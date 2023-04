Vélo : ces deux cockpits GPS Garmin se rechargent à l’énergie solaire

Garmin a dégainé deux nouveaux ordinateurs de bord GPS spécialement taillés pour les cyclistes, en particulier celles et ceux qui aiment partir en vadrouille en montagne et en forêt. Surtout, les Garmin Edge 540 et 840 ont la particularité de pouvoir se recharger grâce à l’énergie solaire.

La marque américaine Garmin est tout particulièrement connue et reconnue pour ses périphériques connectés dédiés au sport, en témoignent les nombreuses smartwatch qu’elle a sorties. Le constructeur conçoit aussi des ordinateurs de bord GPS destinés aux cyclistes : deux nouveaux modèles ont ainsi été présentés.

Voici donc les Garmin Edge 540 et 840. Ces deux cockpits fourmillent de fonctionnalités diverses qui devraient plaire à celles et ceux pratiquant le VTT, le gravel ou encore le vélo de route, en mécanique ou en électrique. Car c’est avant tout pour ce type de pratique que ces deux appareils ont été conçus.

Jusqu’à 60h d’autonomie grâce au soleil

Leur principale différence se situe au niveau de leur écran couleur de 2,6 pouces : l’Edge 540 est non tactile, l’Edge 840 l’est. Dans les deux cas, une version « Solar » est disponible à l’achat : avec, l’énergie solaire est capable de recharger le cockpit pour maximiser son autonomie de 26h en usage intensif, ou 42h en mode économie d’énergie.

Selon le communiqué de presse, la petite lentille solaire peut prolonger l’autonomie jusqu’à 60h.

Cette durée d’utilisation reste largement suffisante pour profiter d’une ou plusieurs sorties lors d’un week-end, sans trop se préoccuper de la batterie restante. Pour le reste, les Edge 540 et 840 peuvent générer une tripotée de données, comme le nombre de sauts, la ou encore la distance d’un saut pour les VTTistes de montagne.

Le binôme a par ailleurs accès à l’immense base de données Trailforks, qui regroupe près de 300 000 sentiers dans le monde (VTT, trail, enduro). Il est ainsi possible de visualiser un itinéraire prédéfini pour se laisser guider sur un parcours spécialement pensé pour votre pratique du moment.

Coaching adapté

Le système GNSS multibande est aussi au menu, pour localiser votre position avec précision, quel que soit l’environnement dans lequel vous vous trouvez. Selon Garmin, une zone densément boisée ne leur posera aucun problème pour vous repérer.

Chaque cockpit fournit par ailleurs du coaching adapté via des suggestions d’entraînement et en fonction de votre récupération ou d’événements sportifs à venir. Des données comme la VO2 max ou le niveau d’effort en temps réel sont bien évidemment de mise, tout comme la détection de chute.

Le communiqué de presse officiel ne mentionne que des prix en dollars : 449,99 et 549,99 dollars pour les Edge 540 Solar et Edge 840 Solar, respectivement, contre 349,99 et 449,99 dollars pour les versions sans charge solaire. Pour le moment, aucune disponibilité française n’est indiquée.

