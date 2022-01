Quels sont les meilleurs volants pour PC, PS5 ou Xbox en 2022 ? 

Assetto Corsa, Gran Turismo, Forza Horizon… Autant de titres qui ne prennent leur pleine mesure qu’accompagnés d’un volant et d’un pédalier. Découvrez notre sélection des meilleurs volants pour PC et consoles.

Les jeux de voiture au pad c’est rigolo, mais au bout d’un moment il ne faut pas se mentir : le meilleur moyen d’en profiter reste sans conteste d’investir dans un volant. Comme pour les joysticks il y en a cependant pour tous les gouts. Depuis les modèles premier prix un peu plastique jusqu’aux engins de simulation qui ne feraient pas tache dans un paddock.

Que ce soit sur PC, PlayStation ou Xbox, nous avons choisi pour vous les meilleurs volants pour profiter de Forza Horizon, Assetto Corsa ou encore Gran Turismo.

Fana de véhicules qui volent ? Lisez donc notre comparatif des meilleurs joysticks et HOTAS. Et si elles ne sont pas idéales pour la simulation automobile, les manettes sont un accessoire indispensable pour les gamers.

Logitech G923 et G29 : comme un air de déjà vu

Si le G923 est sur le papier le volant phare de Logitech, il nous est impossible de l’évoquer sans aussi parler de son grand frère le G29. Et pour cause, les deux modèles sont quasiment jumeaux ! Extérieurement, seules des couleurs légèrement différentes nous permettent de les distinguer.

On retrouve une construction solide mêlant aluminium pour les branches et cuir pour la roue. La finition est bonne, mais les coutures auraient mérité un peu plus d’attention, elles sont en effet un peu irritantes.

Côté installation, on pourra les fixer à un bureau à l’aide de serre-joints ou les visser à un cockpit dédié. Une fois en action le volant se comporte bien, avec un retour de force satisfaisant bien que l’on aurait aimé un peu plus de puissance. Le G923 apporte bien quelques vibrations supplémentaires, mais rien de révolutionnaire.

Le constat est similaire pour le pédalier : il fait correctement son travail, mais aurait mérité quelques évolutions par rapport à celui du G29. Pour finir, le passage de vitesses se fait avec des palettes, un levier de vitesses étant disponible en option.

Si le G923 est sans nul doute un excellent volant, on ne peut pas vraiment vous le conseiller. Économisez donc 150 € en achetant un G29 qui n’a décidément pas prix une ride. Ce dernier est disponible en version PlayStation ou Xbox, les deux fonctionnant aussi sur PC.

Le Logitech G29 en bref :

un bon rapport qualité/prix

le volant cuir et métal

un tarif agressif et des promos régulières

Hori Racing Wheel Apex : pour les petits budgets

Si le domaine des volants est généralement celui de la démesure, il existe cependant quelques options intéressantes pour les petits budgets. Ce modèle signé Hori est celui qui nous a le plus séduits dans cette catégorie. Alors, ne nous voilons pas la face, avec un tarif deux à trois fois plus bas que celui de ses concurrents ce modèle doit faire des concessions, à commencer sur la construction tout plastique.



Bien qu’il ne vous tombera pas en morceaux entre les mains, l’engin n’offre pas la même rigidité et impression de solidité qu’un modèle en métal. Le revêtement en caoutchouc est en revanche confortable même lors de longues sessions de jeu. La fixation à un support se fait via des pinces ou des ventouses. On vous déconseille cette seconde option, le volant bougeant bien trop souvent. Le pédalier à deux pédales est lui on ne peut plus basique, avec un toucher très mou.

Le Racing Wheel Apex n’offre pas de retour de force, mais tente de l’émuler avec un système de vibrations. Si les sensations sont à des lieues d’un force feedback classique, on apprécie toutefois leur présence.

Lorsque comparé directement à des modèles de Logitech ou FanaTech, le Hori Racing Wheel Apex ne peut évidemment pas lutter, mais ce n’est pas ce que l’on attend de lui.

Pour 30 € de plus qu’une bonne manette, il propose une bien meilleure expérience de jeu, le tout avec une finition tout à fait honnête au vu des 100 € demandés. C’est une bonne option pour les joueurs fauchés ou ceux qui veulent s’essayer aux volants sans se ruiner.

Le Hori Racing Wheel Apex en bref :

Un tout petit prix

La finition correcte

Les vibrations

Thrustmaster T248 : Le bon compromis

Fondé aux USA, mais groupe français depuis 1999 Thrustmaster est un des acteurs majeurs des périphériques de simulation, aussi bien pour les avions que les voitures. La marque propose une bonne vingtaine de volants différents, couvrant toutes les plates-formes et offrant des reproductions de véhicules célèbres comme Ferrari.

Sorti en 2021, le T248 est un modèle à retour de force de milieu de gamme compatible PlayStation et PC qui vient directement chasser sur les terres du G923 de Logitech.

Première surprise à l’ouverture de la boite : la base est très compacte et surtout l’appareil offre une construction 100 % plastique. Cette dernière est particulièrement bien finie et solide, mais l’on préfère tout de même le métal et cuir de certains concurrents. Le volant lui-même est confortable et habillé d’un similicuir. Le système de retour de force mêlant courroies et engrenages offre une bonne souplesse et puissance.

Le pédalier est une excellente surprise. Si sa construction principalement en plastique le rend moins cossu que des modèles plus onéreux, on apprécie la possibilité de le régler en fonction de ses préférences. Le capteur de pression Heart et les pédales en métal sont aussi un gage de durabilité.

Vendu autour de 330 euros le Thrustmaster T248 offre un solide rapport qualité/prix, un bon pédalier et un retour se force satisfaisant. Ce n’est pas le plus cossu du marché, mais vu son tarif difficile de lui en vouloir.

Le Thrustmaster T248 en bref :

Le retour de force hybride

L’excellent pédalier

Un bon compromis

L’écosystème Fanatek : pour les fondus fortunés

Vous êtes un véritable fana et ne comptez pas à la dépense ? Il est temps de passer aux choses sérieuses et de vous composer un poste de pilotage aux petits oignons chez les Allemands de Fanatec.

Contrairement à la majorité des produits sur le marché, les volants Fanatec sont modulaires, on choisit donc une base motorisée plus ou moins puissante, sur laquelle on viendra fixer le volant de son choix. On peut choisir entre des modèles génériques ou bien de reproductions de véhicules célèbres ou de Formule 1.

Les tarifs s’envolent rapidement : comptez autour de 900 euros pour un kit d’entrée de gamme, mais pour ce prix-là vous passez dans un autre univers, avec des produits en métal tout bonnement indestructibles, extrêmement modulaire et au ressenti incroyable. Nombre de pilotes professionnels utilisent d’ailleurs les produits de la marque pour de l’entrainement sur simulateur.

Contrepartie de cette qualité : on est en présence de produits extrêmement lourds, et l’on préfèrera une installation dans un cockpit plutôt que sur un bureau (d’aucuns diraient que ce n’est pas un bug, mais une feature).

Si vous avez le budget, on ne fait donc pas mieux de l’écosystème Fanatec. À noter que ce dernier est par défaut compatible Xbox et PC et pourra fonctionner avec une PlayStation si l’on acquiert un volant compatible.

Les volants Fanatec en bref :

Une qualité de fabrication incroyable

Le meilleur retour de force du marché

Un prix qui pique fort

Bien choisir son volant

Qu’est-ce qu’un volant à retour de force ?

D’une manière générale, un retour de force est une réaction physique à une action logicielle. Un des exemples les plus fréquents est la vibration de l’écran de notre téléphone (le fameux retour haptique).

Pour les volants, le retour de force consiste à reproduire la sensation de résistance que l’on ressentirait à conduire un véritable véhicule. Pour cela, les volants à retour de force (force feedback dans la langue de Shakespeare) utilisent des moteurs capables de reproduire ces sensations.

Trois principaux types de systèmes de retour de force existent :

à engrenages : les moins chers et moins puissants

à courroie : le bon compromis entre prix et puissance, ils offrent des sensations plus douces et nuancées

à entrainement direct : la crème de la crème, incroyablement puissants, précis et aussi très chers

S’ils représentent un investissement certain, la présence du retour de force sur un volant est probablement le meilleur facteur d’amélioration de l’immersion.

Un cockpit est-il indispensable ?

Si tous les modèles sélectionnés ici peuvent se fixer sur un bureau, il sera souvent plus aisé de les installer sur un cockpit dédié, en particulier si vous jouez sur console. Non seulement la position de conduite est bien plus agréable, mais volant et pédalier sont bien plus sécurisés et ne risquent donc pas de glisser.

Côté cockpits, il y en a pour tous les gouts et tous les budgets, depuis des modèles en toile pliables et faciles à ranger jusqu’à des sièges baquets en cuir reproduisant fidèlement des voitures existantes.

Quelle est la compatibilité des volants ?

De nos jours, la quasi-totalité des volants fonctionnera avec un PC, une fois branché en USB. C’est toutefois du côté des consoles que les questions de compatibilité se posent. En effet, un volant PlayStation ne fonctionnera pas sur une Xbox et inversement. Vérifiez donc bien avant d’acheter que le modèle de vos rêves supporte bien votre plate-forme de choix.

Mais où est mon boitier de vitesse ?

La grande majorité des volants sont livrés sans boitier de vitesses. Ces dernières sont en effet changées via des palettes sur le volant. Si vous êtes un adepte des voitures à transmission manuelle, la plupart des constructeurs en proposent en option.

