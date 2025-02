Nebula Cosmos 4K SE : 300 € de remise pour ce petit vidéoprojecteur (200″, UHD) noté 8/10 par nos soins 

Facilement transportable et doté de tout un tas de fonctions automatiques de correction de l’image, le Nebula Cosmos 4K SE est un très bon vidéoprojecteur que nous avons testé et approuvé. Actuellement, vous le trouverez affiché à 1 199,99 euros au lieu de 1 499,99 euros sur Amazon.

Nebula Cosmos 4K SE // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Nebula, filiale d’Anker, est une marque dotée d’un très large catalogue de vidéoprojecteurs plus ou moins compacts, certains étant capables d’afficher une image Ultra HD jusqu’à 200 pouces. C’est par exemple le cas du modèle Cosmos 4K SE, qui dispose en plus d’une foule de fonctions automatiques d’ajustement de l’image et d’un système d’exploitation, Google TV, bien complet. Et pour ne rien gâcher, ce vidéoprojecteur facilement transportable bénéficie en ce moment d’une réduction de 300 euros.

Les points essentiels du Nebula Cosmos 4K SE

Une poignée pratique

Des images en UHD jusqu’Ã 200 pouces

Google TV

Initialement affiché à 1 499,99 euros, le vidéoprojecteur Nebula Cosmos 4K SE est en ce moment disponible à 1 199,99 euros sur Amazon.

Un vidéoprojecteur qu’on déplace très facilement

Le Nebula Cosmos 4K SE est un vidéoprojecteur en forme de bloc rectangulaire qui pèse 4,5 kg ; autant dire qu’il n’appartient pas à la catégorie des modèles massifs impossibles à déplacer. Avec ses dimensions de 263 mm x 265 mm x 165 mm, et sans oublier sa poignée qui offre une excellente prise en main, le Cosmos 4K SE est facile à transporter d’une pièce à l’autre si besoin. Dans son dos, on trouve par ailleurs une connectique plutôt fournie, avec un port d’alimentation, deux entrées HDMI 2.1, un port USB-A et une prise audio. Le vidéoprojecteur est aussi compatible Bluetooth (pratique pour profiter d’un système audio plus performant) et Wi-Fi.

Une fois posé et mis en marche, le Cosmos 4K SE sera vraiment rapide à installer. Et ce, grâce à ses nombreuses fonctions automatiques d’ajustement de l’image. Évitement des obstacles, ajustement du trapèze, autofocus… Tout est là pour profiter d’images parfaitement rectangulaires et nettes, même si on n’est pas placé exactement en face du mur ou de l’écran. De plus, les corrections de l’image s’opèrent à chaque fois en moins de 2 secondes. Un capteur de luminosité ambiante est aussi de la partie, de même qu’une fonction permettant de définir la couleur de la surface sur laquelle le projecteur envoie l’image : l’appareil peut ainsi ajuster correctement sa colorimétrie.

Des images nettes et bien détaillées

Le Cosmos 4K SE est par ailleurs capable d’afficher des images en Ultra HD jusqu’à 200 pouces, soit une très grande diagonale qui nous ferait presque passer l’envie d’aller au cinéma. Le vidéoprojecteur supporte en plus les contenus HDR10 et HDR Dolby Vision. Globalement, le Cosmos 4K SE produit des images très flatteuses, avec des couleurs vives. Le contraste est toutefois un peu faible, et on aurait aimé davantage de profondeur dans les scènes plus obscures. Les détails sont heureusement bien là . Côté son, c’est assez équilibré et ample pour remplir une pièce petite à moyenne. Mais une barre de son ne sera jamais de trop.

Un mode Jeu est également disponible et permet de profiter d’un temps de retard à l’affichage réduit (mais dans ce cas, les corrections automatiques de l’affichage sont désactivées). Attention, le vidéoprojecteur n’est pas compatible avec les signaux 120 Hz et reste limité à du 60 Hz. Enfin, l’appareil est animé par Google TV, une interface toujours aussi fluide et agréable, avec une offre particulièrement riche. Sans surprise, le vidéoprojecteur est compatible Chromecast, mais aussi avec AirPlay 2.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Nebula Cosmos 4K SE.

