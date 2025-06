Ce nouveau compteur GPS de Garmin va transformer vos sorties VTT

Garmin a présenté son nouveau compteur GPS pour VTT, le Garmin Edge MTB, avec quelques fonctions spécialement pensées pour le vélo en montagne.

Une descente à VTT // Source : Garmin

Il y a un an, Garmin renouvelait sa gamme de compteur vélo GPS avec son premier modèle doté d’un écran LCD TFT, le Garmin Edge 1050. Ce mardi, la marque américaine a décidé d’étendre sa gamme en proposant un tout nouveau modèle, cette fois conçu spécifiquement pour le VTT, le Garmin Edge MTB.

Un compteur spécialement conçu pour le VTT

Comme son nom l’indique, le Garmin Edge MTB se destine avant tout au VTT (Mountain Bike, en anglais) mécanique ou électrique. Pour ce faire, il est particulièrement résistant et propose quelques fonctions spécialement dédiées aux descentes en montagne. On va bien évidemment retrouver une étanchéité IPX7, mais aussi un verre Gorilla Glass pour protéger l’écran contre les rayures.

Il intègre également des fonctions spécialement conçues pour les descentes, comme un nouveau GPS 5 Hz — contre 1 Hz jusqu’à présent — permettant d’enregistrer sa position 5 fois par seconde pour plus de précision. Par ailleurs, il est compatible avec les portes de chronométrage pour évaluer le plus précisément possible le temps de passage à chaque point d’étape.

Le Garmin Edge MTB // Source : Garmin

Pour le reste des fonctionnalité, le nouveau Garmin Edge MTB fait dans le classique, avec un écran non pas LCD TFT, mais MIP transflectif, comme les précédents Garmin Edge 840 et Edge 540. Le compteur se veut par ailleurs plutôt léger et compact avec un gabarit de 50,4 x 77,8 x 19,8 mm pour un poids de 58 grammes — contre 161 grammes pour l’Edge 1050.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Notons par ailleurs que l’écran de 2,13 pouces n’est pas tactile et que le compteur se contrôle à l’aide de boutons physiques pour naviguer entre les différents écrans. L’Edge MTB ne propose pas non plus de haut-parleur.

Bien évidemment, le Garmin Edge MTB va permettre d’afficher en temps réel sa vitesse, la puissance avec des capteurs de puissance connectés, la fréquence cardiaque via un capteur cardio ou la cartographie avec les différents sentiers à proximité via les cartes Trailforks. Il est logiquement compatible avec les capteurs externes via une connexion Bluetooth LE ou ANT+.

Du côté de l’autonomie, Garmin annonce jusqu’à 14 heures d’utilisation sur son Edge MTB en utilisation « exigeante » ou 26 heures en mode économie d’énergie.

Prix et disponibilité du Garmin Edge MTB

Le Garmin Edge MTB est disponible à compter de ce mardi. Il est proposé en France au prix de 399,99 euros.