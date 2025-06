Numéro virtuel : définition, avantages, prix… Tout savoir sur la solution télécom pour séparer appels pro et perso

Gérer ses communications professionnelles, protéger sa vie privée… Les numéros virtuels ne sont pas répandus, et pour cause, le concept n’est pas du tout connu, mais ils sont utiles à bien des égards. Dans ce dossier explicatif, nous vous expliquons ce qu’il faut tout savoir sur les numéros virtuels.

Avoir un numéro de téléphone, sans forfait mobile ni ligne téléphonique, afin de passer des appels sur n’importe quel appareil connecté autre que votre smartphone. C’est tout le principe du numéro virtuel. On pense à tort que cette technologie s’adresse avant tout aux professionnels mais les particuliers y trouveraient également un intérêt, notamment pour les économies qu’offre cette solution.

Définition, fonctionnement, avantages, fournisseurs et clients…. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les numéros virtuels, de ses usages aux tarifs en vigueur. Et si l’idée vous paraît nouvelle, sachez que nous en parlions déjà il y a 10 ans.

Un numéro virtuel est un numéro de téléphone, à 10 chiffres comme ceux normaux, qui n’est associé ni à une ligne téléphonique ni à un forfait mobile. Il n’a pas non plus nécessairement besoin d’un smartphone, n’importe quel appareil connecté à Internet tel qu’une tablette tactile ou un PC portable permet d’utiliser un numéro virtuel. On retrouve là le même fonctionnement que certaines applications comme Discord et WhatsApp.

Les numéros virtuels et ces applications de messagerie et d’appel ont comme point commun la technologie VoIP (Voice over Internet Protocol). Les communications passent par le réseau internet au lieu du réseau mobile. L’autre particularité du numéro virtuel est qu’il est hébergé dans le cloud et n’a donc pas besoin d’être raccordé à une carte SIM ou à une ligne téléphonique. Cela permet d’avoir autant de numéros virtuels (local, national, international) tout en s’affranchissant des contraintes matérielles.

Le VoIP et le cloud sont les deux technologies indispensables au bon fonctionnement des numéros virtuels, mais certains fournisseurs émettent des numéros virtuels fonctionnant sur le GSM (la 2G). Un réseau qui n’a plus grand intérêt aujourd’hui pour la simple et bonne raison que sa disparition est actée pour 2025-2026.

Et les inconvénients ?

Les numéros virtuels ne sont pas une solution miracle, ils comptent quelques inconvénients, à commencer par leur dépendance au réseau internet qui garantit la qualité des appels. Sachant que cette qualité est généralement moindre par rapport aux opérateurs classiques.

Le fait que les numéros virtuels soient souvent rendus public (notamment pour dissimuler son numéro personnel) les expose aussi plus facilement aux fuites de données, il est donc déconseillé d’utiliser un numéro virtuel pour une opération sensible comme l’authentification à son compte bancaire. Par ailleurs, certaines plateformes comme celles de banques ou d’administrations refusent d’envoyer des SMS d’authentification aux numéros virtuels pour cette raison.

Il y a un dernier inconvénient qui apparaît plus souvent avec les numéros virtuels gratuits ou temporaires. Ces derniers ont un taux de rotation élevé et sont souvent réattribués rapidement d’un utilisateur à un autre. L’utilisateur au bout de la chaîne peut donc recevoir des appels et des SMS qui ne lui sont pas destinés ou se retrouver avec un numéro déjà bloqué auprès de certains services à cause de précédents abus.

À qui s’adressent les numéros virtuels et quels sont leurs avantages ?

Pour les professionnels : flexibilité et réduction des coûts

Les numéros virtuels sont en majorité utilisés par une clientèle professionnelle. C’est d’abord une façon pour les indépendants, les associatifs et les travailleurs d’avoir leur numéro de téléphone professionnel et de ne pas faire connaître son numéro personnel à n’importe qui. Les numéros virtuels sont notamment prisés des entreprises qui s’en servent pour gérer un standard téléphonique ou rediriger les appels entrants vers une équipe ou un collaborateur précis.

Pour l’exemple, c’est ce que font certains FAI et opérateurs mobiles qui ont des call centers à l’étranger. Il est possible de les contacter à l’aide d’un indicatif français quand bien même le centre d’appel se situerait sur un autre continent.

Pour les opérateurs ou leurs prestataires, c’est une façon d’optimiser les coûts : pas la peine de multiplier les lignes téléphoniques grâce à la redirection des appels, et les appels à l’étranger ne coûtent rien avec un numéro virtuel. Et en cas de déménagement, pas la peine de changer le numéro virtuel, celui-ci reste associé à votre compte depuis le cloud.

Pour les particuliers : tri des appels et protection de la vie privée

Les particuliers auraient eux aussi intérêt à souscrire à un numéro virtuel, toujours dans cette logique de dissimulation de son numéro personnel. Une personne qui passe un appel a la possibilité de faire afficher son numéro virtuel au lieu de son numéro personnel sur l’écran du destinataire de l’appel.

De plus, de la même façon qu’un numéro virtuel peut servir à dissocier appels personnels et appels professionnels, un particulier peut le dédier à des tâches en particulier comme la recherche d’emploi, la revente entre particuliers ou faire des rencontres dans un cadre plus sécurisé.

L’application Onoff qui fournit des numéros virtuels // Source : Frandroid

Un dernier avantage déjà mentionné plus haut et s’adressant aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers est la gratuité des appels internationaux. Un numéro virtuel n’engrange pas de frais supplémentaires lorsqu’on appelle un numéro étranger. C’est aussi le cas si on se situe soi-même à l’étranger, à partir du moment où on a une connexion au réseau internet, un appel est facturé comme un appel local.

Il n’y a pas 36 moyens d’obtenir un numéro virtuel. En général, il faut s’approcher d’un fournisseur spécialisé qui propose plusieurs formules d’abonnement, à l’instar des forfaits mobiles chez les opérateurs. Certains de ces acteurs proposent même de réaliser les démarches directement sur une application mobile.

Sélectionner son fournisseur de numéro virtuel

On compte aujourd’hui plus d’une dizaine de fournisseurs de numéros virtuels en France, certains s’adressant plus à des professionnels tandis que d’autres, plus rares, proposent des offres adaptées aux particuliers. Voici une liste non-exhaustive des principaux acteurs de ce marché :

OnOff : L’un des seuls fournisseurs de numéros virtuels pour les particuliers. Moins cher que les autres, il est aussi plus simple d’accès grâce à son application.

: L’un des seuls fournisseurs de numéros virtuels pour les particuliers. Moins cher que les autres, il est aussi plus simple d’accès grâce à son application. RingOver : L’un des meilleurs acteurs du marché avec une solution très complète mais réservée aux professionnels. On retrouve de nombreuses fonctions en plus de ceux classiques comme les visioconférences, la transcription des appels ou encore des statistiques sur les appels.

: L’un des meilleurs acteurs du marché avec une solution très complète mais réservée aux professionnels. On retrouve de nombreuses fonctions en plus de ceux classiques comme les visioconférences, la transcription des appels ou encore des statistiques sur les appels. Kavkom : Un autre fournisseur réservé aux entreprises, celui-ci propose une offre sur-mesure aux clients qui le souhaitent.

: Un autre fournisseur réservé aux entreprises, celui-ci propose une offre sur-mesure aux clients qui le souhaitent. Quicktalk : Celui-ci est dédié aux petites entreprises et aux indépendants avec un abonnement unique à 19 euros par mois pour activer et gérer son propre standard téléphonique.

: Celui-ci est dédié aux petites entreprises et aux indépendants avec un abonnement unique à 19 euros par mois pour activer et gérer son propre standard téléphonique. Google Voice : Une solution complète de téléphonie virtuelle accessible à tous et surtout gratuite pour les particuliers. Google Voice propose un numéro virtuel via la solution Workspace mais aussi la transcription des messages vocaux ou le filtrage des appels indésirables. Le service peut bien sûr être intégré à d’autres outils Google.

Une fois le fournisseur choisi, il sera demandé de souscrire à un abonnement sur le site web ou directement sur application mobile et de choisir son numéro virtuel. On peut choisir entre un indicatif local, national ou bien celui d’un autre pays parmi ceux proposés par le fournisseur. Après l’inscription, le numéro virtuel est en principe utilisable immédiatement.

Combien coûte un numéro virtuel ?

Cela dépend du fournisseur, du type de numéro et du profil de l’abonné et de ses besoins. On peut aussi bien profiter d’un abonnement gratuit que payer 45 euros par mois avec la formule Business de RingOver par exemple. Certains fournisseurs font également payer des frais d’activation, variables selon l’indicatif du numéro virtuel, d’autres non.

Évidemment, les formules gratuites sont les moins complètes en fonctionnalités. Si on cherche un peu plus de qualité, les formules d’entrée de gamme sont plus souvent autour des 20 euros par mois comme chez RingOver et Quicktalk mais on peut trouver moins cher chez Sonetel et RingCentral.

Une fois son numéro virtuel en poche, il est possible de le lier à un compte secondaire WhatsApp, Viber, Signal ou encore d’une autre application de messagerie instantanée. Ce qui peut servir à se créer un compte professionnel ou privé sur ces applis.

Mais la méthode ne fonctionne pas à tous les coups, WhatsApp et consorts pouvant rejeter les numéros virtuels de certains fournisseurs. Là encore, il vaut mieux privilégier les numéros virtuels payants et provenant de fournisseurs reconnus comme étant fiables.

Le processus est similaire à une inscription classique sur ces applications, sauf qu’au lieu de renseigner votre numéro personnel, vous saisissez votre numéro virtuel afin de recevoir le SMS d’activation du compte.