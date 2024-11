Notée 9/10, la nouvelle caméra Insta360 X4 voit déjà son prix dégringoler pendant la Black Friday Week

Insta360 est quasiment seule sur le marchĂ© des camĂ©ras grand public filmant Ă 360°. En attendant que ses concurrents tentent de rivaliser avec elle, on continue de recommander les modèles de cette marque, Ă l’image de la très efficace Insta360 X4, affichĂ©e Ă 475,99 euros au lieu de 559,99 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week.

Le marchĂ© des camĂ©ras capables de filmer Ă 360° n’est pas très prolifique, du moins en ce qui concerne les modèles vendus par les sites marchands traditionnels. GoPro assure qu’elle travaille actuellement sur le projet d’une hĂ©ritière de la GoProx Max de 2019, et DJI pourrait bien prochainement lever le voile sur sa première camĂ©ra 360°. En attendant, seule la marque Insta360 compte vraiment sur ce secteur et continue de lancer de nouveaux modèles annĂ©e après annĂ©e. En 2024, c’est l’Insta360 X4 qui a fait son arrivĂ©e, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette camĂ©ra notĂ©e 9/10 a plus d’un atout. On la trouve d’ailleurs, en pleine Black Friday Week, Ă -15 %.

Les points forts de l’Insta360 X4

Une caméra bien conçue

Une interface bien fluide

Des images filmées à 360° et en 4K

Une bonne autonomie

Lancée à 559,99 euros, la caméra Insta360 X4 est désormais affichée à 475,99 euros sur Amazon. Le modèle accompagné de ses accessoires est de son côté proposé à 619 euros au lieu de 729 euros, toujours sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’Insta360 X4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une caméra bien finie avec un chouette écran

Comme toutes les camĂ©ras d’Insta360, le modèle X4 adopte un design vertical et se rĂ©vèle assez compact (4,6 Ă— 12,36 Ă— 3,76 cm), mais moins lĂ©ger qu’une camĂ©ra d’action : l’Insta360 X4 pèse 203 g, alors que le poids d’une camĂ©ra d’action se situe entre 150 g et 180 g. L’appareil embarque deux lentilles, placĂ©es des deux cĂ´tĂ©s du produit, qui s’avèrent en rĂ©alitĂ© assez fragiles. Alors oui, la X4 est prĂ©sentĂ©e comme une camĂ©ra d’action, par essence bien robuste, mais il est impĂ©ratif d’ĂŞtre vraiment plus soigneux avec… Heureusement, l’Insta360 X4 est globalement solide et rassurante, et elle est mĂŞme Ă©tanche Ă 10 mètres ; un boĂ®tier dĂ©diĂ© est toutefois fortement recommandĂ© pour rĂ©cupĂ©rer des plans exploitables, la rĂ©fraction de la lumière rendant le stitching des deux lentilles sous l’eau compliquĂ©.

La camĂ©ra intègre par ailleurs un bel Ă©cran tactile de 2,5 pouces, qui s’appuie sur une interface fluide, rĂ©active et vraiment agrĂ©able Ă utiliser. Insta360 fait mĂŞme mieux que la GoPro sur ce point. Modification des rĂ©glages et prises de vue, retour camĂ©ra, consultation des vidĂ©os enregistrĂ©es, annuler ou supprimer rapidement la dernière vidĂ©o lancĂ©e… Les options offertes par cette interface bien pensĂ©e sont nombreuses.

Des montages faciles

Avec une camĂ©ra 360° comme la X4, pas besoin de se soucier du cadrage : il suffit de fixer la camĂ©ra et de lancer la vidĂ©o. On peut ensuite recadrer la vidĂ©o pour choisir l’angle voulu pour chaque passage. Des modes spĂ©ciaux peuvent d’ailleurs ĂŞtre activĂ©s avant de lancer la vidĂ©o pour gagner du temps, comme le mode Me, qui dispense de recadrage en vous plaçant comme sujet principal, bien au centre de la vidĂ©o. Le montage sur logiciel post-captation est bien sĂ»r une autre option tout aussi valable, et l’outil proposĂ© par Insta360 est particulièrement simple Ă utiliser. L’application de montage est complète et très fluide.

CĂ´tĂ© qualitĂ© vidĂ©o, si la marque explique que sa camĂ©ra peut filmer en 8K, elle prend en rĂ©alitĂ© en compte les deux lentilles : dans les faits, retenez qu’une vidĂ©o 8K sur la X4 sera exportĂ©e en Ă©quivalent 4K en 16:9, ce qui reste une très belle avancĂ©e dans le monde des camĂ©ras 360°. Dans ce mode 8K, la X4 peut atteindre 30 ips. Pour tourner des petits ralentis, il faudra se tourner vers le mode 5,7K Ă 60 ips, avec un export en 2,7K. La qualitĂ© vidĂ©o de la X4 est plus que satisfaisante, avec notamment un mode automatique offrant des couleurs chatoyantes, et une excellente stabilisation. Le mode HDR est quant Ă lui Ă utiliser avec prĂ©caution, tant il peut sauver des plans et en gâcher d’autres, en fonction des diffĂ©rences de lumières. Retenez surtout qu’il faudra choisir le mode 8K ou 5,7K+ pour garder une image dĂ©taillĂ©e. On peut aussi utiliser la X4 ponctuellement en mode camĂ©ra d’action, et donc en mode lentille unique, mais l’effet est loin d’ĂŞtre similaire Ă ce que proposent les GoPro. Enfin, l’autonomie est confortable : la camĂ©ra a par exemple tenu 70 minutes en 8K Ă 30 ips.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’Insta360 X4.

