Insta360 Link 2C : cette nouvelle webcam 4K dopée à l’IA est déjà en promotion

L’Insta360 Link 2C est une toute récente webcam très complète et innovante, en grande partie grâce à son intelligence artificielle intégrée. Elle vient tout juste de sortir, mais elle est d’ores et déjà en promotion sur Amazon : on l’y trouve ainsi à 149,99 euros au lieu de 169,99 euros.

On connaît davantage la marque Insta360 pour ses caméras d’action compactes, mais son catalogue comporte également quelques références de webcams. Nous avions notamment testé et apprécié son modèle Link, dont les héritiers viennent d’ailleurs d’être annoncés par le fabricant. Insta360 a en effet levé le voile sur ses Link 2 et Link 2C, et c’est justement cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui. Dopée à l’IA comme sa prédécesseure, capable de filmer en 4K et parfaite pour les streamers et créateurs de contenus, cette webcam est déjà proposée à prix réduit.

Les points forts de l’Insta360 Link 2C

Une webcam discrète

Des vidéos filmées en 4K

Des modes intelligents (suivi automatique, mode « Tableau blanc »…)

Lancée à 169,99 euros, la webcam Insta360 Link 2C est aujourd’hui disponible en promotion à 149,99 euros sur Amazon.

La petite caméra qui filme en 4K

L’Insta360 Link 2C est une toute petite webcam équipée d’un pied articulé qui lui permet de se positionner au-dessus d’un moniteur de bureau ou au sommet de l’écran d’un PC portable. Un pied qui lui permet d’ailleurs de s’incliner vers le bas pour capturer votre bureau, par exemple ; les adeptes des unboxing ou les travailleurs qui souhaitent montrer à leurs collègues des plans, par exemple, devraient être ravis.

La webcam embarque par ailleurs un capteur 1/2″, grâce auquel elle est capable de filmer en 4K. Autant dire que la qualité d’image offerte devrait être excellente, et votre visage toujours bien net sur votre écran. Mais le gros point fort de cette caméra, c’est bel et bien sa fonction HDR, qui permet de rendre les images bien plus détaillées, qu’elles soient dans des zones lumineuses ou des zones sombres, grâce à une extension de la plage dynamique. Et ce qu’on apprécie encore plus, c’est que contrairement à l’Insta360 Link, dont la fonction HDR n’était compatible qu’avec du Full HD, cette fois-ci, elle est compatible avec toutes les résolutions et fréquences d’images.

De l’IA pour agrémenter le tout

Autres bons points de cette caméra : ses diverses fonctionnalités qui seront bien utiles lors des appels en visio, par exemple. On peut ainsi compter sur l’autofocus, le bokeh naturel ou encore le remplacement de l’arrière-plan par une image au choix. Côté audio, la webcam offre des fonctionnalités tout aussi pratiques, comme la mise au point vocale ou encore la suppression des voix environnantes pour bien se faire entendre dans un lieu bruyant.

Passons à l’un des gros avantages de la Link 2C : l’intelligence artificielle intégrée, qui lui permet d’être bien plus qu’une simple webcam. Grâce à cette IA, l’appareil peut par exemple opérer un suivi et un cadrage automatiques pour toujours vous maintenir au centre de l’objectif. Notons aussi la présence du mode « Zoom avant ou arrière », qui s’active avec un simple geste de la main : vous n’aurez qu’à faire un « L » avec vos doigts pour que la caméra zoom sur vous. Il y a aussi le mode « Tableau blanc », qui permet à la caméra de zoomer sur un tableau de présentation dès que vous effectuerez un « V » avec votre index et votre majeur, comme le signe de la victoire. Grâce à des marqueurs livrés dans la boîte et installés aux quatre coins de votre tableau, la webcam va pouvoir le reconnaître et switcher dessus. Un mode très pratique pour les formateurs et les professeurs en ligne. Notez enfin que tous ces paramètres, ainsi que les diverses fonctionnalités de la webcam, peuvent être modulés depuis l’application Link Controller sur smartphone.

