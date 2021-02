Les meilleurs casques Xbox à choisir en 2021

Vous faites partie de la team Xbox et cherchez un bon casque pour accompagner votre Series X toute neuve ? N'allez pas plus loin, nous avons choisi pour vous les meilleurs casques sans fil compatibles avec les consoles de Microsoft.

Que ce soit pour discuter avec vos coéquipiers ou pour jouer de nuit sans réveiller la maisonnée, un bon casque est un accessoire indispensable pour profiter pleinement de votre Xbox.

Comme pour la PlayStation, le moyen le plus simple de profiter d’un casque sur sa Xbox est de brancher directement un casque filaire sur la manette. Cette option vous permet de réutiliser un casque-micro existant. Elle reste toutefois moins pratique à l’usage qu’un casque 100 % sans fil.

Connexion directe

Contrairement aux autres plates-formes, la Xbox n’a pas forcément besoin d’un adaptateur pour se connecter à un casque sans fil. Depuis la Xbox One, elle dispose en effet d’un émetteur 2,4 GHz intégré.

Principalement utilisé pour les manettes, le protocole est ouvert aux accessoiristes qui peuvent donc proposer des casques compatibles. Cette option est malheureusement peu exploitée et la majorité des modèles sur le marché utilisent un classique dongle USB.

Astro A50 : le meilleur son

Pour cette sélection, nous nous sommes concentrés sur les casques sans fil. Si vous préférez un bon vieux câble, jetez donc un coup d’œil à notre sélection PC pour de bons casques filaires.

Si vous ne sourcillez pas à l’idée de payer le prix d’une Xbox Series S pour un casque, Astro est là pour vous avec le A50 ! Résolument haut de gamme, ce modèle propose effectivement une finition impeccable. Le casque réussit le tour de force d’être à la fois solide, flexible et confortable. Si vous n’aimez pas les mousses en velours, Astro vend des remplacements en cuir pour 40 euros.

L’A50 utilise une base pour se connecter aux différents appareils. On y trouve donc une entrée jack et optique ainsi qu’un connecteur USB à brancher à une Xbox ou un PC. Un interrupteur permet de basculer entre les modes PC/Xbox. Pour finir, la base fait office de chargeur pour le casque.

Mais c’est surtout pour sa qualité sonore que nous retenons l’A50. Le rendu est un modèle d’équilibre et aucune distorsion ne se fait remarquer même lorsque l’on pousse le casque dans ses retranchements. À noter que sur Xbox, il est compatible Dolby Atmos, ce qui apporte une spatialisation très réussie. Pour finir, le micro assure très bien sa tâche, même si la voix est parfois un peu trop compressée.

L’autonomie est solide, avec 15 heures d’utilisation par charge. Cette dernière est cependant un peu lente puisqu’il faut 3 heures pour faire le plein.

Les excellentes prestations de l’Astro A50 s’accompagnent d’une facture salée, mais vous trouverez difficilement mieux dans l’univers Xbox.

Steelseries Arctis 9X : le plus équilibré

Sorti à l’origine pour la Xbox One, l’Arctis 9X est compatible avec les Xbox Series X et Series S. Il est aussi l’un des rares casques compatibles Xbox Wireless. Pas besoin de dongle : une pression sur le bouton d’appairage de la console suffit à se connecter. Et si vous possédez l’adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10, vous pourrez aussi utiliser le casque sans fil depuis votre PC ! Le Bluetooth est également de la partie pour ceux qui voudraient l’utiliser avec un smartphone. Le traditionnel connecteur jack est de la partie pour tous les autres appareils.

Avec sa finition impeccable et son micro rétractable, le casque se révèle agréablement sobre et discret. On regrettera toutefois un peu le vert fluo un peu criard qui vient habiller le bandeau en tissus. Ce dernier assure cependant un bon confort, répartissant bien un poids déjà relativement léger.

Pour ce qui est du son, ce casque se classe dans le haut du panier. Jeu oblige, les basses et les médiums sont particulièrement présents, mais le rendu reste équilibré. L’écoute de la musique s’avère donc agréable même si elle ne prétendra pas être audiophile.

Couplé à sa compatibilité Bluetooth cela en fait un casque relativement « universel » pour ceux qui n’ont pas envie de repasser plusieurs fois à la caisse. Le micro se débrouille bien, la voix est claire et des bruits ambiants bien atténués.

La seule véritable faiblesse de l’Arctis 9X est peut-être son prix, mais il le justifie selon nous pleinement.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 : zéro dongle

Signé Turtle Beach, ce Stealth 700 Gen 2 est l’un des rares modèles à exploiter la connexion sans fil intégrée à la console. On n’a donc pas besoin de dongle supplémentaire pour s’appairer. Si le casque fait l’impasse sur la prise jack, il supporte le Bluetooth.

Globalement très confortable, sa rigidité pourra cependant poser quelques soucis aux très grosses têtes. L’oreillette gauche propose une série de commandes pour réguler le volume général, celui du micro et différents boutons d’appairage. On a vu plus pratique, mais ils ont le mérite d’être là.

Les ingénieurs de Turtle Beach se sont lâché et offrent un casque au rendu très jeu vidéo. Le niveau sonore est très élevé et les basses très présentes. Pour un usage purement gaming, ça n’est pas gênant, mais quelque chose d’un peu plus équilibré aurait été intéressant pour un casque compatible Bluetooth. Le micro est une agréable surprise. Il offre en effet une bonne restitution, notamment sur les graves, une partie du spectre souvent délaissé.

Le casque se distingue aussi par son autonomie solide. On dépasse largement les 20 heures annoncées par Turtle Beach.

S’il n’offre pas la meilleure qualité sonore du marché, le Stealth 700 Gen 2 intéressera ceux qui veulent un maximum de simplicité pour leur Xbox.

Steelseries Arctis 1 : le sans-fil pour les petits budgets.

Si vous ne souhaitez pas vider votre PEL, mais qu’un casque sans fil est important pour vous, des options intéressantes existent. Le SteelSeries Arctis 1 en est le parfait exemple. Comme toujours chez SteelSeries on évite les clichés « gamer », avec un casque noir très sobre. On n’aurait pas dit non à un peu plus de panache.

Contrairement à son grand frère, il adopte un arceau rigide très classique. La finition est correcte, mais on sent que des économies ont été faites sur les matériaux.

Là où ce casque se distingue, c’est par son dongle au format USB-C. Doté d’un interrupteur, ce dernier est capable de basculer entre un mode Xbox, et un mode PC. En pratique, ce dernier permet donc de se brancher sans fil sur un PC, mais aussi un appareil Android et surtout une Nintendo Switch ! Le tableau est bien entendu complété par une traditionnelle prise jack.

Reste la question du son et on doit bien avouer que des compromis ont été faits. Le rendu n’est pas honteux, mais il manque de punch et de largeur. Cela conviendra pour du jeu, mais on n’ira donc pas profiter de sa musique avec.

Malgré quelques défauts, nous recommandons ce casque et l’on espère que l’approche astucieuse du dongle sera reprise sur plus souvent.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un casque Xbox

Est-il possible d’utiliser un casque Bluetooth sur sa Xbox ?

Si vous espériez réutiliser votre casque Bluetooth, cela sera tout simplement impossible puisque la Xbox ne supporte pas ce protocole. Et même si ce dernier était pris en charge, le protocole est par nature inadapté au jeu vidéo. La latence très élevée provoque des décalages son/image et la qualité sonore se dégrade fortement dès que l’on utilise un micro.

Les différentes générations d’accessoires sont-elles compatibles ?

S’il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas attaquer Microsoft, c’est le soin que l’entreprise a apporté à la Xbox Series en matière de rétrocompatibilité. Cette dernière est excellente tant pour les jeux que pour le matériel. En théorie, la totalité des accessoires Xbox One fonctionnera avec une Xbox Series et inversement.