Le nouveau bracelet connecté pas cher de Xiaomi est déjà plus abordable lors des soldes

En additionnant le bon rapport qualité-prix de Xiaomi aux soldes, on obtient un prix encore plus attractif. Par exemple, le récent bracelet connecté, le Smart Band 9 Active, ne coûte pas plus de 25 euros grâce à cette offre.Â

Il y a quelques mois, le géant chinois Xiaomi présentait sa nouvelle gamme de bracelet connecté, avec le Smart Band 9 et Smart Band 9 Pro, ainsi que le Smart Band 9 Active. Ce dernier est le plus abordable de la série, mais ne manque pas d’intérêt pour autant. Il va à l’essentiel et se destine surtout aux personnes souhaitant s’essayer aux trackers d’activité sans se ruiner. Il est même encore plus abordable à l’occasion des soldes, et ne dépasse pas les 25 euros en ce moment.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active en résumé

Un bracelet rectangulaire léger avec un écran de 1,47 pouce

Des capteurs pour suivre ses activités sportives et sa santé

Une autonomie confortable

Lancée récemment au prix de 29,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Active est actuellement remisé à 24,99 euros sur le site Electrodepot.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Smart Band 9 Active. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bracelet passe-partout qui s’adapte à votre style

Le Xiaomi Smart Band 9 Active ne reprend pas le look du modèle classique et choisit une forme plus anguleuse et rectangulaire. Avec seulement 16,5 g et 9 mm d’épaisseur, une fois à votre poignet, il est agréable à porter et vous sentirez très peu de gêne. Il se montre assez discret avec la possibilité de changer le bracelet facilement et d’opter pour une autre couleur, noir, beige ou rose.

En dehors de son esthétique, il met en avant un écran LCD TFT de 1,47 pouce de diagonale et d’une définition de 172 × 320 pixels. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais au vu de son tarif, cela reste acceptable. L’écran peut d’ailleurs être personnalisé avec plus de 100 cadrans disponibles. Il possède même la certification 5 ATM, pour vous accompagner sans souci, y compris dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Un modèle entrée de gamme sans trop de concession

Pour son petit prix, ce tracker permet de suivre son activité durant les exercices sportifs. Pour cela, il intègre un capteur optique de fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls et un accéléromètre. Des données appréciables pour mesurer ses performances dans la majorité des disciplines sportives, mais qui sont à prendre avec des pincettes. Le bracelet est également capable d’enregistrer l’état de votre sommeil en temps réel, mais aussi le suivi du stress et du cycle menstruel.

Côté sport, Xiaomi propose une cinquantaine de modes sportifs dont la course à pied, le cyclisme en extérieur pour les plus classiques, ou encore l’aviron, le golf, chacun devrait y trouver son compte. Bien entendu, à moins de 30 euros, difficile de compter sur une puce GPS, il faut passer par votre smartphone pour avoir un suivi plus précis. Pour finir sur la partie autonomie, le fabricant assure que le modèle Active peut tenir jusqu’à 18 jours en mode standard et jusqu’à 9 jours en mode intensive, soit un meilleur score que son prédécesseur avec 14 jours.

Si nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester le modèle Active, vous pouvez découvrir notre test sur le Xiaomi Smart Band 9 classique.

Pour comparer le Xiaomi Smart Band 9 Active à d’autres modèles avant de faire votre choix, vous pouvez faire un détour par notre sélection sur les meilleurs bracelets connectés du moment.

