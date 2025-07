-600 €, c’est le pouvoir des soldes sur l’écran PC gaming HP Omen Transcend avec sa config QD-OLED de 31,5″, 240 Hz et 0,03 ms

Le HP Omen Transcend 32 propose toutes les fonctions utiles aux gamers avec une dalle QD-OLED de 31,5 pouces, 240 Hz au compteur et un temps de réponse de 0,03 ms pour une fluidité chirurgicale. Actuellement en soldes à 799 euros au lieu de 1 399 sur le site de HP.

Quand un écran gamer réunit une dalle QD-OLED UHD 31,5 pouces, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, ça devient un monstre taillé pour la compétition. L’OMEN Transcend 32 ne fait pas les choses à moitié, 4K, de l’OLED, du son spatial et ses technologies maison comme OMEN Tempest pour le refroidissement ou Omen Light pour un éclairage immersif, il se pose comme un incontournable pour ceux qui veulent le nec plus ultra. C’est le moment de se faire plaisir, avec 600 euros de réduction pendant les soldes sur le site de HP.

Les atouts du HP Omen Tempest 32

Une dalle QD-OLED UHD de 31,5 pouces avec 240 Hz

Compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium Pro

Réglages complets, pivot, hauteur, KVM et plus encore

Au lieu de 1 399 euros, le HP Omen Tempest 32 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur le site de HP.

Un écran OLED UHD calibré pour les pros

Le premier point qui frappe avec l’OMEN Transcend 32, c’est sa dalle QD-OLED 4K UHD. Avec une définition de 3840 x 2160 pixels, chaque détail est magnifié : textures, ombres et reflets prennent une dimension incroyable, idéale pour le jeu comme pour la création. L’écran est calibré en usine pour garantir une colorimétrie précise et homogène, et certifié VESA ClearMR 13000 pour un flou de mouvement réduit au strict minimum. Un must pour ceux qui veulent du grand spectacle.

Pour l’audio, l’Omen Transcend 32 ne fait pas dans le gadget : ses haut-parleurs intégrés délivrent un rendu clair et puissant, certifié DTS:X. Largement suffisant pour enchaîner parties et séries sans casque. Que ce soit pour entendre les bruits de pas ennemis ou profiter d’un film, le système audio assure une immersion solide, sans saturer même à fort volume. Un vrai plus pour un écran qui joue déjà dans la cour des grands visuellement.

Enfin, la technologie Omen Tempest veille à ce que la dalle reste au frais même quand l’action s’emballe pour éviter toute dégradation de performance ou burn-in lié aux pics de luminosité prolongés. De quoi garder une image impeccable plus longtemps.

Des fonctionnalités pensées pour la victoire et le style

La compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium Pro assure une expérience de jeu sans tearing ni stuttering, même lorsque les FPS varient quelle que soit la config PC ou la console. C’est l’assurance d’une fluidité parfaite, indispensable pour les joueurs compétitifs qui veulent garder l’avantage. À cela s’ajoute un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms, qui élimine quasiment toute rémanence pour des mouvements d’une netteté à couper le souffle.

La connectique est, elle aussi, au top : HDMI, DisplayPort, USB-C et hub USB, tout y est pour brancher PC, consoles et accessoires sans galérer. Le commutateur KVM intégré permet même de piloter deux machines avec un seul clavier/souris, un plus pour ceux qui jonglent entre plusieurs setups.

Côté ergonomie, l’Omen Transcend 32 de chez HP est réglable en hauteur, orientable et pivotant à 90°, pour s’adapter à toutes les configurations. Son design soigné avec l’éclairage dynamique aRGB « Omen Light », compatible Windows, complète le tableau, pour un setup aussi classe que performant et donnant l’impression d’avoir un système Ambilight.

Afin de comparer le Omen Transcend avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs moniteurs gaming du moment.

