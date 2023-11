Test PlayStation Portal : une belle machine au potentiel gâché

Les mois qui ont précédé la sortie du PlayStation Portal ont été semés de doutes auprès des joueurs et journalistes. S’agit-il d’une console portable par Sony ? Non, pas vraiment. S’agit-il d’un simple appareil de Remote Play ? La console doit-elle donc être allumée ? Peut-être. Et surtout, doit-on la connecter au même réseau Wi-Fi que la PlayStation 5 ? Jusqu’à il y a quelques semaines, certaines de ces questions étaient encore sans réponse.

On sait maintenant de quoi le PlayStation Portal est capable et donc, à quoi ce « Lecteur à distance » peut bien servir. Et après quelques jours à l’utiliser, on se demande encore.

Sony PlayStation Portal Fiche technique

Modèle Sony PlayStation Portal Support Dématérialisé Définition maximale Full HD Bluetooth Non Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par Sony.

Sony PlayStation Portal Un jeu d’enfant à utiliser

Les premières impressions une fois la PlayStation Portal sont encourageantes. Il s’agit bien là d’une machine Sony, une véritable manette DualSense scindée en deux pour faire place à un bel écran LCD de 8 pouces avec de légères bordures noires.

On retrouve instantanément l’ergonomie d’une session de jeu sur PS5, mais aussi les sensations puisque le PlayStation Portal reprend aussi toutes les technologies haptiques de la DualSense, mais aussi ses gâchettes adaptatives.

Comme il ne s’agit pas réellement d’une véritable console portable, mais d’un lecteur à distance, il reste léger avec ses 540 grammes. Avec cette diagonale, on reste évidemment au-dessus de la Nintendo Switch (400 grammes), mais bien en dessous d’un Steam Deck qui lorgne vers les 700 grammes. J’ai pu y jouer pendant des heures sans ressentir la moindre gêne et c’est tout ce qu’on peut lui demander. Cependant, la complexité formelle de l’appareil le rend par nature fragile, notamment cet écran fin dont les coins sont très exposés en cas de chute par exemple.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Niveau utilisation, il faut savoir que le PlayStation Portal ne se connecte pas directement à votre console, mais au compte PlayStation qui lui est associé. La première étape consistera donc à activer l’option « Lecture à distance » sur votre PS5 avant de pouvoir utiliser l’appareil. Le Portal vous demande ensuite de vous connecter à votre compte PlayStation. Un conseil : ayez la PlayStation App d’installée sur votre smartphone pour faciliter cette étape, la machine vous demandera sinon de résoudre une série de dix captchas qui représentent un léger défi (et surtout une perte de temps) à eux seuls.

Une fois le PlayStation Portal lancé, vous n’avez plus qu’à sélectionner votre console associée sur l’appareil et attendre qu’il s’y connecte. On reste ici en terrain connu, Sony a peaufiné sa fonctionnalité de lecture à distance ces dernières années et le Portal en représente l’ultime simplicité.

Sony PlayStation Portal Un bel écran, mais où est l’Oled ?

Sony a fait le choix du LCD pour l’écran de son PlayStation Portal. Il s’agit ici d’une belle dalle de 8 pouces relativement bien contrastée et calibrée aux couleurs plutôt juste. C’est lumineux et l’écran a pour mérite de ne pas pousser les potards de la saturation au maximum.

On aurait cependant aimé voir Sony proposer de l’Oled sur une telle diagonale pour une expérience en jeu encore plus immersive. Cette technologie fait désormais des heureux chez les possesseurs de Nintendo Switch, mais aussi du côté du Steam Deck qui a montré un gain de confort indéniable une fois la transition faite.

Niveau définition, le PlayStation Portal peut afficher jusqu’au Full HD 1080p en 60 images par seconde. Exiger plus aurait un trop gros impact sur les performances de la machine d’une part (nous en parlons juste après), mais aussi sur son autonomie.

Cependant, il s’agit ici d’un écran très satisfaisant qui en jeu nous a semblé similaire et même au-dessus de certaines consoles portables du marché en LCD (la Switch originale par exemple).

Sony PlayStation Portal Performant, mais dans les bonnes conditions

On le rappelle encore une fois : le PlayStation Portal n’est pas une console portable. Il s’agit d’un lecteur à distance qui ne fait que streamer le contenu de votre PS5 sur son écran. Les actions que vous effectuez sur votre Portal seront répercutées sur votre PS5 et inversement. Son utilisation est donc très limitée et identique au Remote Play déjà disponible sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Du Remote Play et uniquement du Remote Play

De plus, l’appareil n’est dédié qu’au jeu vidéo. Il ne vous sera pas possible de regarder Netflix, YouTube ou n’importe quelle autre plateforme vidéo sur le PlayStation Portal, même avec le HDCP d’activé. On le regrette amèrement, surtout avec le confort visuel que peut apporter la machine.

L’appareil ne permet pas non plus de jouer aux jeux en cloud gaming disponibles sur le service PlayStation Now, alors qu’il est optimisé pour cet usage. Sony enferme donc son Portal dans son utilisation Remote Play et on le regrette amèrement.

Vous avez une bonne connexion ?

Le PlayStation Portal étant un appareil sans-fil, Sony préconise une connexion Wi-Fi d’au moins 5 Mbit/s, tout en précisant qu’un débit de 15 Mbit/s est conseillé pour une expérience optimale. Surtout si votre console est, elle aussi, connectée en Wi-Fi, son débit ascendant (upload) devra être assez rapide pour espérer envoyer le flux sans trop de saccades.

Nous l’avons testée en premier dans ce cas de figure et il n’est pas idéal, surtout si votre connexion Wi-Fi est utilisée par d’autres appareils. On a observé de nombreux ralentissements en jeu, couplés à des artefacts de compression assez notables. Dans le cas de figure où vous êtes le seul utilisateur de votre foyer à utiliser un Wi-Fi performant, l’expérience peut alors fonctionner, mais sera variable selon la distance qui sépare vos appareils de votre routeur.

Nous le confirmons : la PlayStation Portal fonctionne bien en dehors du foyer, pour peu que vous ayez, encore une fois, une bonne connexion internet. Une limitation cependant : le PlayStation Portal ne peut se connecter à des points Wi-Fi publics qui nécessitent d’afficher une page web, l’appareil n’étant doté d’aucun navigateur. Cela en réduit donc les possibilités d’usage. De plus, l’usage est très loin d’être optimal selon nos tests et Sony ne propose pas à la vente de housse de transport dédié.

On vous conseillera donc de brancher, si c’est possible, votre PlayStation 5 via un câble Ethernet (RJ45). C’est dans cette configuration que le PlayStation Portal prend tout son sens, surtout avec une connexion fibrée. Nous avons pu tester Marvel’s Spider-Man 2, Elden Ring et Fortnite qui tournait tous les trois à 60 images par seconde en activant le mode performance.

Une latence acceptable

La latence est alors plutôt satisfaisante selon les titres. Spider-Man 2 est très permissif sur ce point et les éventuels retards sur les inputs sont facilement pardonnés. Pour Elden Ring et Fortnite, c’est un peu plus compliqué et les joueurs les plus exigeants observeront une petite latence qui empêchera le Portal d’être utilisée dans un cadre compétitif.

Si la fluidité est au rendez-vous, elle n’est pas au niveau du rendu natif. Une fois la PlayStation Portal mise côte à côte avec un écran sur lequel nous avons branché une PS5, nous observons çà et là de légères baisses de framerate sur l’appareil mobile, qui ne reflètent en rien les performances de la console. L’expérience est cependant confortable et parfois même bluffante quand vous êtes dans de bonnes conditions.

Sony PlayStation Portal Une bonne autonomie

Le PlayStation Portal n’effectue aucun rendu sur son écran, son autonomie est donc agnostique au type de contenu que vous pouvez streamer dessus. Cependant, un jeu gourmand aux graphismes photoréalistes nécessitera une connexion un peu plus performante pour être recopié avec fluidité sur son écran 8 pouces.

En jeu, l’autonomie se place entre les 5 et 6 heures avec la luminosité au max. Mais en jouant sur ce réglage, on peut ainsi attendre les 7 à 8 heures, ce qui est très confortable pour de longues sessions de jeux.

Sony PlayStation Portal Prix et date de sortie

Le PlayStation Portal est disponible au prix de 219 euros.