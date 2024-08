Test du Xiaomi Smart Band 9 : un bracelet abordable qui convainc pour le sport

Xiaomi a annonc√© la commercialisation de son nouveau bracelet connect√©. Nous avons pu l’essayer, voici notre test du Smart Band 9.

Un an apr√®s avoir d√©voil√© le Smart Band 8, Xiaomi annonce le lancement europ√©en de son nouveau bracelet connect√© : le Smart Band 9. Nous avons pu l’essayer durant plus d’une semaine. Voici notre avis complet sur le nouveau bracelet connect√© de Xiaomi.

Fiche technique

Mod√®le Xiaomi Smart Band 9 Dimensions 21,63 mm x 46,53 mm x 10,95 mm Technologie Li-Po D√©finition de l’√©cran 490 x 192 pixels Dalle AMOLED Poids 15,8 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Acc√©l√©rom√®tre Oui Capteur de lumi√®re ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

Design : sportif et modulable

¬ę‚ÄČOn ne change pas une √©quipe qui gagne‚ÄȬĽ, telle pourrait √™tre la formule employ√©e par Xiaomi pour le design de cette nouvelle version de son bracelet connect√©. Ressemblant comme deux gouttes d’eau √† sa version pr√©c√©dente, le Smart Band 9 prend la forme d’un bracelet orn√© d’un √©cran en affichage allong√©. Plus pr√©cis√©ment, le boitier mesure 46,53 mm x 21,63 mm pour une √©paisseur de 10,95 mm.

En comparaison avec le Smart Band 8, la nouvelle mouture du bracelet perd donc 2 mm de longueur, gagne 1 mm de largeur et s’amincit de 0,04 mm. Autant √™tre clair, aucune diff√©rence de taille n’est perceptible √† l’Ňďil nu.

Le Xiaomi Smart Band 9 au poignet // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Adapt√© aux petits comme aux grands poignets, le Smart Band 9 conf√®re un look sportif lorsqu’il est muni de son bracelet d’origine en silicone. √Ä ce sujet, celui-ci est plut√īt confortable et se fait rapidement oublier au poignet.

Le bracelet du Smart Band 9 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

N√©anmoins, Xiaomi propose d’autres mod√®les, notamment ceux con√ßus avec du Nylon, qui s’av√®reront plus agr√©ables √† porter sur de tr√®s longues dur√©es. Outre le confort au poignet, on regrette sur le bracelet d’origine le fait que Xiaomi conserve le m√™me type d’attache. Nous le trouvons peu pratique √† enfiler et √©tablissions le m√™me constat lors de notre test du Smart Band 8.

Si de nombreux bracelets sont compatibles avec le Smart Band 9, notons que Xiaomi fait le choix d’un syst√®me de connecteur propri√©taire pour la fixation au boitier. De ce fait, il sera n√©cessaire d’acheter un bracelet sp√©cifiquement con√ßu pour les mod√®les de Xiaomi.

√Čcran : g√©n√©reux, mais surtout tr√®s lumineux

Dans un format rectangulaire et généreux, la dalle AMOLED de 1,62 pouce du bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 affiche une définition de 490 × 192 pixels, pour une résolution de 325 ppp (pixels par pouce).

Sur le point des dimensions de l’√©cran, le Smart Band 9 est identique √† son pr√©d√©cesseur. En revanche, c’est au rayon de la luminosit√© que la magie op√®re. L√† o√Ļ le Smart Band 8 d√©veloppait ¬ę‚ÄČuniquement ¬Ľ 600 cd/m¬≤, le Smart Band 9 repousse la barre √† 1200 cd/m¬≤. Une telle luminosit√© permet de lire les informations √† l’√©cran en toutes les conditions m√©t√©orologiques, m√™me en plein soleil.

L’un des nombreux cadrans virtuels du Xiaomi Smart Band 9 // Source : ¬© Florent Lanne pour Frandroid

Ce bracelet connect√© est d’ailleurs dot√© d’un capteur de luminosit√© automatique, qui lui permet d’ajuster seul le niveau d’√©clairage de l’√©cran. Compte tenu du niveau de luminosit√© √©lev√© du bracelet, ce capteur est plus que bienvenu et assure √† l’utilisateur de ne pas √™tre √©bloui durant son sommeil.

Notons √©galement la pr√©sence d’un mode always-on (toujours allum√©) qui fonctionne comme un √©cran de veille, permettant de toujours afficher un cadran et √©vitant l’aspect ¬ę bracelet √©lectronique ¬Ľ au poignet.

Nativement, dix cadrans virtuels sont pr√©install√©s sur la montre. L’utilisateur pourra par la suite en t√©l√©charger de nouveaux gratuitement via l’application afin de personnaliser son bracelet connect√© √† sa guise.

Usage et application : un système bridé par son OS, mais intuitif à utiliser

Reposant sur le syst√®me d’exploitation RtOs, ce bracelet ne permet aucune installation d’application tierce. En d’autres termes, l’utilisateur sera contraint aux fonctionnalit√©s install√©es de fa√ßon native par Xiaomi. Si ce point peut s’av√©rer bloquant pour certains, il conf√®re toutefois √† l’appareil la garantie de fonctionner de mani√®re optimale en toutes conditions, et avec une belle autonomie — on y reviendra plus tard.

L’appareil √©tant d√©pourvu de tout bouton physique, la navigation sur le Xiaomi Smart Band 9 s’effectue par gestes tactiles :

Glissement de haut en bas : affiche le volet des notifications reçues ;

: affiche le volet des notifications re√ßues ; Glissement de bas en haut : permet d’ouvrir le menu des modules et de lancer un entra√ģnement ou une mesure de fr√©quence cardiaque temps r√©el, par exemple ;

: permet d’ouvrir le menu des modules et de lancer un entra√ģnement ou une mesure de fr√©quence cardiaque temps r√©el, par exemple ; Glissement lat√©ral : affiche les widgets ainsi que le menu des param√®tres rapides comme l’activation du mode ne pas d√©ranger (NPD) ou l’acc√®s aux param√®tres syst√®me.

Qu’importe le menu ouvert, pour revenir en arri√®re, on glisse du bord gauche vers le bord droit de l’√©cran : exactement comme la navigation par geste sur les smartphones Android.

Widget méteo sur le Smart Band 9 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Au sujet des smartphones, le Xiaomi Smart Band 9 fonctionne de concert avec l’application compagnon Mi Fitness.

Celle-ci permet d’appairer le bracelet avec le t√©l√©phone, de consulter les enregistrements d’activit√©s ainsi que ceux relatifs √† la sant√© et d’acc√©der √† tous les param√®tres de l’objet. Indispensable √† l’utilisation du Smart Band, l’app Mi Fitness est disponible sur Android comme sur iOS. C’est d’ailleurs par le biais de celle-ci qu’il sera possible de d√©terminer si l’on souhaite transf√©rer les notifications re√ßues sur le t√©l√©phone vers le bracelet. Le cas √©ch√©ant, Xiaomi permet les notifications souhait√©es en fonction des applications install√©es sur le smartphone.

Fonctionnalités de santé : mesures essentielles et précision au rendez-vous

Comme pour la majorit√© de ses concurrents, le Xiaomi Smart Band 9 embarque un compteur de pas. C’est d’ailleurs en se basant sur ce capteur que l’appareil d√©termine si le niveau d’activit√© physique du jour est atteint ou non, incitant l’utilisateur √† bouger plus. Loin de se cantonner √† cette fonctionnalit√©, le bracelet est en mesure d’analyser votre fr√©quence cardiaque ainsi que votre taux d’oxyg√®ne dans le sang (SpO2). Fort de son exp√©rience dans le domaine de la sant√© connect√©e et notamment dans la conception de bracelets et de montres, Xiaomi incorpore au Smart Band 9 le suivi au poignet d’un grand nombre de sports : cyclisme, course √† pied, randonn√©e, marche, natation, yoga, elliptique, rameur, danse, tir √† l’arc, etc.

Les capteurs au dos du Smart Band 9 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Plus que de retrouver les enregistrements d’activit√©s effectu√©es dans l’application Mi Fitness, on note la possibilit√© de connecter l’application √† des plateformes tierces, comme Strava pour ne citer qu’elle. De ce fait, l’utilisateur peut enregistrer ses performances sportives gr√Ęce au Smart Band 9 directement dans son application de suivi pr√©f√©r√©e.

Lancer le suivi d’une activit√© au poignet // Source : ¬© Florent Lanne pour Frandroid

Si le Smart Band 9 est utilisable au poignet comme n’importe quel bracelet connect√©, notons que des accessoires permettent de fixer le boitier sur une paire de chaussures ou de le porter comme un collier. H√©rit√©es de son pr√©d√©cesseur ‚ÄĒ le Smart Band 8 ‚ÄĒ ces modes d’utilisation activent certaines fonctionnalit√©s, notamment dans la course √† pied avec la cadence de pas par minute ou bien le temps de contact au sol.

Test de la précision du capteur de fréquence cardiaque

Nous avons voulu v√©rifier la pr√©cision du capteur de fr√©quence cardiaque int√©gr√© au Xiaomi Smart Band 9. Pour cela, nous avons r√©cup√©r√© les donn√©es issues du bracelet et les avons compar√©s √† celles en provenance d’une ceinture cardiofr√©quencem√®tre Garmin HRM Pro Plus. Bien √©videmment, la comparaison des donn√©es du Smart Band 9 √† celles de notre ceinture de r√©f√©rence a eu lieu sur la m√™me sortie sportive.

Test de la précision du cardiofréquencemètre du Xiaomi Smart Band 9 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Comme le montre le graphique ci-dessus, le Smart Band 9 s’en sort honorablement bien pour suivre la fr√©quence cardiaque en entra√ģnement. Plus pr√©cis√©ment, on note un √©cart moyen de -0,30 % sur la dur√©e totale de l’activit√©, r√©duit √† seulement -0,19 % apr√®s les 10 premi√®res minutes.

Plus que de suivre la fr√©quence cardiaque durant le sport, le bracelet de Xiaomi est √† m√™me d’avertir en cas de fr√©quence cardiaque inf√©rieure ou sup√©rieure √† la normale, en dehors d’une s√©ance d’activit√©. Compte tenu de la pr√©cision des mesures de ce capteur, cette fonctionnalit√© pourrait √™tre utile aupr√®s de certains individus.

Autonomie : dans la moyenne haute

Le constructeur indique avoir dot√© le Smart Band 9 d’une batterie d’une capacit√© totale de 233 mAh. Fort de cet agr√©ment, le bracelet devrait ‚ÄĒ d’apr√®s Xiaomi ‚ÄĒ obtenir jusqu’√† 21 jours d’autonomie en utilisation mod√©r√©e et neuf jours en utilisation intensive.

Nous avons souhaité vérifier cette autonomie. Nous avons ainsi mesuré le temps passé entre deux recharges, de 100 % à 0 %. Voici les paramètres appliqués :

Mode always-on activé ;

Gestion de la luminosité automatique ;

Suivi en continu de la fréquence cardiaque ;

Suivi en continu du SpO2 ;

Suivi de deux entra√ģnements sportifs d’une dur√©e de 30 minutes chacun.

Tenant compte du contexte des r√©glages pr√©cit√©s et de l’utilisation que nous avons eu du Xiaomi Smart Band 9, le bracelet a tenu six jours avant de s’√©teindre. Un score tr√®s correct, bien qu’encore un peu loin des neuf jours promis par Xiaomi. √Ä ce sujet, pr√©cisons que le mode always-on y est pour beaucoup, cette fonctionnalit√© ayant un impact non n√©gligeable sur l’autonomie des montres et des bracelets connect√©s de fa√ßon g√©n√©rale.

Appel et communication : du Bluetooth, encore et toujours

L’un des points faibles de ce bracelet connect√© r√©side en l’absence de certaines connectivit√©s. Xiaomi n’a pas jug√© bon d’int√©grer une puce GPS dans son bracelet : le suivi des activit√©s utilise la position fournie par le smartphone, ceci ayant pour effet in√©vitable de d√©charger plus rapidement la batterie du t√©l√©phone. Si l’on peut regretter ce choix, rappelons n√©anmoins le positionnement entr√©e de gamme du Smart Band 9, qui peut justifier √† lui seul cette omission du constructeur.

Dans la même lignée des grands absents, on recense que le seul protocole de connexion supporté est le Bluetooth 5.4. Point de connectivité Wi-Fi pour ce bracelet, signifiant que le smartphone devra toujours être à portée pour recevoir les notifications.

On note √©galement l’absence de microphone : il est donc impossible de t√©l√©phoner avec le Smart Band 9.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Smart Band¬†9 est disponible depuis le 29¬†ao√Ľt. Il est propos√© en France au tarif de 40 euros et d√©clin√© en cinq coloris¬†: noir, argent, bleu, gris titane ou rose.