Le PlayStation Portal devient une console à part entière, ce n’est plus un simple accessoire PS5

Le PlayStation Portal se met à jour avec une amélioration des réglages sonores, mais surtout une nouvelle façon de jouer grâce à lui.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Lancé il y a un peu plus d’un an, le PlayStation Portal nous avait un peu déçus. Il ne proposait rien de plus que ce que l’on pouvait déjà faire avec une PlayStation Vita ou même avec l’application PS Remote Play disponible sur Windows, macOS, Android et iOS, soit se contenter d’afficher le retour d’un jeu lancé sur une PS5 connectée au même réseau Wi-Fi.

Limité dans son usage, le PlayStation Portal gagne un peu plus d’intérêt avec sa nouvelle mise à jour. Via son blog, PlayStation annonce qu’il sera désormais possible d’utiliser son accessoire pour « jouer en streaming directement depuis nos serveurs à une sélection de jeux PS5 du catalogue des jeux PlayStation Plus, même s’ils [les joueurs, NDLR] ne disposent pas d’une console PS5 ».

Pour aller plus loin

Test de la PS5 Pro : la nouvelle console de Sony est-elle faite pour vous ?

Le PlayStation Portal gagne en intérêt

Ce que l’on retient, c’est que cette mise à jour transforme la destination du PlayStation Portal. De simple accessoire luxueux pour la PS5, il devient une console à part entière (tout du moins pour le cloud gaming). Seul prérequis : avoir un abonnement au PlayStation Plus Premium.

Plus de 120 jeux PS5 du PS Plus sont disponibles au lancement de cette fonction dont « DAVE THE DIVER, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise et Ratchet & Clank: Rift Apart ».

Le streaming dans le cloud PlayStation rendra une qualité maximale de 1080p et à 60 FPS.

Pour lancer une session, il faut un débit montant et descendant minimal de 5 Mbits. Pour un affichage en 720p, 7 Mbits sont requis.

La définition 1080p est quant à elle accessible à partir de 13 Mbits.

Des fonctions indisponibles sur la bêta

Cette bêta est déployée à partir d’aujourd’hui, 20 novembre. La fonction est désactivée par défaut. Après mise à jour du PlayStation Portal, il faut l’activer en suivant ce chemin :

Ouvrez le “Menu rapide” et accédez à “Paramètres” sur votre PS Portal.

Sélectionnez le bouton “Streaming dans le cloud (bêta)”

Activez l’option Streaming dans le cloud (bêta).

Cette nouveauté est lancée en version bêta. Sony prévient que ses fonctionnalités « peuvent changer et ne pas être représentatives de l’expérience finale ».

Parmi les fonctionnalités non disponibles, on recense « les versions d’essai des jeux, le streaming des jeux achetés sur le PS Store, les fonctionnalités système (comme le chat vocal de la Party et les invitations à jouer pour certains jeux), la touche de création, l’audio 3D et les transactions en jeu ». En revanche, toutes les fonctions de la manette DualSense sont prises en charge.

Les modifications sonores du PS Portal

Outre ce superbe ajout, PlayStation propose aussi une amélioration du réglage sonore de son PS Portal. Il est possible d’ajuster la sortie audio de son haut-parleur pour que le volume soit moins élevé lorsqu’il est au minimum.

Également, on peut régler les paramètres du PlayStation Link directement depuis les paramètres du PS Portal pour optimiser le volume global.