Ford face aux voitures électriques, une nouvelle arnaque aux colis et le support prolongé de Windows 10 – Tech’spresso

Windows 10 // Source : Panos Sakalakis – Unsplash

« Ça m’empêche de dormir la nuit » : le patron de Ford tire la sonnette d’alarme après avoir démonté une BYD électrique

Après avoir démonté un modèle BYD, le patron de Ford alerte : les constructeurs chinois conçoivent plus vite, à moindre coût et avec une efficacité redoutable. BYD maîtrise toute la chaîne, propose des batteries LFP abordables et met en péril les marques occidentales. Ford prépare une riposte industrielle.

« Bonjour c’est le livreur votre colis ne rentrait pas dans la boite aux lettres », voici comment vous en sortir pour éviter l’arnaque

Une nouvelle arnaque sévit : des SMS se faisant passer pour des livreurs incitent à cliquer sur un faux site « lockers-express.com » pour payer de prétendus frais de relivraison, récupérant ainsi vos données bancaires. On vous explique comment signaler l’arnaque.

Microsoft prolonge gratuitement le support de Windows 10, mais à une condition

Microsoft prolonge gratuitement le support de Windows 10 d’un an après le 14 octobre 2025, mais impose une condition : il faut synchroniser les paramètres de son PC sur le cloud via un compte Microsoft. Ce sursis vise à faciliter la transition vers Windows 11 pour les utilisateurs dont le matériel n’est pas compatible.