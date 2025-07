Lancé en 2021, le Ford Bronco était jusqu’à présent uniquement proposé en thermique. Mais voilà qu’il se transforme enfin en voiture électrique. Une version qui arrive bientôt en Chine avec une immense batterie BYD.

Au fil des années, les voitures thermiques sont vouées à disparaître, c’est un fait. Et cela sous l’impulsion des pouvoirs publics, et tout particulièrement de l’Union européenne. Cette dernière va pour mémoire interdire la vente de modèles essence et diesel à partir de 2035. Tous les constructeurs seront concernés, sans quasiment aucune exception.

Une nouvelle version électrique

Ce sera donc aussi le cas de Ford, qui a bien commencé à électrifier son catalogue au cours des dernières années. On pense notamment à la Mustang Mach-E, à l’Explorer ou encore au Puma Gen-E. Mais la firme américaine continue tout de même de proposer encore des modèles thermiques, dont le Bronco. L’actuelle génération du 4X4 avait été lancée au cours de l’année 2021, et n’est disponible qu’en essence. Ce qui risque de lui porter préjudice, car il devra bientôt disparaître.

Jusqu’à 31 % de remise chez Dyson Ventilateurs, aspirateurs, appareils de coiffure… Dyson a lancé ses soldes d’été ! On vous a justement sélectionné l’aspirateur sans fil V15 Detect Absolute : en promotion à 549 euros, avec sa détection laser des poussières et son écran LCD qui affiche les données en temps réel.

Crédit : Ford

Mais voilà que la division chinoise du constructeur, Ford Zongheng vient de lever le voile sur une toute nouvelle version. Et bonne nouvelle, cette dernière a désormais le droit à une motorisation 100 % électrique, comme le rapporte son compte Weibo officiel. Au premier abord, il peut être difficile de déceler la différence avec la version essence vendue chez nous et aux États-Unis. Mais en y regardant de plus près, on note une face avant légèrement plus baroudeuse, et pas seulement.

Les journalistes du site Numerama indiquent également que les projecteurs sont légèrement plus petits que sur la version classique. Et puisqu’il s’agit d’une version électrique, la calandre n’est ici plus nécéssaire. Ainsi, cette dernière devient pleine et fait disparaître son motif en nid d’abeilles. On note également que le pare-brise est légèrement moins incliné, ce qui peut sembler un peu étonnant. Car cela risque de faire grimper le Cx (coefficient de traînée), qui n’a pas encore été précisé par la marque. À noter toutefois que les poignées sont désormais intégrées à la carrosserie.

Crédit : Ford

À l’arrière, le toit est quant à lui plus droit, tandis que l’on retrouve une signature lumineuse à LED comme sur la version standard. Les dimensions restent quant à elles les mêmes, avec une longueur de 5,02 mètres pour 1,96 mètre de large et 1,82 mètre de haut. Pour l’heure, aucune photo du poste de conduite n’a été montrée par le constructeur. Cependant, on sait que l’empattement est annoncé à 2,95 mètres, ce qui devrait permettre d’accueillir confortablement les passagers à l’avant et l’arrière.

Jusqu’à 650 kilomètres d’autonomie

Cette nouvelle version du Ford Bronco a le droit à une transmission intégrale, avec un moteur installé sur chaque essieu. Le tout développe alors une puissance maximale de 315 chevaux, tandis que la vitesse maximale est annoncée à 170 km/h. En revanche, pas un mot sur le 0 à 100 km/h pour le moment. Le SUV électrique s’équipe d’une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par BYD, d’une capacité généreuse de 105,4 kWh. De quoi lui offrir une autonomie maximale de 650 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Soit environ 550 kilomètres WLTP.

Crédit : Ford

En revanche, on ne connaît pas le temps ni la puissance de charge pour le moment. Le Bronco EV se décline en une version EREV à prolongateur d’autonomie, avec cette fois-ci une batterie de 43,7 kWh et un seul moteur électrique à l’avant. Il est complété par un bloc essence 1,5 litre de 149 chevaux. Son autonomie est annoncée à 220 kilomètres en tout électrique, et 1 220 kilomètres en combiné. Le SUV électrique s’offre la conduite autonome, trahie par la présence d’un capteur LiDAR sur le toit.

Crédit : Ford

Cette nouvelle version sera lancée en Chine au cours du 4ème trimestre 2025. Si le constructeur n’a pas encore précisé si elle sera vendue à l’étranger, cela reste tout à fait probable. Et il ne serait pas étonnant que cela soit le cas. Ce qui permettrait au Bronco de continuer à exister en Europe, où il subit actuellement un malus écologique. En revanche, son prix pourrait être salé si cette version est produite dans l’Empire du Milieu et qu’elle est exportée chez nous, à cause des droits de douane.