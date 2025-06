On a roulé 2 000 km avec le compteur Wahoo Elemnt Ace : son autonomie est incroyable

Si vous faites du vĂ©lo pour le loisir, vous ne connaissez peut-ĂŞtre pas la marque Wahoo. Pourtant, elle Ă©quipe plusieurs Ă©quipes professionnelles, propose des home-trainers haut de gamme et des ordinateurs de bord pour cyclistes. Nous avons pu essayer le plus grand GPS Wahoo de la gamme : l’Elemnt Ace.

Essai Wahoo Elemnt Ace // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

LancĂ© fin 2024, le Wahoo Elemnt Ace a introduit une innovation sĂ©duisante pour les cyclistes sur route : la mesure du vent rencontrĂ© et son impact sur l’effort.

Mais au-delà de cette nouveauté, le Wahoo Elemnt Ace s’impose comme un compteur complet, particulièrement volumineux et capable de s’adapter aux besoins de nombreux profils de cyclistes. Voici son test complet.

Un Wahoo Elemnt Ace Ă l’aspect parpaing

Le Wahoo Elemnt Ace est imposant ! Avec des dimensions de 125 x 70 x 20 mm, il est assez imposant sur le guidon, Ă©pais et large. On a l’impression de mettre une petite brique sur son guidon lors des premières sorties. Ce qui explique son poids de 208 grammes : c’est 47 grammes de plus que son principal concurrent, le Garmin Edge 1050.

De plus, le poids important du Wahoo nécessite l’usage d’un support spécifique (pesant 60 grammes), fourni avec le compteur, mais malheureusement pas toujours compatible avec les cintres aéro des vélos de route modernes. C’est notamment le cas avec mon Look 795 Blade RS. J’ai donc utilisé le Wahoo Elemnt Ace avec mon support d’origine en métal. Après quelques milliers de kilomètres, j’ai vu mon support fendu… Heureusement, j’ai vu la chose arriver en roulant et eu le réflexe de retirer le compteur de mon guidon avant de le perdre en route. Il est donc important de ne pas plaisanter et de bien utiliser un support compatible avec le Wahoo Elemnt Ace.

J’ai donc mis le GPS sur le support Look fourni avec le vélo. L’installation n’est pas facile, car lors du quart de tour pour fixer le compteur au support, il vient frotter contre mon guidon. J’ai aussi noté un important bruit de vibration venant du compteur et non de mon support. Mais je ne peux pas m’en plaindre : si Wahoo fournit un support spécifique pour le compteur, il y a une raison.

Je vous conseille alors de vous assurer que votre vélo est compatible avec le support de Wahoo, qui se fixe sur un cintre rond, ou ayant au moins une partie ronde suffisamment large, proche de la potence.

Le Wahoo Elemnt Ace // Source : Wahoo

Côté design, c’est simple : à l’avant, on retrouve l’inscription Wahoo, accompagnée de la fente pour la mesure du vent. Sur le flanc gauche, le bouton de démarrage ; à droite, deux boutons permettant de naviguer de haut en bas dans les menus ; et en façade, sous l’écran, trois boutons permettant d’enregistrer un tour, lancer ou mettre en pause la sortie, et naviguer entre les pages d’entraînement.

Un écran XXL pour le Wahoo Elemnt Ace

Ces dimensions gĂ©nĂ©reuses sont l’occasion de dĂ©couvrir un grand Ă©cran, très grand Ă©cran Ă l’Ă©chelle d’un GPS pour vĂ©lo. On parle ici d’une diagonale de 3,8 pouces. Pour rappel, c’est plus grand que les 3,5 pouces d’un iPhone 4 ! Concernant la dĂ©finition, l’Ă©cran 16 millions de couleurs prĂ©sente 470×720 pixels. L’avantage de cet Ă©cran est bien sĂ»r sa taille : on peut afficher une importante quantitĂ© de donnĂ©es sur le compteur sans avoir de problème de lisibilitĂ©.

Cet Ă©cran MIP transflectif est lisible en plein soleil sans rĂ©troĂ©clairage. Ce dernier peut ĂŞtre mis sous un mode automatique — pour ne s’allumer que dans un environnement sombre — qui prĂ©servera la batterie.

Essai Wahoo Elemnt Ace // Source : Wahoo

Concernant la dalle tactile, on apprĂ©cie sa bonne rĂ©activitĂ©. C’est assez fluide, mĂŞme si on n’est pas sur le confort d’utilisation d’un smartphone haut de gamme.

En revanche, pas de LED en façade du GPS, que l’on pouvait trouver sur les Roam et Bolt du constructeur. Dommage, cela permettait de personnaliser les affichages, en mettant notamment un signal visuel d’un changement de direction lors d’un parcours ou encore un Ă©clairage en fonction de ses zones de puissance.

Une interface du Wahoo Elemnt Ace qui nécessite un smartphone

Ici, pas de page d’accueil après le dĂ©marrage (plutĂ´t long), comme ce que l’on peut retrouver chez Garmin. Le compteur se lance directement sur la première page que vous avez paramĂ©trĂ©e et personnalisĂ©e depuis votre smartphone. Car oui, sur ce Wahoo Elemnt Ace, beaucoup d’élĂ©ments passent par le smartphone et l’application Wahoo.

Il y a certes des menus directement sur le compteur pour accéder aux paramètres, notamment la connectivité Bluetooth ou ANT+, mais aussi la luminosité, lancer un entraînement ou un parcours guidé. Mais pour personnaliser vos pages d’affichage, c’est via le smartphone que ça se passe… et ce n’est pas toujours si évident car présenté via des menus déroulants, sans avoir d’aperçu directement sur le compteur.

Essai Wahoo Elemnt Ace // Source : Wahoo

Quand on arrive de chez Garmin, comme c’est mon cas, le passage au Wahoo demande quelques sorties d’adaptation. Ne faites pas une course directement avec le compteur comme je l’ai fait : on peut être un peu perdu.

Avec 64 Go de stockage, vous avez de la marge pour stocker toutes vos sorties. Et les 2 Go de RAM permettent d’avoir assez de réactivité lorsqu’il s’agit de naviguer dans les menus et pages.

Des données complètes et lisibles sur le Wahoo Elemnt Ace

Avec la taille de l’Ă©cran du Wahoo Elemnt Ace, j’ai pu lire tout ce que voulait sur le compteur avec un confort assez apprĂ©ciable et ce dans toutes les situations.

GPS et navigation

Comme le reste des compteurs de vĂ©lo de cette gamme, le Wahoo Elemnt Ace fonctionne par GPS. On est ici en prĂ©sence d’une puce multibande GPS, Galileo et Glonass GLONASS.

Ce choix est fait dans le but d’une prĂ©cision optimale. Que ce soit sur un chemin de forĂŞt en VTT ou lors d’une sortie en haute montagne, je n’ai observĂ© aucune dĂ©connexion de GPS, aucun bug d’enregistrement du dĂ©nivelĂ© et mĂŞme aucun Ă©cart entre l’enregistrement du tracĂ© de la sortie et la position rĂ©elle sur la carte.

Essai Wahoo Elemnt Ace // Source : Paul-Emile Cassoret pour Frandroid

J’ai aussi fait quelques sorties avec le Garmin Edge 840 Solar que j’avais en test prĂ©cĂ©demment, en mĂŞme temps que le Wahoo Elemnt Ace enregistrait. J’ai observĂ© une lĂ©gère diffĂ©rence de dĂ©nivelĂ© enregistrĂ© entre les deux. Mais il faut prĂ©ciser que j’avais le Garmin dans ma poche arrière, et que le GPS semble assez sensible pour enregistrer les moments oĂą je me mets en danseuse comme une variation du dĂ©nivelĂ©.

MĂŞme s’il n’y parait pas, il y a sur cette carte les deux tracĂ©s enregistrĂ© par le Garmin 840 Solar et le Wahoo Elemnt Ace. // Source : Lien Google Maps

Du cĂ´tĂ© de la navigation, c’est ici que le grand Ă©cran prend tout son sens. La lisibilitĂ© de la carte est parmi les meilleures que j’ai pu expĂ©rimenter. On peut facilement suivre un trajet et, en cas d’erreur, le Wahoo Elemnt Ace recalcule automatiquement le trajet. Il y a Ă©galement la possibilitĂ© d’avoir des instructions vocales, ce qui Ă©vitera aux Ă©tourdis de rater un changement de direction. Il est mĂŞme possible de poser un point sur la carte et de demander Ă se laisser guider. On se rend alors compte qu’il s’agit d’un GPS pensĂ© pour l’aventure, le voyage Ă vĂ©lo, plutĂ´t que la compĂ©tition.

Dénivelé

Avec un GPS multibandes et un altimètre baromĂ©trique, difficile de se tromper. En faisant ma CinglĂ©e du Mont Ventoux — les trois routes vers le sommet dans la journĂ©e — je n’ai constatĂ© aucune incohĂ©rence dans l’enregistrement du dĂ©nivelĂ©. Idem, le sommet est toujours restĂ© Ă la mĂŞme altitude. Et l’altitude du sommet est bien enregistrĂ©e Ă 1898 m, comme j’ai dĂ©jĂ pu le constater avec d’autres GPS concurrents (la mesure officielle qui est affichĂ©e en haut du GĂ©ant de Provence est de 1910 m).

On peut aussi parler de la fonction Summit, qui dĂ©tecte les ascensions sur votre parcours et vous affiche, dès lors que vous ĂŞtes dans la pente, le profil de la cĂ´te, le pourcentage de la pente, la distance restante ou encore le dĂ©nivelĂ© Ă gravir jusqu’au sommet. Une fonction qui m’a aussi bien aidĂ© sur les diverses courses et ascensions de cols. J’ai choisi de personnaliser ce champ de donnĂ©es en lui ajoutant puissance et frĂ©quence cardiaque afin de bien gĂ©rer mon effort. C’est très ressemblant au ClimbPro de Garmin, que j’ai pu expĂ©rimenter avec le 840 Solar, mais l’Ă©cran plus grand laisse la possibilitĂ© d’afficher encore plus de donnĂ©es sur l’ascension.

Fonctions sportives

Même si son orientation première est l’aventure à vélo, il est possible d’afficher toutes les données. Sur un même écran, j’ai choisi d’afficher vitesse instantanée, chrono total, durée de la sortie, dénivelé, puissance, fréquence cardiaque, le développement et résistance au vent. Car oui, ce GPS Wahoo Elemnt Ace est capable de mesurer la résistance au vent, qu’elle soit positive ou négative, et de vous afficher la vitesse du vent rencontré. Mais pour l’avoir utilisé un long moment, c’est plutôt gadget. Un cycliste sait faire la différence lorsqu’il roule vent de dos ou vent de face, cela se ressent assez vite dans l’effort… En revanche, le capteur est assez précis pour comprendre que vous roulez en peloton, et qu’alors la puissance du vent vous est favorable.

Une autre page affiche ma fréquence cardiaque moyenne, puissance moyenne et la vitesse moyenne de ma sortie. Enfin, une page affiche le média joué par mon téléphone et permet de mettre en pause ou de passer au titre suivant. Sympa si vous avez l’habitude de rouler en musique, simplement on aimerait avoir la possibilité de monter ou baisser le volume directement depuis le compteur.

Un conseil, si vous voulez exploser vos PR, NUEVAYoL de Bad Bunny fonctionne bien. // Source : Paul-Emile CASSORET pour Frandroid

Aussi, en connectant votre profil Strava Ă l’application Wahoo, le compteur va vous lancer un affichage spĂ©cifique lorsque vous approchez de vos segments favoris — la fameuse fonction Live Segments. Il y aura votre record personnel, la pente du profil, la distance restante ou encore l’avance ou le retard face au record.

Petit mot sur la sonnette intégrée, que l’on active avec un double appui sur l’écran. C’est pratique, elle n’est pas aussi puissante qu’une vraie sonnette, mais elle permet déjà de prévenir les personnes au milieu de la piste cyclable de votre arrivée.

Un Wahoo Elemnt Ace à la connectivité complète

Avec la connexion Bluetooth, ANT+ et Wi-Fi, il y a tout ce qu’il faut pour connecter une galaxie importante d’appareils au Wahoo Elemnt Ace, à commencer par le smartphone, qui sera essentiel dans l’usage du compteur, pour la personnalisation, donc, ou encore l’exportation de vos sorties pour analyser vos données et les partager sur Strava.

Essai Wahoo Elemnt Ace // Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Mais on peut aussi connecter, comme c’est mon cas, un capteur de puissance, un cardiofréquencemètre ou encore un home-trainer. Il est même possible de connecter ses dérailleurs électriques ou ses lampes radars. Il est aussi possible de brancher le Wahoo Elemnt Ace à un ordinateur pour exporter le fichier .fit de sa sortie et l’analyser.

Plus de 30 heures d’autonomie pour le Wahoo Elemnt Ace

Wahoo annonce une autonomie de 30 heures. Et on est tenté de les croire, puisqu’on a même réussi à dépasser cette valeur. J’ai roulé 32 heures sans charger le GPS et il restait encore 30 % d’autonomie affichée, ce qui est colossal. Pour booster cette autonomie, j’ai choisi de ne pas rétroéclairer l’écran, mais c’est la seule concession que j’ai faite durant le test. Donc ici, bonne surprise : si vous prévoyez de faire la Race Across France, le Wahoo Elemnt Ace aura certainement plus d’autonomie que vous !

Pour la recharge, tout se fait simplement avec un câble USB-C caché sous le bas de l’appareil.

Prix et disponibilité du Wahoo Elemnt Ace

Le Wahoo Elemnt Ace est vendu au prix de 599,99 euros, on est sur du haut de gamme. Mais vu tout ce qu’il propose, et son autonomie XXL, on ne peut pas le blâmer sur le prix. Un Garmin 1050, concurrent, est encore un peu plus cher, mais offre d’autres fonctionnalités et est plus léger.

Un coureur cycliste n’aura certainement pas besoin d’autant d’autonomie, mais la personne voyageant à vélo se trouvera ravie d’avoir un grand écran, une grande autonomie et la mesure du vent. Parce qu’entre nous, quand vous êtes en course, dans un paquet d’une centaine de coureurs, on s’en moque un peu de l’effet du vent : c’est à fond ! En revanche, si vous traversez le Massif central en solitaire, cela peut avoir un effet sur la gestion de votre effort.