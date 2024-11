Le PlayStation Portal se dote désormais du cloud gaming et voit son prix chuter sous les 200 € pendant la Black Friday Week

Le PlayStation Portal fonctionnait autrefois uniquement en remote play. Mais grâce Ă une toute rĂ©cente mise Ă jour, il est maintenant possible de jouer en streaming Ă des titres PS5 sur cet appareil, qui devient enfin une vraie console portable. Cerise sur le gâteau, elle est en ce moment en promotion chez Rakuten pendant la Black Friday Week : on l’y trouve ainsi Ă 199,99 euros au lieu de 219,99 euros.

6/10 : voici la note mĂ©diocre que nous avons accordĂ©e au PlayStation Portal de Sony, qui ressemblait Ă une console portable… mais qui n’Ă©tait pas (encore) une vraie console portable. Elle se contentait en effet d’afficher le retour d’un jeu lancĂ© sur une PS5, qui devait ĂŞtre connectĂ©e au mĂŞme rĂ©seau Wi-Fi que le PlayStation Portal. Il s’agissait donc d’un simple appareil de remote play. Rien de bien rĂ©volutionnaire, surtout face au Steam Deck ou Ă la ROG Ally. Mais il y a deux jours, PlayStation a annoncĂ© LA mise Ă jour que tout le monde attendait : on peut enfin jouer au PlayStation Portal en cloud gaming. De quoi faire changer d’avis les sceptiques, d’autant plus que cette console est en promotion pendant cette Black Friday Week.

LancĂ© Ă 219,99 euros, le PlayStation Portal peut aujourd’hui vous revenir Ă 199,99 euros chez Rakuten (vendeur Carrefour) grâce au code promo BLACK20.

Un appareil ergonomique avec un très bel écran

Les possesseurs d’une PS5 ne sont clairement pas dĂ©paysĂ©s Ă la vue du PlayStation Portal, puisque cet accessoire se prĂ©sente comme une manette DualSense, mais scindĂ©e en deux, avec en son centre un Ă©cran de 8 pouces. L’appareil se montre très ergonomique et nous offre les mĂŞmes sensations que le cĂ©lèbre contrĂ´leur de Sony, avec le retour haptique, qui permet plus de finesse dans les ressentis grâce Ă de micro-vibrations (on peut par exemple sentir lorsqu’un personnage du jeu court sur du sable), mais aussi les gâchettes adaptatives, qui nous font profiter de diffĂ©rents niveaux de force et de tension lorsqu’on interagit avec son environnement dans la partie. Le PlayStation Portal a aussi l’avantage d’ĂŞtre particulièrement lĂ©ger avec ses 540 g, et donc particulièrement confortable en main.

Au niveau de son Ă©cran, c’est une dalle LCD de 8 pouces qui prend place. Si elle est relativement bien contrastĂ©e et calibrĂ©e, avec un rendu des couleurs plutĂ´t juste et une bonne luminositĂ©, on aurait aimĂ© que Sony opte pour de l’OLED, une technologie que l’on retrouve dans d’autres consoles portables (coucou la Nintendo Switch et le Steam Deck). Niveau dĂ©finition, le PlayStation Portal peut afficher jusqu’au Full HD 1080p en 60 images par seconde.

Il gagne enfin en intérêt !

Pour ce qui est de son utilisation, le PlayStation Portal ne se connecte pas directement Ă votre console, mais au compte PlayStation qui lui est associĂ©. Il s’agissait par ailleurs, jusqu’ici, essentiellement d’un lecteur Ă distance qui ne faisait que streamer le contenu d’une PS5 sur son Ă©cran. Sony enfermait donc son Portal dans son utilisation remote play. Mais grâce Ă une rĂ©cente mise Ă jour, le cloud gaming est dĂ©sormais de la partie et il est dĂ©sormais possible de jouer en streaming Ă des titres PS5 du catalogue PlayStation Plus, et ce, mĂŞme si on ne possède pas de PS5. Seul prĂ©requis : avoir un abonnement au PlayStation Plus Premium. Plus de 120 jeux PS5 sont disponibles pour le moment, comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima et DAVE THE DIVER. Pour lancer une session, vous devrez avoir un dĂ©bit montant et descendant minimal de 5 Mbits. La dĂ©finition 1080p est quant Ă elle accessible Ă partir de 13 Mbits.

Si le cloud gaming n’est pas indispensable pour vous, vous pourrez Ă©videmment utiliser le Portal comme auparavant, en branchant si possible votre PS5 au PlayStation Portal avec un câble Ethernet RJ45 pour jouer dans les meilleures conditions. Une connexion fibrĂ©e optimale est bien sĂ»r nettement conseillĂ©e. La latence est de son cĂ´tĂ© satisfaisante selon les titres, de mĂŞme que la fluiditĂ©, mais quelques lĂ©gères baisses de framerate peuvent ĂŞtre observĂ©es. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le Portal est capable de tenir 7 Ă 8 heures de jeu.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Sony PlayStation Portal.

Quelles sont les meilleures consoles portables ? Notre sélection en 2024

