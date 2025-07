La nouvelle idée de X (Twitter) ressemble à une très mauvaise idée

X (anciennement Twitter) a annoncé que les community notes seraient bientôt alimenté par l’IA plutôt que par les humains.

Lancé quelques mois avant le rachat par Elon Musk du réseau social, les notes de communautés permettent de corriger ou d’ajouter du contexte aux affirmation d’un message publié sur X (anciennement Twitter).

On les croise régulièrement sous les publications d’hommes politiques et d’Elon Musk notamment. Elles sont souvent précieuse pour mieux comprendre un sujet de débat, mais tombent parfois à côté de la plaque, quand l’auteur de la note semble pas avoir compris le propos qu’il souhaite corriger.

L’homme est failible et si les faits sont immuables, leurs intéprétation politique peut être source de débats. Pour la prochaine évolution de la fonction, X aimerait se débarasser de l’homme, mais ce n’est pas si malin.

Grok c’est vrai ?

La plateforme va désormais permettre à l’IA de générer des notes de communautés sur X. Pour Keith Coleman, le responsable des notes de communautés chez X interrogé par Adweek, l’objectif est « a toujours été d’augmenter le nombre de notes diffusées ».

Nous pensons que l’IA pourrait être un bon moyen d’y parvenir. Les humains n’ont pas envie de vérifier toutes les publications sur X – ils ont tendance à vérifier les publications les plus visibles. Mais les machines pourraient potentiellement rédiger des notes sur bien plus de contenus.

Sur le papier, cela pourrait ressembler à une bonne idée. Le problème réside évidemment dans la fiabilité de l’opération. Si les IA comme ChatGPT peuvent répondre à certains besoins, ils démontrent jour après jour qu’ils posent encore des problèmes de fiabilité sur des sujets sensibles comme la loi ou la médecine.

Et pour cause, fondamentalement, les IA basés sur des LLM restent des machines répondant à des statistiques et non à des raisonnements. Les utilisateurs de X ont pris l’habitude de demander à Grok, l’IA de xAI, l’avis du chatbot sur les affirmés dans une publications. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de la complexité du sujet traité.

Pour encadrer tout cela, Keith Coleman indique que les notes générées par l’IA devront toujours être validés par la communauté, au même titre que les notes rédigées par les humains.

Les notes générées par IA devraient commencer à apparaitre dans les semaines à venir.