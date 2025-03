Une nouvelle option très pratique pour Google Photos, Microsoft qui abandonne Remote Desktop et une mauvaise surprise concernant l’autonomie de la dernière voiture électrique de Toyota – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 12 mars : l’application Google Photos gagne une nouvelle fonction, il ne sera plus possible d’utiliser l’application d’accès à distance Remote Desktop sous Windows 11 et Toyota qui révèle l’autonomie de sa dernière voiture électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Google Photos sur Android : une nouvelle option qui simplifie la vie

Une nouvelle fonctionnalité de Google Photos sur Android est disponible. Elle permet de supprimer les photos du cloud tout en les conservant localement sur l’appareil. Cette option, déjà disponible sur iOS, offre une meilleure gestion de l’espace de stockage sans perdre les photos sur le smartphone. Pour activer cette fonction, lisez notre article.

Microsoft met fin à Remote Desktop

Microsoft cessera de supporter Remote Desktop sur Windows 11 à partir de mai 2025. À la place, ils proposent une nouvelle application, simplement nommée « Windows », qui offrira une expérience plus unifiée et moderne pour gérer les PC dans le cloud ou les bureaux virtuels. Pour ceux qui utilisent encore des fonctionnalités non couvertes par la nouvelle application, la Connexion Bureau à distance, qui utilise le protocole RDP, restera opérationnelle sur Windows 11 Pro. Heureusement, il existe des alternatives.

Toyota annonce l’autonomie décevante de sa voiture électrique sans cobalt.

Toyota a révélé les autonomies de son nouveau modèle électrique, l’Urban Cruiser, qui utilise des batteries sans cobalt. Ce SUV compact électrique offre différentes configurations de batteries et de motorisations, avec des autonomies allant de 300 km à 400 km selon les versions. Cependant, une consommation élevée est redoutée pour le modèle plus performant. On vous explique tout.