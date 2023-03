8 /10 Note de la rédaction

B&you représente la marque low cost et sans engagement de Bouygues Télécom. Cette dernière, contrairement à Sosh ne propose uniquement que des forfaits mobile contrairement à Sosh et RED qui ont des offres Fibre et ADSL.

Qui est B&You ?

B&You voit le jour le 18 juillet 2011 et représente la réponse de Bouygues Télécom à l’arrivée de Free sur le marché des télécoms. Le service est arrivé frontalement en face de Sosh chez Orange et de RED chez SFR.

Son objectif premier était donc de proposer de nouveaux forfaits à bas prix et sans engagement, afin que les clients Bouygues Télécom disposent d’une option pouvant concurrencer les tarifs agressifs de Free. Fin 2014, B&You disparaît en tant que marque à part entière, et devient alors une gamme de forfaits sans engagement rattachée à la maison mère Bouygues Telecom.

Comme beaucoup de forfaits sans engagement lié à une grande marque, B&You ne dispose pas de magasins physiques spécifiques. Il est toutefois possible de souscrire aux forfaits B&You dans les boutiques Bouygues Télécom. Le service client est d’ailleurs le même que pour les clients Bouygues Telecom et s’effectue par téléphone ou par chat direct avec un conseiller.

B&You : des forfaits mobiles qui misent sur les séries spéciales

B&You propose des forfaits sans engagement incluant les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM. Les appels sont également illimités vers les numéros fixes à l’international dans 120 destinations différentes, par exemple l’Afrique, l’Asie et l’Amérique.

Côté prix, les offres dites « Séries Spéciales » limitées dans le temps constituent le cœur de la gamme avec des forfaits mobiles au rapport data/prix très avantageux, surtout si l’on compare aux forfaits mobiles habituels de chez Bouygues souvent plus chers et avec engagement pouvant aller jusqu’à 12 mois, même sans un mobile en roaming. Pensez à visiter notre page Bons Plans pour être les premiers à savoir si une nouvelle série spéciale est en cours chez l’opérateur.

Le seul désavantage de B&You concerne les données valables à l’étranger : divisez au moins par deux la data incluse dans votre forfait. Par exemple, pour un forfait de 200 Go à 15,99 euros par mois, vous n’en disposez « que » de 25 Go à l’étranger tandis qu’un forfait similaire chez Bouygues sera plus de l’ordre de 80 Go pour un forfait similaire. C’est un élément à prendre en compte si vous comptez voyager à l’étranger. On n’a également pas d’options permettant d’aller plus loin qu’en Europe, contrairement à Free ou RED qui proposent la possibilité d’utiliser une partie de ses données mobiles aux USA, au Canada et même parfois en Asie.

Notons par ailleurs que l’ensemble des forfaits B&You peuvent être accompagnés de l’achat d’un smartphone. La majorité des constructeurs et téléphones dernier cri sont proposés, dont certains avec une promotion.

Des options payantes sans engagement

Si B&you ne propose pas d’offres Fibre et ADSL contrairement à ses concurrents — sans doute pour laisser la place aux offres Bbox de l’opérateur — les forfaits mobiles proposent quelques options payantes qui peuvent faire la différence, notamment pour les personnes utilisant exclusivement leur mobile.

On note par exemple l’ajout de la 5G pour 3 euros de plus par mois, l’ajout d’un second numéro via l’option Onoff ou encore la protection Norton 360 pour 5 euros de plus par mois.

Le deuxième meilleur réseau de France

L’un des principaux avantages des forfaits de B&You réside principalement dans son réseau. L’offre profite du même réseau d’antennes que les clients Bouygues Télécom. Ce dernier est souvent cité comme le deuxième meilleur réseau de France en couverture et en surface, juste derrière celui d’Orange selon l’ARCEP et sensiblement au même niveau que SFR sur la 4G.

La couverture nationale 4G de l’opérateur est assurée par plus de 72 000 antennes réparties sur tout le territoire métropolitain et délivrant toutes les fréquences possibles. Côté 5G, l’opérateur se place en seconde place derrière Orange concernant les sites 3,5 GHz (4292 sites) pour 12 702 Sites 5G en tout.

Opérateurs 700 MHz (B28) 800 MHz (B20) 1800 MHz (B3) 2100 MHz (B1) 2600 MHz (B7) Orange 13 480 27 768 21 840 16 057 12 270 SFR 6 404 24 028 16 296 12 619 10 130 Bouygues Telecom 10 604 24 188 16 375 11 356 10 088 Free 23 611 0 19 432 5 986 18 798

Notez néanmoins que, toujours selon l’ARCEP, Bouygues a perdu sa place de numéro deux des réseaux mobiles dans les zones rurales et peu denses au profit de SFR et surtout de Free. C’est d’autant plus dommage que celui-ci avait une véritable avance sur ce point ces dernières années. C’est un critère à prendre en compte si vous habitez dans ces zones ou communes. Dans ce cas-ci, on conseillera toujours de vérifier la couverture réseau près de chez vous,

