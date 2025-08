Test de l’Insta360 X5 : plus seule au royaume des caméras 360°, mais toujours sur le trône ?

Un an et quelques jours. C'est le court laps de temps qu'aura attendu Insta360 pour sortir sa nouvelle caméra 360 degrés. Nous avons essayé les nombreuses nouveautés promises pendant 3 mois. Voici notre test et avis complet de l'Insta360 X5.

Insta360 n’a pas attendu la concurrence pour renouveler sa Insta360 X4, lancĂ©e en avril 2024. Un an Ă peine et voilĂ dĂ©jĂ la nouvelle camĂ©ra 360 degrĂ©s du leader dans le domaine : l’Insta360 X5.

Cette rapide mise Ă jour nous laissait initialement perplexes sur les Ă©volutions apportĂ©es, mais nous a finalement convaincus
 Mais voilĂ que la rĂ©daction de notre test de la X5 a Ă©tĂ© perturbĂ©e par les rumeurs insistantes de la DJI Osmo 360. La premiĂšre camĂ©ra 360 degrĂ©s du rĂ©putĂ© DJI est tout simplement la concurrente tant attendue pour enfin embĂȘter Insta360, quasi seule sur le marchĂ©.

La DJI Osmo 360 vient justement de sortir, fin juillet 2025. Vous retrouverez donc dans ce test complet de l’Insta360 X5 des comparaisons entre les deux camĂ©ras.

Allez, c’est parti pour notre avis sur cette Insta360 X5. Gardera-t-elle la couronne ?

Insta360 X5 Fiche technique

Ce test a été réalisé avec une Insta360 X5 fournie par Insta360.

Insta360 X5 Design

L’Insta360 X5 conserve le format habituel des camĂ©ras 360 degrĂ©s de la marque. On se retrouve donc avec une camĂ©ra tout en longueur, typique de la sĂ©rie. Les subtiles Ă©volutions tĂ©moignent d’une certaine maturitĂ© du produit, mĂȘme si vous allez voir que DJI a fait autrement.

La X4 à gauche, la X5 à droite // Source : Robin Wycke – Frandroid

La X5 prĂ©sente des dimensions lĂ©gĂšrement revues : 46 x 124,5 x 38,2 mm pour seulement 200 g. C’est Ă peine plus large, mais aussi un poil plus lĂ©ger que la X4.

Plus lĂ©gĂšre, la DJI Osmo 360 affiche un format moins haut, mais plus large. La X5 et la X4 gardent l’avantage de la prise en main et de possibilitĂ©s de passages dans certains endroits exigus. La camĂ©ra DJI est cependant plus pratique Ă ranger dans certaines poches et sacoches.

La DJI Osmo 360 et l’Insta360 X5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

CĂŽtĂ© matĂ©riaux, Insta360 opte une nouvelle fois pour une construction alliant polycarbonate et verre. Mention spĂ©ciale Ă l’étanchĂ©itĂ© portĂ©e Ă 15 mĂštres sans caisson, contre 10 mĂštres pour la X4. Rappelons cependant que, sans caisson dĂ©diĂ©, les vidĂ©os sous-marines seront difficilement exploitables, problĂšme de rĂ©fraction de la lumiĂšre et de stitching oblige.

La batterie vient intelligemment complĂ©ter le chĂąssis de l’Insta360 X4 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si le bel Ă©cran tactile de la X5 garde la mĂȘme taille et le mĂȘme emplacement sur la camĂ©ra, on remarque un dĂ©placement de la trappe USB-C sur la tranche droite, laissant la trappe dĂ©diĂ©e Ă la batterie et au slot microSD seule Ă gauche. Notons d’ailleurs l’absence de stockage interne, lĂ oĂč la DJI Osmo 360 en propose 105 Go.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Aussi, Insta360 a ajoutĂ© du relief sur la face extĂ©rieure la X5, trĂšs certainement pour la diffĂ©rencier un minimum de la X4. Ces petites formes vectorielles ne sont pas pour nous dĂ©plaire. Le reste n’a pas bougĂ© : deux boutons physiques sous l’Ă©cran et deux autres sur la tranche droite, lĂ©gĂšrement rehaussĂ©s par rapport Ă la X4.

Deux des quatre boutons de la X5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La tranche inférieure accueille sans surprise le pas de vis, nécessaire pour fixer la caméra sur ses différents accessoires. Vous verrez un peu plus tard dans ce test que ledit pas de vis est cette fois-ci accompagné de petits trous dédiés à un nouveau systÚme de fixation.

Source : Robin Wycke – Frandroid

La camĂ©ra loge toujours quatre microphones, un sur chaque face et deux sur les cĂŽtĂ©s. Le micro arriĂšre est protĂ©gĂ© contre le vent grĂące Ă un « pare-vent multicouche » censĂ© promettre un meilleur rendu audio. Les LEDs d’activitĂ© permettent toujours de vĂ©rifier si la X5 enregistre d’un simple coup d’Ɠil.

L’ensemble inspire confiance, mais gardez en tĂȘte qu’il ne faut pas traiter les camĂ©ras 360 degrĂ©s comme des camĂ©ras d’action type GoPro : les deux optiques installĂ©es de chaque cĂŽtĂ© du produit sont trĂšs fragiles et rendent la camĂ©ra inutilisable Ă la premiĂšre simple chute. Rayures, fissure, choc, poussiĂšre, goutte d’eau, trace de doigt, etc. Peu importe la nature de l’Ă©lĂ©ment extĂ©rieur, il gĂąchera la vidĂ©o finale assemblĂ©e. Bon, on s’entend, un choc reste bien pire qu’une trace de doigt.

Le capuchon en caoutchouc est indispensable pour ne pas ruiner les lentilles de la X5 pendant le transport // Source : Robin Wycke – Frandroid

Justement, c’est lĂ la premiĂšre Ă©volution majeure de l’Insta360 X5. Elle inaugure un systĂšme de lentilles amovibles. En cas de choc ou de rayure, il suffirait de dĂ©verrouiller la lentille endommagĂ©e et d’en installer une neuve soi-mĂȘme, en quelques secondes, sans outil. C’est du moins la promesse de la marque. Il faudra bien entendu s’affranchir des 36 euros Ă 52 euros demandĂ©s par le kit de remplacement, et de quelques minutes de manipulation pour changer la ou les lentilles.

Source : site Insta360

Les premiers retours d’utilisateurs semblent confirmer une opĂ©ration de remplacement simple et rapide. Sur YouTube, plusieurs testeurs montrent qu’il faut compter environ 5 minutes pour changer une lentille, avec une procĂ©dure qui se rĂ©sume Ă dĂ©visser l’anneau de maintien, retirer l’ancienne lentille, nettoyer, installer la nouvelle et effectuer une recalibration depuis les paramĂštres. Certains dĂ©plorent cependant l’achat obligatoire du kit complet Ă chaque remplacement, alors qu’une simple lentille suffirait Ă partir de la deuxiĂšme casse.

Source : Robin Wycke – Frandroid

On ne voit pas vraiment ce qu’Insta360 pourrait faire de plus pour amoindrir le problĂšme de fragilitĂ© inhĂ©rent aux camĂ©ras 360 degrĂ©s. La marque indique mĂȘme que « la X5 offre une amĂ©lioration de 100 % de la rĂ©sistance aux chutes par rapport Ă la X4 ». Difficile de vĂ©rifier ces dires aux airs marketing sans dĂ©gommer nos deux unitĂ©s de test.

Bref, si ce nouveau systĂšme de lentilles amovibles est donc le bienvenu, nos conseils restent les mĂȘmes : prenez grand soin de votre Insta360 X5. Ne la jetez pas au fond du sac Ă dos aprĂšs avoir filmĂ© avec et couvez la toujours Ă minimum de son capuchon en silicone pour Ă©viter toute rayure lors du transport.

Pour vous dire, sur les deux personnes que je connais qui ont acheté leur premiÚre caméra 360° (une X4 et une X5 justement), les deux ont rayé au moins une de leurs lentilles.

Il est toujours possible d’ajouter des protĂšge-objectifs pour dĂ©fendre les objectifs. Ces derniers dĂ©gradent cependant la qualitĂ© d’image.

Insta360 X5 Interface logicielle

L’écran de la X5 est toujours aussi agrĂ©able Ă utiliser. RĂ©actif et lumineux, il bĂ©nĂ©fice d’une interface lĂ©gĂšrement revue. Les utilisateurs de la X4 ne seront pas perdus, au contraire, puisque ce sont les mĂȘmes menus rapides qui ont Ă©tĂ© parfois regroupĂ©s et rĂ©agencĂ©s.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Les bugs sont trĂšs rares, voire inexistants, et l’Ă©cran est suffisamment grand pour permettre de consulter les vidĂ©os enregistrĂ©es directement sur la camĂ©ra. C’est bien moins le cas chez la concurrente DJI Osmo 360.

La navigation est fluide, que ce soit avec les boutons ou via le tactile. La rĂ©activitĂ© gĂ©nĂ©rale est au moins au niveau des prĂ©cĂ©dentes versions, dĂ©jĂ trĂšs agrĂ©ables. Les animations sont quasi dignes d’un smartphones rĂ©cent et les petits bruitages pour confirmer une action ou nous indiquer que la camĂ©ra s’est mise en veille sont bien dosĂ©s. Cette attention aux dĂ©tails est apprĂ©ciable.

Source : Robin Wycke – Frandroid

L’allumage et l’extinction rapide de la X5 nous confirment la sensation de rapiditĂ© Ă l’usage tout juste mentionnĂ©e. La X5 est ici un peu plus rapide que la X4. Le combat est cependant plus serrĂ© contre la DJI Osmo 360. Cette derniĂšre est bien plus longue lors du premier allumage de la journĂ©e, mais devient tout simplement imbattable par la suite — comme si elle restait dans un mode veille, prĂȘte Ă bondir Ă la moindre pression du bouton allumage.

Revenons sur l’Insta360 X5, qui conserve ses quatre boutons physiques :

un bouton pour l’alimentation et la mise en veille ;

un bouton obturateur dédié à la capture photo/vidéo ;

un bouton personnalisable, pour basculer rapidement d’un preset à l’autre par exemple ;

un second bouton paramĂ©trable, pour le changement de mode de prise de vue, ou d’autres fonctions.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Je ne me sers pas vraiment de ce dernier bouton, mais la personnalisation des actions est bien pensĂ©e. MĂȘme chose pour la crĂ©ation de profils d’enregistrement : un pour tel sport, un pour le vlog, etc. Une longue pression sur le bouton obturateur permet mĂȘme d’annuler et de supprimer instantanĂ©ment l’enregistrement en cours — une astuce qui Ă©vite bien des allers-retours dans les menus.

L’utilisation de la camĂ©ra peut aussi se faire par la voix, la X5 supportant cinq commandes vocales majeures (seulement anglais et mandarin), mais aussi par gestes (main levĂ©e ou « signe de la victoire » pour lancer l’enregistrement ou la photo).

Source : Robin Wycke – Frandroid

Mieux, la X5 introduit une option appelĂ©e « Twist to Shoot ». Tout est dans le nom : un double mouvement aller-retour du poignet avec la perche dĂ©clenche l’enregistrement d’une vidĂ©o. Nous avons rapidement adoptĂ© cette technique, forcĂ©ment pratique lorsque la camĂ©ra est au bout de la perche. Le taux de rĂ©ussite n’est pas de 100 %, mais suffisamment Ă©levĂ© pour tenter la manipulation. Une simple mise Ă jour permettrait sans aucun doute Ă la X4 de bĂ©nĂ©ficier de cette nouveautĂ© lancĂ©e avec la X5, mais force est de constater que la marque arrive ici Ă un certain niveau de maturitĂ© du produit, du moins quant Ă l’expĂ©rience utilisateur.

Bon, on rĂ©itĂšre tout de mĂȘme notre demande exprimĂ©e lors du test de la X4 : il nous manque un raccourci tout bĂȘte pour retourner rapidement et en clic Ă l’Ă©cran principal. Cela serait pratique lorsqu’on se trouve au fin fond des sous-menus ou paramĂštres.

Insta360 X5 Utilisation et montage

Un Ă©cosystĂšme d’accessoires toujours aussi impressionnant

CĂŽtĂ© accessoires, mĂȘme stratĂ©gie que pour la X4 : il existe des dizaines de bundles adaptĂ©s Ă chaque sport ou usage (plongĂ©e, moto, cyclisme, ski, vlog
), avec un renouvellement frĂ©quent des options. Les habituĂ©s s’y perdront encore, mais chaque pack est minutieusement pensĂ© (fixation triple ventouse pour voiture, perche carbone de 3 mĂštres, supports pour compteurs vĂ©lo, tĂ©lĂ©commande Bluetooth avec Ă©cran intĂ©grĂ©, mini microphone
).

La gamme d’accessoires est plĂ©thorique et donne vraiment envie d’utiliser la X5 pour chaque sortie. Les accessoires de la X4 restent compatibles, puisqu’ils s’appuient quasiment tous sur le pas de vis de la camĂ©ra.

Source : Robin Wycke – Frandroid

À noter l’apparition bienvenue d’un systĂšme de fixation bien connu chez les camĂ©ras d’action classiques et prĂ©sent sur la toute rĂ©cemment dĂ©voilĂ©e DJI Osmo 360 (grande concurrente de l’Insta360 X5 pour ceux qui n’ont pas suivis) : les accroches magnĂ©tiques.

Ce systĂšme permet d’accrocher et de dĂ©crocher bien plus rapidement la X5 d’un accessoire pour la raccrocher dans la foulĂ©e sur un autre accessoire, tout aussi rapidement. Attention, il faut plusieurs fixations magnĂ©tiques pour profiter de leur avantage, le but Ă©tant de les laisser fixĂ©es sur les diffĂ©rents accessoires. Comptez 30 Ă 50 euros pour une seule de ces fixations Ă libĂ©ration rapide. Le pack de base n’en contient aucune, dommage.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Montage : une super nouveautĂ© et des changements (trop ?) frĂ©quents

Des vidĂ©os 360 degrĂ©s impliquent quasiment un plus ou moins fastidieux passage par le case montage. « Quasiment » car la X5 d’Insta360 propose deux solutions intelligentes pour l’Ă©viter : le tout nouveau mode InstaFrame et le mode Me, dĂ©jĂ prĂ©sent sur les modĂšles prĂ©cĂ©dents.

Pour rappel, le mode Me garde automatiquement le sujet au centre de l’image et fournit une vidĂ©o en 4K 30 fps. Le nouveau mode InstaFrame amĂ©liore cette approche en enregistrant simultanĂ©ment deux vidĂ©os. D’un cĂŽtĂ©, une vidĂ©o plate parfaitement cadrĂ©e jusqu’en 1080p Ă 30 fps, prĂȘte Ă ĂȘtre partagĂ©e sans aucun montage ni recadrage. De l’autre, une vidĂ©o complĂšte Ă 360° jusqu’en 5,7K+ Ă 30 fps, qui elle peut justement ĂȘtre montĂ©e. Aussi, le mode InstaFrame nous laisse choisir la vue du recadrage (selfie ou fixe) avant de lancer le double enregistrement.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce mode InstaFrame est pensĂ© pour les crĂ©ateurs qui veulent le meilleur des deux mondes : un contenu immĂ©diatement partageable et une sauvegarde 360° pour d’Ă©ventuels montages plus crĂ©atifs. Lors de nos tests, et mĂȘme si nous filmons la plupart du temps en mode 360° par dĂ©faut, cette fonctionnalitĂ© s’est montrĂ©e convaincante. Nous prenions l’habitude de partager rapidement la vidĂ©o selfie sur les rĂ©seaux ou Ă nos proches, puis des jours plus tard, nous passions au vrai montage Ă partir des vidĂ©os 360°, en supprimant au passage, la vidĂ©o plate.

Source : Robin Wycke – Frandroid

CĂŽtĂ© montage justement, l’application mobile Insta360 a eu tellement de mises Ă jour et de refontes derniĂšrement que nous avons perdu le fil lors de notre test. Fin juillet 2025, l’application est toujours aussi fournie en fonctionnalitĂ©s, mais nous trouvons que les Ă©lĂ©ments principaux (choix du format, ajout d’images clĂ©s et gestion de transition) se font moins faciles Ă trouver.

Les caméras et logiciels Insta360 nous donnent envie de créer.

Entre les multiples paramĂštres vidĂ©os, les options IA qui crĂ©ent un montage pour nous, le recadrage IA qui qui suit automatiquement le sujet et la diffĂ©rence d’interface selon les menus de l’application, force est de constater que l’application est une usine Ă gaz. Le bouton pour les keyframes est tantĂŽt Ă gauche de l’Ă©cran, tantĂŽt au milieu derriĂšre un premier menu.

Source : Robin Wycke – Frandroid

En fait, l’interface de montage dĂ©pend de votre provenance dans l’application. La premiĂšre va ĂȘtre dĂ©diĂ©e aux utilisateurs qui veulent aller vite, la seconde Ă ceux qui veulent plus de contrĂŽle et d’options.

On trouve vite ses marques, mais la taille d’Ă©cran inhĂ©rente aux smartphones et leur rapide chauffe nous poussent Ă nous concentrer sur des petits montages courts Ă destination des rĂ©seaux ou de notre galerie personnelle.

Mention spĂ©ciale tout de mĂȘme au mode de prĂ©visualisation qui situe le sujet et nous laisse rapidement choisir la vue de devant ou de derriĂšre, offrant alors une trĂšs bonne base de montage. Le mode AI Frame va plus loin et se permet de changer tout seul l’angle en fonction des sujets. Les rĂ©sultats sont parfois Ă©tonnamment bons. Une option bis nous est mĂȘme proposĂ©e.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour celles et ceux qui veulent Ă©diter de façon avancĂ©e, le logiciel sur ordinateur reste bien plus agrĂ©able pour naviguer dans la vidĂ©o et poser les keyframes. Il bĂ©nĂ©ficie aussi du tracking automatique et permet l’ajustement des transitions, de la vitesse, des couleurs


Le logiciel Insta360 Studio sur ordinateur

À ce sujet, notez bien qu’une diffĂ©rence de qualitĂ© d’image finale existe bel et bien entre montage sur application mobile (moins bonne) ou sur ordinateur (meilleure). Cette diffĂ©rence peut ĂȘtre acceptable selon votre usage : pour les rĂ©seaux sociaux ou le partage rapide Ă vos proches, l’application mobile reste la plus pratique en proposant un trĂšs bon compromis entre qualitĂ© et rapiditĂ© d’exĂ©cution.

Si nous venons tout juste de rĂąler sur le nombre d’options de l’application, prenons le temps de souligner leur prĂ©sence. Musique, titre, tickets, effets de vitesse, ajout d’overlay avec les statistiques de votre sĂ©ance de sport
 Tout ça sans parler des effets Shot Lab et FlashCut, toujours plus nombreux et accessibles. Il y en a vraiment pour tous les goĂ»ts.

Ici, un exemple du grand n’importe quoi parfois proposĂ© dans l’application Insta360 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Impossible de tout tester ici, ne serait-ce pour Ă©viter de faire de cet article une Ă©popĂ©e en trois tomes. Pour ĂȘtre tout Ă fait transparents, nous n’avons pas testĂ© 1/3 des options offertes par Insta360 et son Ă©cosystĂšme. Une chose est sĂ»re et n’a pas bougĂ© depuis notre test de la X4 : les camĂ©ras et logiciels Insta360 nous donnent envie de crĂ©er.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Mentionnons finalement l’abonnement Cloud de la marque — payant, bien entendu — qui laisse la camĂ©ra envoyer automatiquement les vidĂ©os de la journĂ©e dans le Cloud lorsqu’elle est mise en charge. VidĂ©os qui se retrouvent ensuite en un clic depuis l’application mobile ou sur ordinateur. TrĂšs trĂšs pratique.

Insta360 X5 Qualité vidéo

La qualitĂ© d’image. C’est lĂ le cƓur de la guerre, surtout pour ces camĂ©ras de poche. Avec la X5, la marque dĂ©voile deux amĂ©liorations notables : des capteurs plus grands (1/1,28″ contre 1/2″) et un systĂšme de triple puce (2 puces d’imagerie et une puce IA gravĂ©e en 5 nm). Le tout censĂ© Ă©tablir « une nouvelle rĂ©fĂ©rence pour la capture Ă 360 degrĂ©s ».

Les appellations marketing, les Ă©volutions en pourcentage et les grandes promesses de la fameuse IA fusent sur la page produit de la X5. Faisons simple et concentrons-nous directement sur les vidĂ©os produites par la X5, surtout face Ă celles de la X4 et de l’Osmo 360 de DJI.

Attention, le terme 8K marquĂ© de partout ne signifie pas du tout que la vidĂ©o finale exportĂ©e en 16:9 ou 9:16 sera en 8K. La marque joue avec les spĂ©cificitĂ©s techniques de la camĂ©ra 360° alors que le rĂ©sultat final s’approchera au mieux d’une dĂ©finition 4K.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Ceux qui veulent absolument une qualitĂ© d’image supĂ©rieure et constante doivent se tourner vers des camĂ©ras d’action plus classiques. Les camĂ©ras 360 degrĂ©s sont plus drĂŽles Ă utiliser et offrent plus de crĂ©ativitĂ©, mais les plans courbĂ©s et la visibilitĂ© du stitching sur certains plans nous rappellent rapidement la nature du produit utilisĂ©.

Commençons par l’habituelle sĂ©quence de test, qui consiste tout simplement Ă vous montrer des vidĂ©os tournĂ©es avec notre X5 lors de nos 3 mois de test. Rien d’extravagant sur le montage, c’est juste histoire de vous montrer les types de prises de vue permises par ce genre de produit, et de vous donner un bon aperçu de la qualitĂ© d’image de l’Insta360 X5.

Sur la sĂ©quence Ă 5:11, vous pouvez voir les diffĂ©rences des 4 champs de vision disponibles au montage. Vous noterez au passage l’excellente stabilisation des vidĂ©os de l’Insta360 X5 — camĂ©ra 360 degrĂ©s oblige.

Pour ce qui est de la comparaison entre la X5 et la X4, nos tests rĂ©vĂšlent des Ă©carts variables selon les conditions d’utilisation. À moto, les deux camĂ©ras cĂŽte Ă cĂŽte offrent une qualitĂ© d’image trĂšs similaire. Il faut regarder dans les dĂ©tails pour prĂ©fĂ©rer les couleurs de la X5 et se rendre compte d’une plus forte prĂ©sence de bruit sur la X4. Des rĂ©sultats logiques quand on sait que les capteurs de la X5 sont plus grands.

La X4 et la X5 accrochĂ©es sur le rĂ©troviseur d’une super Moto Guzzi V11 Sport // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

La X4 reste largement suffisante pour une majoritĂ© d’utilisateurs, surtout s’il s’agit de publier sur les rĂ©seaux sociaux
 ou d’Ă©conomiser de l’argent.

VoilĂ qu’en plein test de notre X5, Insta360 a mis Ă jour sa camĂ©ra pour amĂ©liorer la gestion de l’exposition. Ce nouveau mode appelĂ© AdaptiveTone n’est pas activĂ© par dĂ©faut : il est plus Ă©nergivore et ne permet pas d’accĂ©der aux contrĂŽles manuels (ISO, vitesse d’obturation, profils couleur). Son atout ? Enregistrer indĂ©pendamment les donnĂ©es de chaque objectif pour prĂ©server les dĂ©tails dans les hautes lumiĂšres et les ombres, avec un ajustement automatique selon l’angle de vue sĂ©lectionnĂ©. La magie s’opĂšre donc au montage.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Nous n’avons pas Ă©tĂ© bluffĂ©s par cette fonctionnalitĂ©, du moins avec notre usage. La diffĂ©rence de contraste est trĂšs minime sur les plans Ă vĂ©los. Peut-ĂȘtre sera-t-elle plus visible si on s’amuse Ă changer d’angle plus souvent. Une chose est sĂ»re, si AdaptiveTone pourra amĂ©liorer la qualitĂ© visuelle dans certaines situations de fort contraste, il faudra penser Ă l’activer manuellement. Pas sĂ»r que tout le monde prenne la peine de le faire, surtout que cette option est voisine du mode HDR. Les dĂ©butants seront perdus, les professionnels s’en serviront sĂ»rement. Les autres, dont je fais partie, auront la flemme et resteront en mode classique.

Certains attendaient l’intĂ©gration de capteurs 1 pouce sur la X5, dĂ©jĂ disponibles sur la version One RS de l’Insta360, dĂ©sormais introuvable sur le site de la marque. Eh bien c’est DJI qui vient couper l’herbe sous le pied d’Insta360 en lançant son Osmo 360 avec des capteurs 1 pouce. Lors de nos premiers tests, et mĂȘme si la camĂ©ra DJI n’est pas sur son logiciel final de lancement, elle dĂ©livre bien une meilleure qualitĂ© d’image que l’Insta360 X5.

C’est la bagarre // Source : Robin Wycke – Frandroid

Regardez donc Ă partir de 1:13 et faites pause Ă n’importe quel moment de la vidĂ©o. Observez mon visage ou les pierres et la vĂ©gĂ©tation sur les cĂŽtĂ©s : tout est plus dĂ©taillĂ©. À partir de 1:30, on note une meilleure nettetĂ© des pierres Ă droite et des haies Ă gauche. MĂȘme chose sur le portail. Les dĂ©tails de l’Insta360 X5 sont disons, plus grossiers. Les couleurs sont Ă©galement plus froides sur la DJI, peut-ĂȘtre plus proches de la rĂ©alitĂ©.

Sachez aussi que la camĂ©ra DJI Osmo 360 prend en charge le 10 Bit & D-Log M, contrairement Ă l’Insta360 X5.

Et la nuit alors ? Le nouveau mode PureVideo de la X5 est bluffant face Ă la X4, avec des images de nuit beaucoup plus nettes, mieux exposĂ©es et considĂ©rablement moins bruitĂ©es. Logicielle ou pas, nous ne pouvons que remarquer la diffĂ©rence flagrante de niveau entre les deux camĂ©ras.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Mais c’Ă©tait sans compter la DJI Osmo 360 et ses plus larges capteurs. Jetez donc un Ɠil Ă partir de 2:10 (sans mode nuit) et 2:20 (avec mode nuit) : sans ĂȘtre non plus ridiculisĂ©es, les images de la X5 sont une nouvelle fois moins dĂ©taillĂ©es, surtout sur les immeubles et le menu du restaurant.

Encore une fois, la plage dynamique paraĂźt bien plus Ă©levĂ©e sur le modĂšle de DJI, avec davantage de dĂ©tails dans les zones sombres et les plus Ă©clairĂ©es grĂące Ă son plus grand capteur. La DJI rĂ©ussit aussi Ă Ă©viter l’effet jaunĂątre habituel de ces conditions de tournage, avec un rendu limite trop propre pour des vidĂ©os enregistrĂ©es de nuit.

Source : Robin Wycke – Frandroid

CĂŽtĂ© audio, la DJI Osmo 360 offre selon nos tests Ă vĂ©lo et en marchant dans la rue un son plus clair, mais moins audible que celui de l’Insta360 X5, qui garde finalement l’avantage. Surtout, la camĂ©ra DJI enregistrait beaucoup plus les bruits de notre roue de vĂ©lo, rendant le tout moins agrĂ©able.

Insta360 X5 Autres modes

En plus des modes vidĂ©os dĂ©jĂ citĂ©s (vidĂ©o classique, Pure Video pour la nuit, InstaFrame, etc.), la X5 possĂšde les classiques options par intervalle, rafale et autres Time Lapse ou Star Lapse. Rien qu’ici, avant le montage donc, les possibilitĂ©s de crĂ©ation sont nombreuses.

À moins de connaĂźtre parfaitement la camĂ©ra et ses fonctionnalitĂ©s, il faut quasiment planifier des plans avant de filmer — lors d’une visite Ă l’Ă©tranger par exemple. Bon, les dĂ©butants seront dĂ©jĂ bien rassasiĂ©s et satisfaits des vidĂ©os 360° classiques et des options de recadrage.

Source : Robin Wycke – Frandroid

La camĂ©ra peut Ă©galement prendre des photos et filmer avec une seule lentille, pour se rapprocher d’une camĂ©ra d’action classique. Le meilleur des deux mondes ? Non. N’achetez pas une camĂ©ra 360° pour filmer en mode GoPro.

Insta360 X5 Autonomie

L’Insta360 X5 embarque une batterie de 2 400 mAh, contre 2 290 mAh pour la X4 et 1 800 mAh pour la X3. À titre de comparaison, la batterie de la DJI Osmo 360 a une capacitĂ© de 1950 mAh.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Insta360 annonce une augmentation de l’autonomie de 54 % par rapport Ă la X4, mais avec des paramĂštres bien spĂ©cifiques — mode vidĂ©o Ă 360° en 5,7 K Ă 24 ips avec le mode endurance activĂ©.

De notre cĂŽtĂ©, nous avons repris le bĂȘte test menĂ© il y a un an avec la X4 : laisser tourner la camĂ©ra jusqu’Ă Ă©puisement. Nous en avons profitĂ© pour faire la mĂȘme chose avec la DJI Osmo 360. Rappelons que ces tests ne reprĂ©sentent vraiment pas, mais servent de base de comparaison.

Source : Robin Wycke – Frandroid

En 8K Ă 30 images par seconde, l’Insta360 X5 a pu enregistrer pendant 81 minutes d’affilĂ©e, contre 70 minutes pour la X4, mais 90 minutes pour la DJI Osmo 360.

À noter que la DJI s’est Ă©teinte au bout de 32 minutes Ă cause de la chaleur, puis toutes les 10-15 minutes. On observe ici une bien meilleure gestion de la chaleur de la part d’Insta360, qui a seulement dĂ» faire une pause aprĂšs 54 minutes. Lors de ce test, les camĂ©ras ne bĂ©nĂ©ficiaient d’aucun flux d’air en Ă©tant simplement posĂ©es sur une table en intĂ©rieur.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Rappelons que cette utilisation ne concernera pas grand monde — peut-ĂȘtre ceux qui se filment Ă l’intĂ©rieur de leur voiture en roulant. PrĂ©cisons cependant qu’en conditions d’utilisation normale, d’autres Ă©lĂ©ments viendront affecter l’autonomie : vous allez utiliser l’Ă©cran, regarder la derniĂšre vidĂ©o enregistrĂ©e, changer les paramĂštres, Ă©teindre la camĂ©ra, la rallumer, la connecter Ă votre tĂ©lĂ©phone pour faire un peu de montage


MĂȘme test dĂ©bile mais dans le second mode de qualitĂ© le plus Ă©levĂ© respectif de l’Insta360 X5 (5,7K+) et de la DJI Osmo 360 (6K). LĂ encore, DJI l’emporte : la X5 a tenu 90 minutes, contre 115 minutes pour l’Osmo 360.

Comparons finalement la X5 face Ă la X4 dans le mode 5,7K, toujours Ă 30 fps : 133 minutes pour la premiĂšre et 143Â minutes pour la seconde. Petite baisse ici donc.

Le port USB-C de la X5 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Insta360 n’a pas attendu la publication de notre test de la X5 pour sortir une batterie amĂ©liorĂ©e. CensĂ©e Ă©tendre le temps d’enregistrement grĂące Ă sa capacitĂ© de 2 800 mAh, nous n’avons pas encore eu l’occasion de la tester.

Enfin, sachez que la X5 se recharge trĂšs vite. La marque indique un passage de 0 % Ă 80 % en 20 minutes. Nous avons plutĂŽt mesurĂ© une transition de 0 % Ă 73 % pour cette durĂ©e de chargement. Lors de ce test, la camĂ©ra s’est chargĂ©e complĂštement en 32 minutes.

Insta360 X5 Prix et date de sortie

Dans son kit de base, l’Insta360 X5 demande 589,99 euros. La X4 avait Ă©tĂ© lancĂ©e Ă 559,99 euros et la X3 Ă 540 euros. La DJI Osmo 360 est quant Ă elle affichĂ©e Ă 479,99 euros.

Ces prix concernent le pack de base, dépourvu de perche et de carte microSD. Seule la caméra, sa batterie, une petite housse et son chiffon sont dans la boßte.

Pour le reste, Insta360 propose une multitude de packs avec des accessoires selon vos besoins et votre sport de prĂ©dilection. Il est bien Ă©videmment possible de les sĂ©lectionner Ă l’unitĂ©, mais retenez qu’Ă moins d’ĂȘtre dĂ©jĂ Ă©quipĂ©, il faudra dĂ©bourser plus de 600 euros pour utiliser correctement sa Insta360 X5.