Test de la GeForce RTX 4070 : enfin une carte graphique à recommander les yeux fermés

La GeForce RTX 4070 est la carte que nous attendions depuis plus de deux ans. Elle propose à la fois une consommation très maitrisée, un design relativement compact et un prix accessible. Tout cela en fait la carte idéale pour renouveler un PC vieillissant. Pour 660 euros, vous repartez avec une carte graphique moderne capable de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis sur la qualité graphique.



Pour le dire plus simplement, c'est une GeForce RTX 3080 avec de meilleures performances en ray tracing, le DLSS 3, une consommation plus faible et l'encodage AV1. On la recommande chaudement pour qui cherche une carte graphique en renouvellement et peut se permettre ce budget. En 2023 avec les prix que l'on a connus, on peut dire que 660 euros est un prix acceptable, même s'il restera évidemment cher pour certains foyers.



Espérons que les stocks seront suffisants et que les partenaires de Nvidia joueront le jeu pour maintenir ce prix.