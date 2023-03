RED by SFR : notre avis sur l’opérateur low-cost de SFR en 2023

8 /10 Note de la rédaction

RED by SFR est la filiale “sans engagement” de l’opérateur au carré rouge. Elle se distingue par son offre unique pouvant être ajustée selon ses besoins. Voici notre avis sur RED.

Qui est RED by SFR ?

Apparu pour la première fois en 2011, RED by SFR est une gamme de forfaits mobiles (et box internet) très populaire. Disponible sans engagement, elle se distingue de ses concurrents par une offre unique, mais modulable à l’envi. En 2015, avec le rachat de Virgin Mobile et Numericable par Altice, la formule RED by SFR se réinvente et bénéficie d’une nouvelle identité visuelle. Les anciens clients Virgin Mobile avec engagement sont alors rapatriés vers les offres SFR, tandis que les habitués au sans engagement passent sur l’offre RED.Vous désirez un téléphone équipé d’un forfait avec engagement ? Vous devrez alors vous tourner vers SFR. À l’inverse, si vous préférez ne pas vous engager, RED by SFR est le bon candidat. Toutefois, il est possible d’acquérir un smartphone avec votre forfait, mais vous ne profiterez pas d’une subvention importante de l’opérateur. Certains téléphones disposent tout de même d’un petit rabais.

Les offres mobiles, fibre et ADSL de Red by SFR

Si l’offre RED by SFR disposait auparavant d’une offre unique côté mobile, elle a largement évoluée dans le temps pour proposer des forfaits mobile plus variés en parallèle avec l’arrivée de la 5G. En général, l’opérateur propose entre 2 et 3 forfaits avec des enveloppes allant de 1 à 200 Go, certaines opérations spéciales peuvent même aller jusqu’à 300 Go, le tout en 4G ou en 5G. Une fois votre forfait de base choisi, vous pourrez sélectionner les options à rajouter. Ces dernières ne sont pas obligatoires, mais peuvent présenter des fonctionnalités intéressantes pour certains utilisateurs. L’option la plus importante est celle dite “Internationale” qui permet de profiter de 30 Go de données internet aux USA, en Suisse, dans l’UE, les DOM et au Canada. Un ajout intéressant pour les utilisateurs habitués à voyager à l’étranger et qui peut être résilié ou reconduit chaque mois, en fonction des déplacements.

Notez qu’il est d’ailleurs possible de souscrire à un abonnement avec un mobile, avec souvent des prix préférentiels et des bonus de reprise, même sur des smartphones haut de gamme.

Côté fibre et ADSL, les offres viennent directement faire concurrence aux autres opérateurs low cost tels que B&You chez Bouygues Télécom ou encore Sosh chez Orange. Pour en général moins de 20 euros par mois, on obtient une ligne fibre ou ADSL avec jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, ce qui est déjà 200 Mb/s de plus que chez Sosh et 100 Mb/s de plus que chez Bouygues Télécom avec sa Bbox Fit. Puis après une année d’abonnement, le prix de l’offre grimpe à 28,99 euros par mois.

La force de l’offre Internet de chez RED, c’est sa versatilité. Il est est par exemple possible de passer sur un routeur Wifi 6 et de monter jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et en envoi moyennant quelques euros en plus par mois ou d’obtenir un décodeur TV et l’ajout de 100 chaintes TV en plus que l’offre de base (les 35 chaines de la TNT). La téléphonie fixe n’est pas non plus en reste avec de base les appels illimité vers les fixes mais aussi vers les mobiles, cette dernière est d’ailleurs généralement offerte.

La qualité du réseau SFR en 4G et en 5G de RED by SFR

Payer moins cher son forfait, c’est bien. Mais encore faut-il que ça ne soit pas au détriment de la qualité du service. Bien qu’il s’agisse de marques séparées, les clients RED by SFR disposent du même réseau d’antennes que les clients SFR, ainsi que le même support client (avec tout de même une priorité pour les clients SFR).Le réseau SFR couvre plus de 99% en 4G selon l’ARCEP. Difficile donc de ne pas être couvert par un forfait RED by SFR. Concernant la 5G, c’est bien plus concentré autours des grandes agglomérations, mais l’opérateur dispose d’un nombre important de sites 3,5 GHz ( que l’on considère comme la vraie 5G) avec plus de 4000 antennes, juste derrière Orange et ses plus de 4500 antennes. RED by SFR étant une offre sans engagement, rien ne vous empêche de résilier si vous constatez que la couverture réseau par chez vous est mauvaise.

Les meilleurs forfaits du moment

Si RED by SFR ne vous a pas convaincu, vous pouvez consulter les meilleurs forfaits mobile du moment grâce à notre comparateur.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

150 Go 5G Appels illimités 150 Go en France 30 Go en Europe 15,99€ 5G incluse Découvrir RED Forfait 4G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 24 Go en Europe 15,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.