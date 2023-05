8 /10 Note de la rédaction

Dans le monde des opérateurs low cost, Prixtel en est l'un des pionniers. Mais c'est surtout via ses forfaits flexibles que l'opérateur se démarque, un modèle que d'autres acteurs du marché se sont empressés de copier sans vraiment s'y consacrer à 100 %. Mais en 2023, est-ce que Prixtel est toujours un opérateur que l'on peut facilement recommander ? Réponse dans cet avis complet.

Qui est Prixtel ?

Prixtel a vu le jour en 2004, en tant qu’opérateur spécialisé dans les offres de téléphonie fixe avec des tarifs qui, à l’époque, défiaient toute concurrence, avant même l’arrivée massive des offres low cost des opérateurs historiques bien connus comme Sosh, RED by SFR ou B&You. Il a depuis naturellement élargi son activité à la téléphonie mobile, toujours dans une logique de tarifs accessibles.

Prixtel était aussi l’un des premiers opérateurs de ce type à lancer une offre ADSL dès 2011 avec la PrixtelBox sans besoin de disposer d’une ligne de téléphonie fixe et sans aucuns frais de résiliation, ce qui, à l’époque, n’était franchement pas la norme. Cette offre a cependant pris fin en 2015 avant même d’intégrer la fibre.

Prixtel est devenu précurseur dans le milieu des forfaits mobile en 2012 en lançant une offre innovante qui permettait aux clients de payer en fonction de leur consommation réelle de données, plutôt qu’un forfait mensuel fixe, un modèle économique qu’il conserve encore aujourd’hui et qui rencontre un grand succès. En 2017, Prixtel s’est encore démarqué en lançant une offre de forfait mobile utilisant plusieurs réseaux (Orange, SFR et Bouygues Telecom), ceci afin d’offrir à ses clients la meilleure couverture possible.

Prixtel a même tenté le forfait gratuit début 2018 avec une offre nommée sobrement « Blu » qui s’adressait aux jeunes de 15-25 ans. L’idée était de recharger son forfait en temps d’appel, en SMS et en data via du visionnage de publicité, en téléchargeant des applications ou en répondant à des sondages. L’offre n’ayant pas rencontré le succès escompté, elle a pris en fin en début 2020. Depuis 2021, Prixtel est une marque d’Altice, la maison mère de SFR, en conséquence, ce dernier est devenu le seul réseau disponible sur l’ensemble des offres.

Prixtel est aujourd’hui exclusivement concentré sur le marché des forfaits mobile flexible et met également en avant son engagement en faveur de l’environnement en proposant des forfaits dits « écoresponsable » et neutres en CO₂. Cela inclut des programmes de plantations d’arbres en France ainsi que des projets de modernisations d’exploitations agrovilles. Prixtel publie par ailleurs son rapport de neutralité carbone chaque année afin de donner plus de transparence à ses activités.

Les offres de forfaits mobile chez Prixtel

Vous l’avez compris à la lecture du titre, Prixtel se démarque d’autres opérateurs low cost pour une caractéristique qui fait son succès, à savoir la flexibilité de ses forfaits. Le principe parle de lui-même : les forfaits disposent d’une enveloppe de base, qui peut être augmentée à la volée lorsque le besoin s’en fait sentir. Par exemple, un forfait de 20 Go de data peut grimper jusqu’à 60 Go si le besoin s’en fait sentir, grâce à un système de palier. Le tout se fait sans besoin de valider quoi que ce soit, une fois un palier franchi, la tarification s’adapte et tout est réinitialisé le mois suivant indépendamment de la consommation de data du mois écoulé. Ce système est bien pratique si l’on ne connaît pas sa consommation exacte de données mensuelles, et ainsi ne pas se retrouver à payer trop pour une consommation moindre ou d’être bloqué en ayant utilisé toute son enveloppe de base.

Prixtel propose en général trois forfaits et d’autres peuvent se greffer à l’offre globale en fonction des périodes commerciales ou saisonnières. Ce qui est d’emblée intéressant, c’est que même si la tarification est un poil plus élevée que chez d’autres opérateurs low cost sur le papier, la flexibilité, couplé au fait qu’il soit possible de changer d’offre à la volée, rend l’expérience plus acceptable que de payer pour des Go dont on n’a pas besoin. Cela dit, il est toujours possible de trouver moins cher ailleurs, avec le risque de se retrouver coincé avec un forfait insuffisant.

Autre bonne nouvelle, la 5G est accessible et est même proposée gratuitement dans le forfait le plus imposant, ce qui est un avantage comparé à d’autres opérateurs comme RED ou B&You qui la propose en option payante. Cela fait donc du forfait « Le géant », le moins cher du marché concernant la 5G.

Quant à l’expérience client, le parcours de commande s’est fait très facilement. Prixtel ne demande que peu d’informations personnelles là où d’autres opérateurs ne se gênent pas pour exiger un IBAN ou une photographie de pièces d’identité, voire de faciès dans certains cas. Seule ombre au tableau, nous avons constaté un délai de livraison d’un peu moins d’une semaine pour la réception de la carte SIM, ce qui nous a paru un peu long comparé à ce que d’autres opérateurs peuvent offrir. À noter que Prixtel propose l’obtention d’une eSIM, service que nous n’avons pas pu tester dans le cadre de cet avis.

La qualité du réseau 4G et 5G de Prixtel

Depuis son rachat par SFR via sa maison mère Altice et tant que NVMO Prixtel est tributaire de manière exclusive du réseau d’antennes national de l’opérateur au carré rouge. On obtient par conséquent la même expérience réseau qu’un client SFR ou RED by SFR. On perd donc l’un des gros atouts d’autres opérateurs low cost, à savoir le choix de l’opérateur au moment de la commande. Qu’à cela ne tienne, la branche mobile de l’opérateur SFR dispose d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. SFR compte aujourd’hui un réseau d’antenne nationale important qui, même s’il n’atteint pas le niveau d’Orange, reste solide avec une couverture de plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon les chiffres de l’ARCEP.

Opérateurs 700 MHz (B28) 800 MHz (B20) 1800 MHz (B3) 2100 MHz (B1) 2600 MHz (B7) Orange 13 480 27 768 21 840 16 057 12 270 SFR 6 404 24 028 16 296 12 619 10 130 Bouygues Telecom 10 604 24 188 16 375 11 356 10 088 Free 23 611 0 19 432 5 986 18 798

Mais qu’en est-il des débits mesurés ? Toujours d’après l’ARCEP, le réseau de SFR se place second, à quasi-égalité avec celui de Bouygues Télécom, que ce soit en 4G ou en 5G, concernant les débits moyens en France. D’ailleurs, si vous habitez en milieu rural, SFR s’est largement amélioré avec le temps et est aujourd’hui un réseau largement recommandable dans ces zones.

Du côté du baromètre Nperf, même si Orange est toujours classé numéro un, SFR a fait une large percée au point de se placer second à quelques décimales près de Bouygues Télécom.

Dans mon expérience personnelle, j’ai pu comparer les débits obtenus à partir d’un forfait Orange 4G classique et un forfait Prixtel Oxygène de 20 Go. Les débits atteints en 4G au cœur de Paris sont bien sûr à l’avantage du premier, mais force est de constater que Prixtel ne subit pas de bridage de la part de SFR :

Orange : 62,46 Mb/s (download) / 13,11 Mb/s (upload)

Prixtel : 45,34 Mb/s (download) / 9,69 Mb/s (upload)

Les meilleurs forfaits du moment

Si Prixtel ne vous a pas convaincu, vous pouvez consulter les meilleurs forfaits mobile du moment grâce à notre comparateur.