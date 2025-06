Le tout nouveau bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 est déjà soldé et propose des améliorations à tous les niveaux

Avec le Xiaomi Smart Band 10, la marque chinoise développe sa gamme d’entrée de gamme en proposant quelques nouveautés marquantes. Pour son lancement durant les soldes, il perd déjà 10 % de son prix.

Le Xiaomi Smart Band 10 est disponible depuis le 27 juin 2025 pendant la première semaine des soldes d’été 2025, il est donc fraîchement débarqué. C’est un bracelet connecté, non une montre, il y a de ce fait quelques fonctionnalités en moins, comme l’impossibilité de passer des appels ou d’ajouter des applications tierces. Il a pour lui un format plus compact et un prix beaucoup moins élevé.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 10

Il ne fait que 27 g avec le bracelet

Son capteur cardiaque est hyper précis

Une autonomie qui atteint la semaine en utilisation intensive

Le Xiaomi Smart Band 10 est arrivé sur le marché pour 49,99 euros. Avec le coupon à activer sur la page du produit ou en utilisant AIOT dans le panier, il perd 10 %, soit 5 euros, donc passe à 44,99 euros.

Un bracelet qui fait des progrès sur bien des aspects

Avec son modèle Smart Band 10, Xiaomi a fait quelques progrès par rapport au bracelet connecté précédent. L’écran, notamment, est une dalle AMOLED oblong de 1,72 pouce avec une définition de 520 x 212 pixels. La luminosité est aussi améliorée puisqu’elle va jusqu’à 1 500 cd/m² pour avoir une bonne visibilité même en plein soleil. Ce qui, en ce moment, est quasiment indispensable. Et c’est toujours mieux pour un bracelet sportif.

Le Xiaomi Smart Band 10 introduit un magnétomètre pour la boussole ainsi qu’une compatibilité Bluetooth HRP ce qui permet de l’utiliser comme capteur cardio autonome, à utiliser avec Strava ou un compteur vélo par exemple. Le capteur cardiaque, d’ailleurs, a fait d’énormes progrès, avec des mesures proches de celles d’une ceinture cardio.

Le Xiaomi Smart Band 10 vous accompagne au sport

Avec le Xiaomi Smart Band 10 au poignet, vous allez suivre vos progrès sur plus de 150 activités sportives. Certaines sont identifiées automatiquement, sinon vous devez les lancer manuellement pour mesurer le temps d’entraînement et les kcal brûlées. Mais ce n’est pas tout, il est aussi doté de capteurs pour le suivi du sommeil, du stress, de la SpO2 pour un aperçu plus complet de votre état de santé général.

Comme on l’a dit en introduction, en tant que bracelet, il lui manque quelques fonctions. Pas de puce NFC, pas de haut-parleur ni de micro, pas de GPS. Mais avec un bracelet, ce n’est pas étonnant, c’est la norme. La batterie, elle, est efficace puisqu’en usage intensif, elle reste active une semaine. Elle se charge entièrement en 1 h 20 alors que Xiaomi annonce 1 h, mais ça reste correct.

Nous avons déjà eu la chance d’avoir le Xiaomi Smart Band 10 entre les mains, enfin, sur le poignet. Donc, vous pouvez aller lire notre avis complet et nos conclusions dans notre test.

Vous avez aussi l’accès à notre comparatif des meilleurs bracelets connectés pour voir que le Xiaomi Smart Band 10 est sur la première marche du podium.

