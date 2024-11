Smart Band 9 Active : Xiaomi lance un bracelet connecté encore moins cher que les précédents

Après ses Smart Band 9 et Smart Band 9 Pro, Xiaomi vient de présenter son nouveau bracelet Xiaomi Smart Band 9 Active, proposé à un prix encore plus accessible.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active // Source : Xiaomi

Décidément, Xiaomi n’en finit plus de renouveler sa gamme de bracelets connectés. Après avoir présenté son Smart Band 9 en juillet dernier, puis son Smart Band 9 Pro fin octobre, Xiaomi vient de lever le voile sur son nouveau Xiaomi Smart Band 9 Active.

Comme son nom l’indique, ce nouveau bracelet connecté se destine avant tout aux personnes souhaitant suivre leur activité durant les exercices. Il embarque, pour ce faire, un capteur optique de fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls et un accéléromètre. Le bracelet est par ailleurs capable d’enregistrer jusqu’à 50 types d’activités sportives.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active // Source : Xiaomi

Le Xiaomi Smart Band 9 Active adopte par ailleurs un aspect un peu plus brut et anguleux que la Smart Band 9 classique, tout en rondeur. Il se compose d’un module doté d’un écran Amoled rectangulaire de 1,47 pouce de diagonale et d’une définition de 172 x 320 pixels.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active // Source : Xiaomi

Le module de 16,5 grammes peut par ailleurs être retiré aisément du bracelet en silicone dans lequel il est encapsulé.

Un bracelet connecté à moins de 30 euros

Du côté de l’autonomie, Xiaomi indique avoir intégré une batterie de 300 mAh permettant, d’après le constructeur, jusqu’à 18 jours d’autonomie. L’appareil est également étanche 5 ATM et pourra donc être utilisé pour de la plongée. Il profite en outre d’une compatibilité Bluetooth 5.3.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active est d’ores et déjà disponible en France. Il est par exemple proposé sur Amazon au prix de 29,99 euros, le même prix que le Smart Band 8 Active à son lancement. À titre de comparaison, le Smart Band 9 classique est proposé au prix de 39,99 euros.