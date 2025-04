Razer Kishi Ultra : la meilleure des manettes pour smartphones est enfin en promotion

Compatible avec les smartphones et les petites tablettes, confortable, personnalisable… La Razer Kishi Ultra est une manette mobile qui a remporté tous les suffrages chez nous. Son seul défaut ? Son prix de base, un peu élevé. Heureusement, on la trouve en ce moment à 146,99 euros au lieu de 169,99 euros sur le site officiel de la marque.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les adeptes du jeu mobile le savent : la manette taillée pour les smartphones est un accessoire indispensable pour jouer de façon plus fluide. Et, sur ce marché, la première place du podium est actuellement occupée, selon nous, par la Razer Kishi Ultra. Cette dernière, plus large que la Kishi classique et dotée de boutons très bien placés, a surtout l’avantage de pouvoir accueillir non seulement un smartphone, mais aussi une tablette comme l’iPad Mini. Un modèle presque parfait, donc, que l’on peut en ce moment retrouver à moins de 150 euros.

Pourquoi on recommande la Razer Kishi Ultra

Pour sa prise en main très confortable

Pour sa compatibilité avec les smartphones et les tablettes

Son logiciel riche en fonctionnalités

Lancée à 169,99 euros, la Razer Kishi Ultra est actuellement proposée à 146,99 euros sur le site officiel de Razer.

Enfin une grande manette mobile

Alors que Kishi s’efforçait auparavant de proposer des manettes mobiles compactes, et donc facilement transportables, la marque a fait le choix l’an dernier d’enfin proposer une manette aux poignées suffisamment larges pour les mains d’adultes. Cette Razer Kishi Ultra est donc plus imposante, mais aussi plus confortable, notamment grâce à sa surface grip sur le dos.

Autre évolution notable par rapport aux précédentes manettes du fabricant : le placement des boutons de raccourcis personnalisables R4/L4, désormais parfaitement placés à l’extrémité entre les boutons L1/L2, et non plus sur l’espace réservé aux gâchettes R2/L2. C’est bien plus intuitif et ergonomique. Notons aussi le confort qu’offrent les gâchettes analogiques, lesquelles nous font aussi profiter d’une large distance d’activation. Autrement, on a aussi droit à des switchs dits « mecha-tactiles », qui promettent une sensation de clic vraiment satisfaisante.

Compatible avec quasiment tout

La Razer Kishi Ultra marque également des points grâce à sa large compatibilité. Elle peut d’abord accueillir un iPhone 15 et les suivants grâce à l’arrivée du port USB-C sur les smartphones de la Pomme, ainsi que, bien sûr, des smartphones Android, mais pas seulement. Puisque le pad central peut davantage s’étirer, et que les gouttières accueillant les bords des smartphones sont désormais munies de pads en caoutchouc, la Razer Kishi Ultra peut désormais s’adapter à des smartphones avec leurs coques (ce n’était pas le cas sur la Kishi classique), mais aussi à des tablettes de 8 pouces, comme l’iPad Mini.

Outre Android et iOS, vous pourrez aussi profiter d’une compatibilité avec les PC sous Windows. Avec un simple câble USB-C, la manette peut être reconnue comme une manette Xbox 360 filaire.

Côté logiciel, c’est Razer Nexus qui est de la partie. Cette app, qui se présente sous la forme d’un lanceur de jeux, peut détecter automatiquement les titres installés sur votre smartphone. On a particulièrement apprécié son outil permettant de lier des zones de l’écran aux boutons de la manette ; mais attention, il n’est pas disponible sous iOS.

Enfin, pour la recharge, la Kishi Ultra est équipée d’un port USB-C supportant une recharge jusqu’à 15W. Une charge un poil faible, mais sa présence est appréciée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Razer Kishi Ultra.

