Simracing : les meilleurs volants et cockpits pour la simulation de jeu de course

Le Simracing, c'est de la simulation de course de voiture, en immersion dans un jeu vidéo. Pour profiter à fond des jeux de course, le joueur utilise des volants, pédales, fauteuils et cockpits très réalistes qui reproduisent les sensations de conduite. Voici notre guide complet pour bien débuter.

Pour profiter aux mieux des sensations que peuvent procurer les simulations de course, l’idéal est de jouer au volant, avec retour de force. Cela implique donc de choisir un volant qui soit compatible avec vos plateformes (PC, Xbox, PlayStation), mais aussi qui vous convienne en termes de ressenti, de puissance, avec un prix qui correspond à votre budget.

Mais le volant ne fait pas tout. Pour apprécier le Simracing, il est important de bien choisir son pédalier, son support de volant et son assise. Qualité du matériel, rigidité, confort, prix, sont tant de paramètres essentiels qu’il en devient difficile de s’y retrouver face aux nombreuses références et configurations possibles.

Alors comment s’équiper pour débuter en Simracing ? Nous avons préparé pour vous aider une sélection de volants, pédaliers, supports et cockpits pour bien se lancer sur les meilleures simulations PC et consoles. À vous les Gran Turismo, Forza MotorSport, F1 23 ou encore Assetto Corsa Competizione, dans les meilleures conditions.

Nous allons vous proposer ici quatre ensembles distincts pour bien débuter (ou persévérer) en Simracing, en tenant compte de l’âge et des attentes du pilote, de la place disponible pour jouer, et du budget global.

Simracing : choisir un matériel et des accessoires compatibles

L’équilibre est la base de tout en simracing. De la même manière que rien ne sert d’avoir le meilleur PC du monde si l’écran que l’on utilise n’est pas au niveau, il faut harmoniser son setup de simracing avec des éléments qui soient compatibles entre eux, et avec une certaine cohérence.

On choisira donc d’abord son support pour l’ensemble, en fonction de la place disponible et du confort visé. Il est en effet possible de jouer avec son siège habituel sur son bureau ou sur un support de volant dédié au simracing. Le gain de place est évident, mais le confort n’y est pas forcément.

Vous pouvez aussi opter pour un cockpit pliable ou compact, lequel se rangera facilement dans un coin de la pièce. Évidemment, les plus exigeants partiront sur un châssis rigide pour une position optimale, malgré la place que prend un tel équipement. Et attention, si vous voulez que vos enfants participent à l’aventure, il faudra prendre leur taille en compte, bien évidemment.

Enfin, en fonction de ce choix de support, vous pourrez vous diriger vers un volant et un pédalier adaptés. En effet, on ne peut pas mettre un retour de force puissant sur son bureau. Déjà parce qu’on risque de la casser, mais aussi parce que c’est l’assurance d’avoir mal au dos avant la fin de la première heure de jeu.

De même, choisir un support de haut niveau (et donc cher) pour y mettre un volant d’entrée de gamme n’est pas très raisonnable. Vous y perdrez forcément en plaisir de jeu. L’équilibre est donc de mise pour les quatre configurations que nous allons vous proposer.

Un ensemble pour les plus jeunes sur PC, Xbox ou PS5

Le talent n’attend pas le nombre des années. Le plaisir de jouer non plus. Pour un simracer de petite taille, entre 1m20 et 1m50, il faut du matériel adapté pour que la position de jeu soit bonne et que la puissance du volant ne soit pas blessante. Ainsi, s’il est possible de jouer sur un bureau, à condition qu’il ne soit pas trop haut pour que les pieds atteignent les pédales, nous vous conseillons l’option du support de volant, ou WheelStand, utilisable depuis le canapé ou le fauteuil de bureau.

Source : Olivier Pastor

Légende : Jouer sur la table du salon n’est jamais une bonne idée. Optez pour le support volant réglable.

Dans cette catégorie, deux modèles sortent du lot à nos yeux : le GT Omega Apex et le WheelStand 2.0 de Next Level Racing. Ils sont parfaitement rigides, tout en métal. Le WheelStand 2.0 peut en prime évoluer vers un cockpit intégral. Surtout, les deux modèles bloquent les roues de votre siège pour une stabilité maximale et ils se plient facilement au moment de les ranger.

Ce stand doit s’accompagner d’un ensemble volant et pédalier à résistance contenue. Pour cela, nous opterons pour la gamme de Thrustmaster, leader dans cette catégorie. Le T128 pourra convenir aux plus jeunes avec ses pédales compactes. Mais pour qu’un adulte y joue dans de bonnes conditions, il faudra remplacer le pédalier par un T3PA, à 140 euros.

En résumé :

Un WheelStand 2.0 de Next Level Racing

Un Thrustmaster T128

Le volant Thrustmaster T248 en bref :

Le retour de force hybride

L’excellent pédalier

Des palettes magnétiques

Les supports WheelStand 2.0 et Apex en bref :

Une structure tout en métal

Le blocage des roues du fauteuil

L’évolution possible vers un cockpit

Un pack facile à ranger pour toute la famille, sur PC, Xbox ou PS5

Vous manquez un peu de place mais vous avez envie d’un vrai cockpit ? Pourquoi ne pas partir sur la solution pliable ou, encore mieux, sur un châssis rapidement démontable et facile à ranger. Plusieurs solutions s’offrent à vous, entre le GTLite Pro de Next Level Racing, le PlaySeat Trophy et le NitroKart de Oplite. C’est d’ailleurs ce dernier que nous vous conseillons en priorité. Imbattable sur le rangement, il est en plus parfaitement rigide pour votre pédalier ou votre volant. Il a aussi l’avantage de s’adapter à toute la famille, même les plus jeunes.

Le Nitro Kart // Source : Olivier Pastor

Pour accompagner ce cockpit, il faut un volant équilibré, assez puissant et équipé d’un pédalier de bon niveau : le T248 de Thrustmaster. À vous de choisir entre les versions PS5/PC et Xbox/PC en fonction des plateformes visées. Ce volant a une motorisation saine, précise, dénuée de gros défaut et a clairement notre préférence face aux G29 et G920 de Logitech. On ne lui reprochera que le bruit de ses palettes, trop bruyantes pour jouer dans des lieux où le silence est requis.

En résumé :

Le NitroKart de Oplite

Le T248 de Thrustmaster

Le NitroKart de Oplite en bref :

Une structure tout en métal

Pour enfants et adultes

Le support d’écran en option

Le T248 de Thrustmaster en bref :

Une motorisation bien contrôlée

3 niveaux de force pour toute la famille

Un pédalier 3 pédales réglable en résistance

Du Simracing sérieux sur PC, Xbox et PS5

Vous êtes prêt à vous installer dans un vrai cockpit avec un très bon volant entre les mains ? Alors commençons par parler du GTOmega Titan, l’un des meilleurs châssis tubulaires du marché. Sa rigidité à toute épreuve peut accueillir n’importe quel joueur, quelle que soit sa corpulence. Il encaissera aussi parfaitement les plus gros moteurs du marché et les pédaliers Load Cell sans la moindre souplesse. Avec ce châssis, vous pouvez opter pour un des sièges de course de la marque comme le R9 ou le R6, ou pour un vrai baquet en fibre.

Le Titan de GT Omega et le CSL DD de Fanatec // Source : Olivier Pastor

Pour compléter cet ensemble, pourquoi ne pas tenter l’aventure du Direct Drive ? La meilleure technologie actuellement sur le marché tend à se démocratiser et les tarifs sont désormais plus accessibles. Ainsi, Fanatec propose un pack au rapport qualité/prix impressionnant, le CSL DD Ready2Race Bundle.

Cet ensemble à moins de 400 euros n’est compatible que PC. Les joueurs Xbox devront s’orienter vers le CSL DD Ready2Race McLaren Bundle à 479 euros. Les joueurs PS5 sont moins bien lotis dans cette gamme puisque l’équivalent chez Fanatec, le GT DD Pro, revient à près de 700 euros. Ces trois versions profitent tout de même de la même motorisation en 5Nm, extensible à 8 Nm. Une référence sur le marché, surtout à ce tarif.

Le GT Omega Titan en bref :

Un modèle en tube d’acier épais

Une rigidité de tous les niveaux

De nombreux sièges adaptables

Les volants Fanatec CSL DD et GT DD Pro en bref :

La technologie direct drive

L’évolutivité de la base et du volant

L’écosystème très complet chez Fanatec

Le matériel pour les passionnés et professionnels

Il existe de très nombreux modèles adaptés à une utilisation intensive. Trak Racer, Rseat, GTOmega, Simlab, et tant d’autres fabricants ont investi le haut de gamme du châssis en profilé d’aluminium. Pourtant c’est bien un modèle tubulaire que nous allons vous conseiller pour cette configuration ultime : le P1 de RSeat accompagné de son baquet en fibre de verre.

D’abord, il profite d’une finition très réussie, avec juste ce qu’il faut de couleur pour ne pas tomber dans les modèles austères habituels. Ensuite, son double système de rails lui permet de s’adapter à n’importe quel pilote en quelques secondes. Enfin, comme la plupart des modèles RSeat, il ne souffre d’aucune souplesse. Ni au niveau du châssis, ni du côté du volant ou du pédalier.

Pour l’accompagner, n’importe quel modèle Direct Drive de haut niveau ferait l’affaire dans les gammes de Moza, Fanatec, Asetek ou Simucube. Mais pour garder une certaine élégance et plaire à un maximum de joueurs, nous vous conseillons le Logitech G Pro Racing Wheel en version PC/PS5 ou PC/Xbox. Ce volant est puissant, précis, facile à régler, et accompagné d’un superbe pédalier modulable à souhait.

Le P1 de Rseat en bref

Un modèle tubulaire professionnel

Une rigidité de tous les niveaux

Les réglages ultra simples

Le Pro Racing Wheel de Logitech en bref :

La technologie direct drive avec 11 Nm de puissance

Un pédalier élégant et facilement modifiable

Les réglages simplifiés avec un menu interne

Bien débuter en Simracing : nos conseils

Comment choisir son cockpit pour le Simracing ?

Si le prix est évidemment un des points principaux lors du choix d’un cockpit, d’autres arguments sont absolument à prendre en compte. On citera en premier la taille du ou des pilotes. Certains modèles sont en effet incapables de fournir une assise correcte si vous êtes trop petit ou trop grand.

Le deuxième point essentiel tient à la rigidité du châssis. Les modèles les moins chers offrent en général une certaine souplesse, acceptable ou non suivant le type de joueur et de matériel. Mettre un volant direct drive et un pédalier load cell sur un châssis qui n’est pas capable de se maintenir n’est clairement pas une bonne idée.

Enfin, c’est le confort et la simplicité des réglages qui priment. Si vous comptez passer des heures dans un cockpit avec un volant puissant entre les mains, autant que vous soyez parfaitement installé. Vous éviterez ainsi les problèmes de dos ou les douleurs aux bras. Et pour ça, rien de tel qu’un châssis équipé d’un baquet monté sur rails.

Mon volant est-il compatible avec ce support ou ce cockpit ?

La compatibilité entre le matériel pour jouer et les supports pour les accueillir est en constante évolution. D’un côté, les fabricants de volants et de pédaliers modifient régulièrement leurs systèmes de fixation pour s’adapter à la puissance des volants, de l’autre les fabricants de supports et cockpits ajustent leurs produits avec quelques mois de retard. La plupart du temps, les cockpits et supports sont donc bien compatibles. Et si ce n’est pas le cas, il suffit bien souvent de percer un trou manquant dans une plaque ou d’utiliser le support de bureau pour profiter de son matériel.

Quel est le meilleur volant pour PS5, Xbox ou PC ?

Les références de volants sont nombreuses et il est parfois difficile de s’y retrouver. Entre la compatibilité console et PC, la puissance, l’écosystème, les paramètres de choix sont nombreux. Aussi, nous vous proposons un comparatif des volants du marché pour y voir plus clair. Vous y trouverez des modèles de toutes marques dont Fanatec, Logitech et Thrustmaster.

