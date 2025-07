Decathlon fait perdre 100 € au meilleur des compteurs vélo Garmin, le Edge 1050 noté 9/10 par nos soins

Pour les cyclistes exigeants ou même les amateurs, le compteur GPS pour vélo, le Edge 1050 de Garmin, est un excellent compagnon d’aventure. Bonne nouvelle : il passe de 749 euros à sa sortie, à 648 euros chez Decathlon.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Garmin ne fait pas que des montres connectées pour les sportifs à pied. La marque pense aussi aux cyclistes qui cherchent à suivre leurs performances avec précision, mais aussi avoir des informations détaillées sur leurs sorties grâce à un compteur GPS adapté aux vélos. Parmi eux, on trouve le Edge 1050, un modèle que l’on a d’ailleurs testé et approuvé et qui se trouve enfin plus accessible après 100 euros de remise.

Ce qu’on apprécie du Garmin Edge 1050

Un bel et grand écran lumineux

Une cartographie complète et des fonctionnalités sportives

Une autonomie de 20 heures minimum

Lancé au prix de 749,99 euros, le Garmin Edge 1050 est en ce moment remisé à 648,99 euros sur le site Decathlon.

On trouve aussi le modèle Edge 1040 en promotion : 349 euros contre 449 euros grâce à une ODR de 100 euros.

Un grand compteur haut de gamme

Le Garmin Edge 1050 se démarque des autres compteurs de vélo par sa grande taille. Il ne conviendra pas à tout le monde, mais mais le confort de lecture est indéniable. Des boutons physiques sur la face avant auraient été plus pratiques, mais heureusement l’écran est tactile et fonctionne avec des gants.

En parlant de l’écran, ce dernier a été amélioré par rapport au modèle précédent. Pas d’écran MIP transflectif ici, mais un écran LCD de 3,5 pouces avec une définition de 480 × 800 pixels, contre 282 × 470 pixels pour le Edge 1040. Résultat : on a une image plus nette, des couleurs plus riches et une lecture plus agréable. La luminosité est bonne, même lors de sorties ensoleillées. L’ajustement automatique en fonction de la luminosité ambiante est réactif.

Bien entendu, le compteur résiste sans problème à des sorties sous la pluie grâce à son indice de protection IPX7.

Des fonctionnalités complètes

Garmin nous a habitués à blinder ses produits de fonctionnalités pour s’entraîner. Ici le Edge 1050 offre un suivi de géolocalisation double fréquence, compatible avec les systèmes GNSS GPS, Galileo et Glonass. De quoi assurer un suivi précis de votre itinéraire. Côté navigation, il s’appuie sur des cartes intégrées très complètes. La cartographie est presque trop détaillée. On a parfois un peu de mal à lire clairement le tracé notamment de nuit.

Il profite également de différents capteurs pour mesurer les mouvements (accéléromètre et gyroscope), faire office de boussole (magnétomètre) et mesurer l’ascension (altimètre barométrique). On trouve bien sûr des programmes d’entraînement pour une course, des power guide et autres alertes de nutrition et hydratation.

Enfin, avec 18 heures et 20 heures d’autonomie, vous avez de quoi faire de belles promenades et amener vos amis puisqu’avec Group Ride, vous pouvez partager un itinéraire et lire les messages de votre groupe directement sur l’ordinateur.

