Pour jouer à vos jeux sur iPhone comme si vous teniez une Switch : la manette Razer Kishi V2 est à moins de 50 € pour la Black Friday Week

Le gaming sur mobile, c’est bien, parce qu’on peut jouer partout, mais posez deux doigts sur l’Ă©cran et tout de suite, on ne voit quasiment plus rien. La solution, c’est une manette comme la Razer Kishi V2, ici pour iPhone, qui est en promo Ă -58 %.

Si vous aimez passer du temps sur votre iPhone et lancer des titres comme Genshin Impact, Fortnite, Warzone ou mĂŞme jouer via le cloud gaming, vous savez la nĂ©cessitĂ© d’avoir une manette comme la Razer Kishi V2. Un accessoire très pratique, taillĂ© pour les smartphones d’Apple (il y a bien sĂ»r la version Android qui existe) oĂą le tĂ©lĂ©phone vient se plugger dans la manette. Puis vous avez l’impression d’avoir un Steam Deck ou une Switch entre les mains, et vous gagnez Ă©normĂ©ment en ergonomie. Et bien sachez que cet appareil bĂ©nĂ©ficie de 70 euros de remise pendant la Black Friday Week.

Ce qu’il faut retenir de la Razer Kishi V2 pour iPhone

Une utilisation simplissime en mode plug and play

Elle n’empĂŞche pas la recharge de l’iPhone en jouant

Si vous jouez déjà avec une manette, la prise en main est immédiate

Jusque-lĂ vendue 119,99 euros, avec bien sĂ»r quelques promos par-ci par-lĂ , la Razer Kishi V2 pour iPhone atteint aujourd’hui des sommets en passant Ă seulement 49,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Razer Kishi V2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Razer a fait dans la simplicité pour parler à tout le monde

Si vous ne connaissez pas les manettes Kishi de chez Razer, sachez que leur utilisation est aussi facile qu’ergonomique. Il s’agit d’un pad classique que vous pouvez Ă©tendre pour s’adapter Ă n’importe quelle taille d’iPhone, pratique si vous avez un modèle Plus, Pro, Pro Max, peu importe la gĂ©nĂ©ration. Par contre, il faut absolument une connexion Lightning, donc si vous avez un tĂ©lĂ©phone Ă partir de l’iPhone 15, il faudra plutĂ´t vous diriger vers un modèle USB-C.

Sinon, l’installation est très simple : vous connectez la manette Ă l’iPhone via la prise Lightning, qui va servir Ă alimenter la manette, et la manette est immĂ©diatement reconnue et utilisable. Mieux : vous pouvez quand mĂŞme brancher un câble de chargement pour jouer sans interruption ou craindre la panne de batterie.

Une manette aux finitions soignées

La manette affiche un design simple et efficace, avec un corps en plastique noir, mat et lisse. Quelques petits dĂ©fauts au niveau de la finition sont peut-ĂŞtre Ă relever, mais rien de bien mĂ©chant. Et une fois clipsĂ©, la « console » tient bien en main. Vous retrouvez les touches classiques d’une manette avec croix directionnelle, joysticks asymĂ©triques, bouton A, B, X et Y et des gâchettes.

Il ne faut pas oublier d’aller tĂ©lĂ©charger l’app Razer Nexus sur l’App Store pour accĂ©der aux jeux via un hub dĂ©diĂ©. Ce n’est pas obligatoire de passer par lĂ , mais ça rend l’expĂ©rience plus agrĂ©able et vous pouvez y regrouper tous les jeux compatibles avec l’utilisation de la manette. Le fait de passer par le connecteur Lightning fait que vous avez une très faible latence lorsque vous jouez, plus faible qu’en Bluetooth. Une qualitĂ© qui fait oublier le ressenti un peu sous la moyenne des boutons. Mais ça reste, Ă ce jour, l’un des meilleurs moyens de jouer sur iPhone.

Pour en apprendre plus sur la Razer Kishi V2, vous pouvez consulter notre test complet de cette manette, version iPhone.

Si jamais, il existe d’autres manettes pour jouer sur iPhone. Vous pouvez les retrouver dans notre guide d’achat et ainsi faire votre petit marchĂ©, sachant qu’elles ne seront pas forcĂ©ment en promotion.

