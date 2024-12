Envie d’une bonne montre connectée sans vous ruiner  ? L’Ice Smart 2.0, notée 8/10 par nos soins, est à -50 % sur Amazon

Vous souhaitez vous procurer une montre connectée efficace et pas cher pour Noël, alors l’Ice Smart Two d’Ice-Watch pourrait bien vous donner envie de craquer aujourd’hui. Notée 8/10 par nos soins, la voilà à moitié prix sur Amazon.

Volet des paramètres rapides sur l’Ice Smart 2.0 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Pour celles et ceux qui souhaitent démarrer dans l’univers des montres connectées, la Ice Smart 2.0 d’Ice-Watch fera très bien l’affaire. Confortable à porter et dotée d’un design moderne, elle sera parfaite pour surveiller votre santé au quotidien. Déjà abordable, on la trouve à moitié prix sur Amazon.

Ce qu’on apprécie de l’Ice Smart 2.0

Un beau design qui imite les Apple Watch

Un écran lumineux avec un mode always-on

Mesure fiable de la tension artérielle au poignet

Sortie à 99 euros, la montre connectée Ice Smart Two d’Ice-Watch est aujourd’hui remisée à 49,91 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Ice-Watch Ice Smart Two.

Un design qui n’est pas sans rappelé celui de l’Apple Watch

Avec son look au format carré, la présence d’un bouton latéral sur la tranche, ainsi que d’une couronne rotative, l’Ice Watch Smart Two se révèle fortement inspiré du design d’une Apple Watch. Elle présente de belles finitions, qui sont plutôt haut de gamme, notamment pour le choix du matériau utilisé pour le boîtier, l’acier. Son bracelet en silicone est quant à lui plutôt confortable à porter. Elle possède aussi la certification IP68 et résiste donc aux projections d’eau, mais il sera déconseillé de la porter lors d’activités aquatiques.

Concernant son écran, ce dernier déploie une diagonale de 1,96 pouce avec une résolution de 410 × 502 pixels, soit une définition de 330 pixels par pouce (ppp). Sa dalle Amoled affiche une luminosité suffisante pour permettre la lisibilité des informations en toutes circonstances, même en plein soleil. Dommage de ne pas retrouver un capteur de luminosité ambiante, mais le mode Always-on, lui, est de la partie. Dans l’interface, un grand nombre de cadrans est proposé de façon native qui peuvent être changés sans ouvrir quelconque menu de réglages, il suffit de faire tourner la couronne.

La navigation est quant à elle intuitive et réactive. En revanche, on regrette l’absence d’applications tierces. Il faudra se contenter de ses fonctionnalités d’usine.

Des mesures de santé précises, notamment pour la tension artérielle

Pour suivre votre activité, l’Ice Smart 2.0 embarque comme la grande majorité des montres connectées un podomètre, capable de suivre le nombre de pas effectués au quotidien. Par contre, elle n’intègre aucune puce GPS et se reposera sur celui de votre smartphone pour établir les tracés parcourus.

Côté santé, la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que la tension artérielle sont accessibles. Attention, elle se révèle peu précise en matière du suivi de la fréquence cardiaque, mais elle est capable de déterminer la tension artérielle au poignet. Et lors de notre test, la mesure est précise et cohérente. Un très bon point pour cette montre abordable. Pour finir sur l’autonomie, la tocante a tenu 48 heures avant de s’éteindre.

Pour plus de détails, découvrez notre test sur l’Ice Smart Two d’Ice-Watch.

Si vous voulez comparer l’Ice-Watch Ice Smart Two avec ce qui se fait de mieux sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pas chères.

