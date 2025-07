YouTube Premium Lite en France, fermeture de BulletVPN, les IA attaquées aux US – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 17 juillet : YouTube Lite débarque en France, fermeture de BulletVPN et les IA attaquées par un procureur américain. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

YouTube Premium Lite débarque en France à prix réduit

YouTube lance son offre Premium Lite à 7,99 € par mois, enfin disponible en France. Cette formule supprime la majorité des publicités sur les vidéos, mais conserve les pubs sur les shorts et contenus musicaux. Cependant, elle ne permet ni lecture en arrière-plan ni téléchargement de vidéos, des options réservées à l’abonnement Premium classique.

Fermeture de BulletVPN : seuls les clients « à vie » reçoivent un lot de consolation

Le VPN estonien BulletVPN ferme définitivement ses serveurs, laissant ses clients, y compris ceux ayant payé pour un abonnement à vie, sans service. Aucun remboursement mais une offre de 6 mois gratuits chez le concurrent Windscribe leur est proposée.

ChatGPT, Gemini et Copilot attaqués pour « biais anti-Trump » par un procureur américain

Andrew Bailey, procureur général du Missouri, menace de poursuites Google, Microsoft, OpenAI et Meta, accusant leurs IA de ne pas désigner Donald Trump comme « meilleur président américain ». Il exige l’accès aux algorithmes et accuse ces IA de propagande politique, posant la question du contrôle et des biais dans l’intelligence artificielle.