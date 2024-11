Ce laptop gaming HP Omen avec écran 2,5K à 240 Hz et une RTX 4060 voit son prix baisser de 500 € au pré-Black Friday

Pour jouer depuis n’importe où, n’importe quand, rien de mieux qu’un PC portable comme le HP Omen 17, avec RTX 4060, qui est en promo avec près de 30 % de réduction sur le site du constructeur.

HP OMEN 17-db0108nf // Source : Frandroid

Dans la galaxie des PC portables, vous avez un peu de tout. De l’ultrabook super plat et léger que vous pouvez emmener partout sans le sentir dans votre sac, jusqu’aux machines de guerre avec une config digne d’une fusée SpaceX (c’est à peine exagéré) qui peut faire tourner Black Myth Wukong sans broncher une seule seconde. Entre ces deux extrêmes, l’aiguille pointe plutôt du côté gaming de la Force pour le HP Omen 17-db0108nf. D’autant que grâce au Black Friday, son prix passe de 1 799 euros à 1 299 euros.

Ce qu’il faut retenir du HP Omen 17

Son processeur AMD Ryzen 7 8845HS conçu pour le gaming

Bien entendu la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire dédiée

L’écran QHD 240 Hz de 17,3″ offre une belle visibilité

Alors qu’il coûte d’habitude 1 799 euros, le HP Omen 17 proposé ici sur le site même de la marque est disponible pour 1 299 euros pendant le Black Friday. Ça reste une belle somme, mais il les vaut.

Gamer ou créateur : il met tout le monde d’accord

Le HP Omen 17-db0108nf est un PC portable équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 8845HS et ses 32 Go de RAM. Ce duo de composants assure des performances de pointe pour les logiciels gourmands et les jeux, même les plus récents. Surtout qu’avec la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 et 8 Go de mémoire dédiée et ray tracing, vous avez droit à des graphismes de haute qualité. De son côté, le SSD de 1 To garantit une excellente réactivité. Cet ordinateur est également adapté aux créatifs qui travaillent sur des logiciels comme Adobe Premiere ou Photoshop.

Outre sa puissance, le HP Omen 17-db0108nf se distingue par son écran 17″ IPS 2.5K, offrant une qualité d’image avec des couleurs fidèles grâce à sa couverture sRGB de 100%. La fréquence de rafraîchissement de 240 Hz améliore la fluidité, un atout pour les gamers. La connectivité est plutôt complète et inclut du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen2, un port USB 3.2 Gen1 et un port USB-C 3.2 Gen2.

Une bonne puissance pour le gaming qui peut paraître limitée

Si la carte graphique GeForce RTX 4060 permet de jouer à des titres récents, elle pourrait limiter les performances en 2,5K sur certains jeux très exigeants, et un modèle avec une GeForce RTX 4070, comme l’HP Omen 17-db0106nf, pourrait être plus adapté si vous cherchez une puissance graphique maximale. Côté autonomie, cet ordinateur atteint environ 6 heures en usage léger, ce qui reste correct pour un modèle gaming de ce calibre. Par contre, dès que vous lancez un gros jeu, ne comptez pas sur plus de 2 h d’autonomie.

Son design sobre aux lignes anguleuses le rend élégant, bien qu’il puisse chauffer lors de sessions intenses de jeu. Pour optimiser la dissipation thermique, un support ventilé pourrait s’avérer utile. Un dernier petit mot sur les dimensions de l’appareil : il mesure 397,5 × 277,9 × 27,5/30 mm (il y a un côté plus fin que l’autre) et il pèse tout de même 2,95 kg. Donc il pèse son petit poids (pas le légume, l’autre), ce qui peut peser dans la balance.

Retrouvez de nombreux autres PC portables gamer dans notre guide comparatif dédié qui répertorie les meilleurs modèles du moment. Vous trouvez votre bonheur pour jouer ou travailler, sans problème.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.