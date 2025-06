Test de la Razer Kishi V3 Pro : toujours ultime, toujours coûteuse

Nous avons connu l’explosion du marché des manettes mobiles, alors que l’avènement du cloud gaming a poussé de nombreux acteurs à croire à nouveau au concept. Et ce marché a explosé aussi vite que la poussière est retombée, laissant derrière lui essentiellement trois acteurs : GameSir, dont la gamme Galileo offre le meilleur rapport qualité-prix. Backbone, qui croit en une vision mélangeant logiciel et matériel pour une expérience très proche des consoles. Et Razer, qui avec sa Kishi Ultra nous a fourni la manette mobile ultime au plus haut prix.

Ne manquait vraiment qu’une seule chose à ce dernier acteur : une compatibilité améliorée avec des formats plus larges, type tablettes de 8 à 13 pouces. Et c’est pourquoi la marque aux trois serpents revient avec la Kishi V3 Pro, déclinée en version XL. Nous testons ici la version classique.

Fiche technique

Modèle Razer Kishi V3 Pro Dimensions 208,9 mm x 16 mm Prise jack Oui Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Design

Ne tournons pas autour du pot : les Razer Kishi V3 Pro sont essentiellement des versions légèrement améliorées de la Kishi Ultra, qui semble être amenée à disparaître de la gamme du constructeur pour leur laisser place.

Crédit photo : OtaXou

Il existe un ajout de taille : l’inclusion de sticks utilisant la technologie TMR, qui est essentiellement la nouvelle évolution des sticks à effet hall très populaires aujourd’hui pour contrer le problème du stick drift. Le TMR consomme moins, subit moins d’interférences et est généralement plus précis tout en utilisant des aimants plus petits. Autant dire qu’on ne fait techniquement pas mieux sur le marché aujourd’hui, en accord avec la visée habituelle de Razer. Les embouts des joysticks peuvent d’ailleurs être interchangés, selon que vous préférez une configuration concave ou convexe. Les deux types sont présents dans la boîte, mais pas en paire, ce qui est bien dommage.

Crédit photo : OtaXou

Maintenant… Rien n’évolue vraiment sur le reste, et c’est tant mieux. La Kishi V3 Pro est presque en tous points similaire à la Kishi Ultra, ce qui veut dire que l’on récupère tous ses bons côtés : une taille de manette standard, extrêmement confortable ; des boutons mecha-tactiles au clic très prononcé et très audible ; une croix directionnelle précise en forme de soucoupe pour améliorer les quarts et demi ; des gâchettes analogiques, mais aussi et surtout les quatre boutons personnalisables dont deux au dos et deux sur le côté des gâchettes.

Crédit photo : OtaXou

Nous avons aussi ce point si précis et si sous-utilisé que sont les vibrations Sensa HD intégrées à la manette. Toujours aussi fines et précises, elles ne sont toujours compatibles qu’avec les systèmes Android ou Windows et leur plein potentiel est toujours aussi tristement sous-exploité. La qualité matérielle est là : ne manque que l’adoption logicielle.

Et ce avec toujours le même défaut : le raccourci d’Accueil du système se place à nouveau au même endroit que celui du partage sur une DualSense ou une manette Xbox. Notre mémoire musculaire a donc toujours autant le réflexe d’appuyer dessus et nous ramener sur l’accueil de notre système, quand le bouton que nous cherchons est placé juste au dessus de la croix.

Crédit photo : OtaXou

Il est étonnant de voir que Razer n’a pas revu sa copie sur ce point, puisque ça ne lui coûtait rien d’échanger le placement des deux boutons. Au même titre qu’il est très étonnant de ne plus voir d’éclairage Chroma sur les côtés de la manette comme c’était le cas sur la Kishi Ultra : ici, les Kishi V3 Pro ne s’illuminent pas le moins du monde.

Compatibilité

La version classique limitera sa compatibilité, en termes d’espace libéré par l’extension de la manette, aux smartphones et mini tablettes comme l’iPad Mini ou les Galaxy Z Fold, quand la version XL promet d’accueillir jusqu’à l’iPad Pro 13 pouces.

Crédit photo : OtaXou

Que ce soit sur les versions classiques ou XL, la partie centrale extensible a été revue et est désormais légèrement plus large. De quoi, certainement, intégrer un ressort plus solide et efficace pour accommoder les plus grands produits que ces Kishi V3 visent.

Crédit photo : OtaXou

Enfin, nous retrouvons à nouveau ces trois couples de gomme adaptés aux différents appareils visés par la manette. Sur notre Kishi V3 Pro classique, la paire A préinstallée est optimisée pour les iPhone. La paire B pour les smartphones Android. Et la paire C pour les iPad mini. Notez que vous pouvez tout à fait ne pas utiliser ces gommes afin de libérer de l’espace pour votre smartphone avec sa coque jusqu’à 16 millimètres d’épaisseur.

Crédit photo : OtaXou

Comme la Kishi Ultra, la Kishi V3 Pro fournit en bas de la manette un port USB-C externe pour faire passer la charge de l’appareil vers le port USB-C interne qui se connecte à votre smartphone. Il est également accompagné, monté en parallèle sur le même côté alors que l’Ultra le déportait de l’autre côté de la manette, d’un port jack vous permettant de profiter d’un casque filaire.

Il est à nouveau possible de connecter l’USB au port d’un ordinateur sous Windows pour profiter de la manette en filaire sans smartphone attaché. Celle-ci est à nouveau reconnue par le système comme une manette Xbox 360 classique, sans aucun problème de compatibilité donc.

Razer Nexus

Ce qui a fait de la Kishi Ultra la manette « ultime », et ce qui perdure à nouveau sur ces Kishi V3 Pro est l’expérience logicielle. Razer Nexus, l’application Android développée comme une interface de console pour les smartphones utilisant ces manettes, est toujours aussi bien conçu et continue d’offrir toujours plus de fonctionnalités.

Outre l’excellente compatibilité native de la manette avec Android, qui est reconnue sans problème sur des jeux comme Call Of Duty Warzone, il est toujours possible de relier des touches physiques à des zones de l’écran, et ce sans devoir rooter son téléphone ou quelconque astuce de la sorte. La manette virtuelle reste efficace, tout autant que les nombreuses configurations possibles sur la manette et notamment bien sûr l’usage des touches de raccourcis supplémentaires.

On notera surtout ici l’évolution de la proposition de Razer en termes de service, puisque les trois serpents fournissent maintenant de quoi réaliser du Remote Play avec son PC à distance en deux clics. Basée sur le code de Moonlight, Razer PC Remote Play de son petit nom a le mérite de rendre la configuration et l’utilisation très simple pour les néophytes quand la base de développement est toujours aussi solide grâce à Moonlight. Une vraie bonne idée.

Prix et disponibilité

Les Razer Kishi V3 et V3 Pro sont disponibles en France au prix de 169,99 euros pour la version classique et 239,99 euros pour la version XL. Le premier prix est exactement le même que la Kishi Ultra en son temps, quand le second rajoute tout de même 70 euros sur la facture pour ce qui est essentiellement une version plus extensible du même produit.