Quelle webcam PC choisir en 2020 ? Nos recommandations

Que cela soit pour le travail, le streaming ou simplement discuter avec ses proches les webcams sont toujours des accessoires utiles. Voici nos recommandations.

Longtemps prisées des soirées MSN, les webcams sont tombées en désuétude avant de revenir sur le devant de la scène pour deux raisons principales : la démocratisation du télétravail et de ses téléconférences et l’arrivée massive du streaming. Elles se font d’autant plus nécessaires en cette période de confinement où le télétravail est en place dès que c’est possible. C’est tout de même plus sympa de se voir. Voici notre sélection des meilleures webcams pour PC. Vous allez le voir, Logitech domine totalement.

Les meilleures webcams PC en un clin d’œil

Logitech C920 : le meilleur choix

Cacique de la webcam PC et dépit de l’arrivée de nombreux modèles au fil des ans, la Logitech C920 reste à ce ce jour la solution « par défaut ». Peu coûteuse, mais offrant des caractéristiques suffisantes pour la plupart des usages, elle saura satisfaire le plus grand nombre.

Elle est déclinée en plusieurs versions avec des numéros légèrement différents, mais toutes partagent les mêmes caractéristiques : elles sont capables de filmer en Full HD à 30 images par seconde avec un champ de vision de 78°. C’est suffisant la plupart du temps.

Lancé il y a plusieurs années, le capteur 2 mégapixels accuse toutefois légèrement son âge notamment sur le rendu des couleurs, qu’il faudra ajuster dans les réglages, et ses capacités en basse luminosité. Mais pour moins de 100 euros, et même parfois moins de 75 en marketplace, vous ne trouverez pas mieux. C’est notre recommandation.

Pourquoi choisir la C920 ?

C’est le modèle à choisir « par défaut »

moins de 100 euros

Full HD à 30 images par seconde

Logitech StreamCam : la montée en gamme

Lancée et testée dans nos colonnes il y a peu de temps, la Logitech StreamCam est le bon choix pour les budgets plus importants. Comme son nom l’indique, Logitech veut en faire la solution ultime pour le streaming. Si elle est effectivement très bien pour cet usage, il s’agit en fait tout simplement d’une bonne webcam.

Elle filme en 1080p à 60 images par seconde pour encore plus de fluidité et gère surtout bien la colorimétrie pour une image qui, en plus d’être précise et détaillée, est bien ajustée par défaut. Son champ de vision est identique à la C920 : 78°.

Votre smartphone : la solution système D

Comment utiliser un smartphone Android comme webcam sur votre ordinateur (Windows, Mac et Linux) ?

Bien plus récente que sa devancière, la StreamCam adopte également un connecteur USB C, et ne livre pas d’adaptateur vers USB A dans la boîte. Il faudra donc que votre PC dispose dudit port. La webcam est commercialisée à 159 euros en France et vous trouverez tous les détails dans notre test de la Logitech StreamCam. Notez que sa disponibilité est encore limitée compte tenu des événements liés au coronavirus.

Pourquoi choisir la StreamCam ?

Full HD à 60 images par secondes

Une meilleure image

Un effort sur l’audio

Razer Kiyo : la webcam streaming

Ceux qui ont déjà fait du streaming le savent : la lumière c’est important. Razer l’a bien compris avec sa Kiyo qui a pour particularité d’intégrer un éclairage LED annulaire directement sur la webcam. C’est un plus appréciable si l’on ne veut pas investir dans un matériel dédié et cela en fait donc un bonne webcam pour se lancer dans le streaming.

La Kiyo filme en Full HD et 1080p. C’est un matériel plus récent qui offre donc une meilleure qualité d’image que la C920. Elle également le mérite de disposer d’un pied orientable, ce qui permet de l’utiliser à même le bureau. Cela peut s’avérer pratique si l’on a un setup un peu particulier. Vous la trouverez à 109 euros chez Razer.

Pourquoi choisir la Razer Kiyo ?

Pour la LED annulaire intégrée

1080p à 30 images par seconde

Le pied orientable

Logitech C270 : mini prix, 720p tout de même

Si vous cherchez une webcam à petit prix, il faudra vous orienter vers la Logitech C270. C’est une solution d’entrée de gamme qui ne fera pas de miracles, mais elle filme tout de même en 720p et offrira une qualité suffisante pour vision-conférence. Comptez moins de 35 euros.

Pourquoi choisir la Logitech C270 ?

Pour son petit prix

720p tout de même

Logitech Brio : a-t-on vraiment besoin de 4K sur une webcam ?

À l’opposé du spectre vous avez la Logitech Brio, capable quant à elle de filmer en 4K. Outre cette définition elle propose également un angle de vision plus large : 90°. C’est en vérité le seul élément intéressant de cette webcam tant la définition 4K semble peu utile à l’heure actuelle. Personne n’a besoin de 4K pour des visioconférences et elle est parfaitement inutile pour les streaming où le streamer n’apparaît que rarement en plein écran.

Pourquoi choisir la Logitech Brio ?

Pour la 4K…

… mais ça ne sert à rien.

Pour aller plus loin

Comment choisir sa webcam PC ?

Deux éléments nous paraissent essentiels pour faire son choix : la définition de l’image et le taux de rafraîchissement de l’image. Il faut à minima 30 images par seconde et une définition HD. Le Full HD est à préférer. Un troisième moins important toutefois est le champ de vision de la caméra : 78° est standard, certaines montent à 90°.

Pourquoi les webcams Logitech sont-elles si populaires ?

Après la fin de l’âge d’or des webcams PC, Logitech est resté l’un des rares accessoiristes à maintenir des investissements sur le segment. Maintenant qu’elles reviennent à la mode, la marque récolte le fruit de ce travail tout en réorientant petit à petit sa communication vers les streamers.