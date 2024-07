Test de la Nothing CMF Watch Pro 2 : une montre rétrofuturiste au prix très alléchant

Nothing n’a toujours pas lancé de montre connectée en son nom propre, mais a annoncé, ce lundi, sa seconde smartwatch sous la marque CMF. Après une CMF Watch Pro accessible, mais relativement basique, cette CMF Watch Pro 2 mise gros sur la personnalisation, avec un design plus atypique. De quoi séduire ? C’est ce qu’on va voir dans le test de la CMF Watch Pro 2 par Nothing.

Nothing CMF Watch Pro 2 Fiche technique

Modèle Nothing CMF Watch Pro 2 Dimensions 45 mm x 45 mm x 13,6 mm Définition de l'écran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Poids 44,4 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68 Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Nothing.

Nothing CMF Watch Pro 2 Un design rétrofuturiste et personnalisable

Alors que la première montre CMF Watch Pro de Nothing adoptait un design carré avec des bordures plates, le constructeur britannique a pris l’option inverse pour sa CMF Watch Pro 2, tout en rondeur. On a ici affaire à une montre connectée au format rond avec des cornes et une lunette plutôt bombée autour de l’écran.

En fait, ce sont deux versions que propose Nothing pour sa CMF Watch Pro 2, en fonction du bracelet et de la lunette que vous souhaitez acheter. La montre est en effet déclinée avec bracelet en cuir (orange ou bleu) et lunette bombée ou avec bracelet en silicone liquide (gris clair ou foncé) et lunette plate. À l’instar de ce qu’a pu proposer Xiaomi avec sa propre Xiaomi Watch S3, tout le principe réside justement dans la possibilité de changer le look de la montre. La lunette peut ainsi être détachée du reste du boîtier afin d’opter pour un autre coloris (gris clair ou foncé) ou une autre forme (bombée ou plate). Logiquement, selon la lunette sélectionnée, la montre va avoir droit à un format, un poids et une épaisseur différents :

lunette bombée avec bracelet en cuir : 25,5 x 4,5 x 1,39 cm (44,4 g)

lunette plate avec bracelet en silicone : 25,5 x 4,5 x 1,36 cm (48,1 g)

Notons cependant que le poids et la longueur affichés ici correspondent à ceux de la montre avec le bracelet inclus. Dans mon cas, j’ai pu tester la montre avec bracelet en cuir orange et lunette bombée. Un design qui change des montres plus classiques, avec un format un peu plus en rondeur.

Pour le reste du format, la CMF Watch Pro 2 adopte un design somme toute plutôt classique avec un système de cornes pour fixer le bracelet. La montre utilise d’ailleurs un système de pompe à relâchement rapide standard pour accrocher des bracelets de 22 mm et vous pourrez donc y fixer n’importe quel bracelet horloger traditionnel.

La CMF Watch Pro 2 dispose par ailleurs d’un unique bouton faisant également office de lunette rotative avec un petit point orange. On reviendra dessus pour décrire son utilisation au sein de l’interface, mais son design et son emplacement, excentré sur la partie supérieure de la montre, est plutôt élégant et n’est pas sans lui donner un petit look rétrofuturiste.

On notera également, au niveau du dos de la montre, la présence de plusieurs orifices pour le microphone, à droite, et le haut-parleur, à gauche. La montre est par ailleurs conçue en alliage d’aluminium pour la partie extérieure du boîtier. Enfin, elle est certifiée IP68 et pourra donc résister à une immersion à faible profondeur. En revanche, la montre n’est pas certifiée pour de la plongée et on évitera donc d’aller avec elle en profondeur.

Nothing CMF Watch Pro 2 Un écran détaillé, mais qui manque de luminosité

Après une première CMF Watch Pro avec écran carré, la CMF Watch Pro 2 est quant à elle équipée d’un écran rond. Il s’agit ici d’une dalle Amoled de 1,32 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels. De quoi proposer une densité de 353 pixels par pouce (ppp) qui s’avère suffisante pour consulter l’écran de sa montre à une distance raisonnable. À titre de comparaison, on est même au-dessus de la résolution de la Samsung Galaxy Watch 6 (327 ppp) ou que l’Apple Watch Series 9 (326 ppp).

La montre de Nothing propose par ailleurs un écran au taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais voit se luminosité maximale plafonnée à 620 cd/m². Pour le coup, on est loin des 1000 cd/m² ou plus proposés par les montres Samsung ou Apple. À l’usage, la luminosité est parfois un peu juste pour une utilisation en plein soleil, ce qui n’est pas facilité par la petite taille de la police utilisée pour les données affichées durant l’entraînement.

La montre profite également d’un capteur de luminosité ambiante pour ajuster automatiquement l’éclairage de la dalle à celui de l’ambiance autour de vous. Il est cependant possible de régler manuellement la luminosité sur une échelle de 1 à 5 si vous le souhaitez.

La CMF Watch Pro 2 est également dotée non seulement d’un système d’éveil de l’écran en pivotant le poignet — plutôt efficace, — mais aussi d’un mode d’affichage always on. Ce mode est par ailleurs plutôt bien senti, puisque le cadran affiché en veille ne dépendra pas de celui que vous avez sélectionné pour le mode d’affichage classique de la montre. Par ailleurs, le mode always on peut être configuré pour ne s’activer que sur certaines plages horaires, par exemple de 9 h le matin à 23 h le soir. L’éveil de l’écran peut lui aussi être désactivé sur certaines plages horaires grâce à un mode « ne pas déranger » que l’on peut programmer en avance.

Concernant les cadrans proposés, Nothing en propose une centaine au lancement, dont six intégré nativement à la montre. Il « agit essentiellement de cadrans au look pixelisé cher à Nothing, mais également avec quelques pointes de couleurs. Pour en télécharger davantage, il faudra alors passer par l’application CMF Watch sur smartphone. Notons par ailleurs que nombre de cadrans sont personnalisables avec la possibilité de modifier la couleur d’accentuation ou certaines complications.

Nothing CMF Watch Pro 2 Une montre plutôt basique à l’usage

Comme le premier modèle, la nouvelle montre de Nothing n’est pas équipée de Wear OS, mais d’un système d’exploitation propriétaire, probablement basé sur RTOS. Il en résulte une interface relativement classique, mais qui ne va pas permettre l’installation d’applications tierces.

Par défaut, la CMF Watch Pro 2 propose plusieurs contrôles en fonctions des gestes que vous faites sur l’écran depuis le cadran d’accueil :

glissement vers le haut : liste des notifications ;

glissement vers le bas : paramètres rapides ;

glissement vers la gauche ou la droite : accès aux différents widgets.

En plus de cela, la montre est dotée d’un bouton faisant également office de couronne rotative. En appuyant sur ce bouton, on pourra alors revenir au cadran d’accueil ou ouvrir la liste des applications installées sur la montre. En tournant la couronne, on pourra par ailleurs naviguer dans les menus, mais, malheureusement, aucun usage n’est pris en charge depuis l’écran d’accueil. Dommage, on aurait aimé s’en servir pour passer d’une tuile à l’autre.

La montre CMF Watch Pro 2 de Nothing // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La montre CMF Watch Pro 2 de Nothing // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Petite originalité, la montre est par ailleurs dotée de capteurs de mouvement qui ne vont pas uniquement servir à compter vos pas, mais également pour les contrôles gestuels. Dans les paramètres de la CMF Watch Pro 2, le menu « gestes rapides » permet ainsi de configurer certains gestes pour lancer des raccourcis. Il est ainsi possible de tourner le poignet rapidement vers l’extérieur ou de secouer le bras à l’horizontale pour répondre à un appel, changer de morceau ou vérifier la météo. Dans les faits, la détection est cependant assez chaotique et, après avoir essayé à quelques reprises, avec un taux de reconnaissance estimé à 20 %, j’ai finalement abandonné cette fonction plutôt gadget.

La montre permet également de profiter des applications qui y sont préinstallées, avec un affichage sous forme de liste ou de grille. Malheureusement, comme on l’a vu, il n’est pas possible d’y installer d’applications tierces, mais on pourra y retrouver la fonction téléphone, des rappels, le contrôle de la musique, la météo, l’appareil photo à distance, un minuteur, une fonction lampe torche ou une calculatrice.

Les notifications peuvent cependant bel et bien être affichées sur la montre, avec possibilité de choisir quelles applications installées sur le smartphone ont l’autorisation d’envoyer les notifications vers la CMF Watch Pro 2. Il sera également possible de répondre à un message directement depuis le poignet, mais uniquement à l’aide de réponses préprogrammées.

L’application CMF Watch

La Nothing CMF Watch Pro 2 peut se connecter à un smartphone Android équipé au moins de la version 8.0 de l’IS ou à un iPhone au moins sous iOS 13.

Pour ce faire, il suffit de télécharger l’application CMF Watch proposée sur l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google.

CMF Watch Télécharger gratuitement

L’application, plutôt simple d’approche, se compose de quatre rubriques. La première va vous permettre de retrouver vos données de santé et d’activité, la seconde va vous permettre de lancer une activité depuis le smartphone, la troisième concerne les paramètres de la montre et la dernière concerne votre profil et vos données.

C’est surtout la troisième rubrique qui va nous intéresser ici puisqu’elle concerne la CMF Watch Pro 2 en elle-même. C’est de là que vous pourrez télécharger des cadrans supplémentaires, mais également que vous retrouverez le niveau de batterie de la montre, que vous pourrez configurer les mesures de santé, que vous pouvez modifier les widgets affichés sur les côtés du cadran d’accueil ou que vous pourrez paramétrer les notifications de la montre.

Nothing CMF Watch Pro 2 Un GPS médiocre, mais un bon suivi cardio

Pour le suivi d’activité et des données de santé, la CMF Watch Pro 2 embarque logiquement différents capteurs. On va ainsi retrouver un accéléromètre pour compter le nombre de pas et un capteur photopléthysmographique pour l’analyse de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2).

La montre vous permet par ailleurs d’activer le suivi en continu de la fréquence cardiaque, de la SpO2 ou du stress, ou de régler des mesures plus ponctuelles pour économiser la batterie. Sans surprise, la montre est également capable d’analyser votre sommeil ainsi que ses différentes phases — et ce malgré quelques traductions hasardeuses comme « mouvement rapide des yeux » pour le sommeil paradoxal.

Nothing annonce que sa montre est capable de mesurer jusqu’à 120 sports différents, dont cinq détectés automatiquement (course extérieure ou intérieure, marche intérieure ou extérieure et vélo en extérieur). Par ailleurs, les données d’entraînement peuvent désormais être synchronisées avec Apple Santé, Google Health Connect et Strava. Néanmoins, dans mon cas, l’export automatique vers Strava a connu quelques soucis, avec des séances sans données cartographiques ou de fréquence cardiaque… quand la synchronisation n’échouait pas tout simplement. Gageons cependant que ce souci puisse être corrigé grâce à une mise à jour logicielle.

La précision du GPS de la CMF Watch Pro 2

La montre de Nothing intègre sa propre puce de suivi de géolocalisation, compatible avec les constellations GPS, Galileo, Glonass, QZSS et BeiDou. Elle se cantonne cependant à une seule bande de fréquence et ne propose donc pas le suivi le plus précis qui soit.

Concrètement la CMF Watch Pro 2 a déjà du mal à faire le fix de géolocalisation. Même après plusieurs entraînements lancés au même endroit, il faut attendre au bas mot cinq minutes avant que la montre ne se connecte au GPS pour s’assurer d’avoir un suivi de géolocalisation. Disons que, comparé à une montre de sport qui fait le fix en moins de 20 secondes, c’est particulièrement frustrant.

Courses Référence CMF Watch Pro 2 Ecart Course 1 12,03 km 12,48 km +3,74 % Course 2 8,11 km 8,04 km -0,86 % Course 3 12,01 km 11,86 km -1,25 % Total 32,15 km 32,38 km +0,72 %

Ensuite, une fois l’entraînement terminé, le suivi peut avoir quelques ratés. Si la distance globalement mesurée par la montre est relativement proche de celle de ma montre GPS de référence, la Garmin Forerunner 255, il n’en va pas de même quant aux tracés comme on peut le voir ci-dessous.

Suivi GPS de la CMF Watch Pro 2 Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la CMF Watch Pro 2 Suivi GPS de référence

Suivi GPS de la CMF Watch Pro 2 Suivi GPS de référence

Globalement, la montre de Nothing a tendance à produire un tracé particulièrement chaotique. Inutile d’espérer compter sur elle pour vous proposer un suivi fiable de votre allure en temps réel, les soucis de suivi GPS risquent de fausser considérablement ces données.

La précision de la fréquence cardiaque de la CMF Watch Pro 2

Heureusement, la montre CMF Watch Pro 2 s’en tire mieux sur le suivi de la fréquence cardiaque. Pour ce faire, elle embarque un capteur optique de fréquence cardiaque muni de deux diodes et de deux capteurs photosensibles.

Pour évaluer la précision de la mesure de la montre, je l’ai comparée à celle d’une ceinture cardio de référence, la Polar H10+ sur deux séances, une en endurance active, à allure constante, et une sur une séance de fractionné, avec des intervalles plus rapides. J’ai ensuite superposé les deux tracés — en l’absence de possibilité d’exporter les données directement depuis l’application CMF Watch.

Globalement sur la séance à allure constante, la montre de Nothing propose un suivi assez fiable de la fréquence cardiaque. On notera cependant quelques ratés au début, avec un pic qui n’a pas lieu d’être, et à la fin, avec quelques variations chaotiques. Rien de grave cependant.

Sur l’exercice plus difficile de la séance en fractionné, là aussi la montre s’en sort bien. Certes, elle n’atteint pas les mêmes pics de fréquence cardiaque que la ceinture de Polar, mais sur des intervalles de trente secondes seulement, c’est logique pour une mesure au poignet. Plus embêtant, la phase finale de récupération est mesurée à une fréquence cardiaque plus faible que celle que j’avais réellement.

Dans l’ensemble, la montre est plutôt efficace pour suivre la fréquence cardiaque durant l’entraînement, même si on aurait apprécié des mesures plus utiles, comme la possibilité d’exporter les données cardio depuis l’application ou vers Strava, ainsi qu’une estimation de la fréquence cardiaque moyenne, malheureusement absente des données d’entraînement.

Nothing CMF Watch Pro 2 Une autonomie de plus de trois jours

La CMF Watch Pro 2 de Nothing embarque une batterie de 305 mAh. De quoi lui permettre, en théorie, de fonctionner pendant 11 jours en « utilisation typique », 9 jours en « usage intensif » et jusqu’à 25 heures avec suivi GPS.

De mon côté, comme pour chaque test de montre sur Frandroid, j’ai poussé tous les curseurs au maximum en activant le mode d’affichage always-on la journée, avec luminosité automatique, et avec suivi en continu de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du stress. Avec tous ces paramètres, j’ai pu utiliser la montre pendant 76 heures, soit un peu plus de trois jours, avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Sur cette période, j’ai utilisé le suivi GPS pendant une heure et demie pour des entraînements sportifs en extérieur.

Dans les faits, on a affaire à une autonomie correcte et largement supérieure à ce que proposent les montres connectées sous Wear OS, mais qui reste tout de même inférieure à d’autres mondes du même acabit comme les modèles de Huawei ou de Xiaomi.

Pour la recharge, il faudra passer par un câble USB-A avec des connecteurs magnétiques. La recharge de 0 à 100 % a pu se faire, selon mes tests, en tout juste 1 h 45. Là aussi, c’est correct, mais loin d’être au niveau de montres plus haut de gamme qui peuvent se recharger complètement en moins d’une heure.

Nothing CMF Watch Pro 2 Appel et communication

La montre connectée de Nothing se connecte au smartphone à l’aide du Bluetooth Bluetooth 5.3.

Comme on l’a vu, elle dispose également d’une puce GPS compatible aussi avec les constellations Galileo, Glonass, QZSS et BeiDou. En revanche, la montre est démunie de connectivité Wi-Fi tout comme de NFC. Elle ne pourra donc pas servir au paiement sans contact.

Enfin, si la montre n’est pas compatible 4G, elle peut tout de même être utilisée pour répondre à des appels en Bluetooth grâce au haut-parleur et au microphone intégré. Elle s’avère plutôt efficace pour réduire les bruits ambiants.

Pour les appels Bluetooth, la montre propose une captation efficace de votre voix, même dans un cadre bruyant. Dans un boulevard très passant, mon interlocuteur parvenait à comprendre sans problème ce que j’avais à lui dire sans être dérangé par les sons alentour. En revanche, le micro de la montre a parfois tendance à trop saturer et à compresser la voix, trop artificielle en raison de la réduction de bruit. Du côté du haut-parleur, s’il s’avère un peu léger en volume dans un cadre bruyant, il sera largement suffisant pour passer des appels au poignet en intérieur.

Nothing CMF Watch Pro 2 Prix et date de sortie

La montre connectée CMF Watch Pro 2 de Nothing est disponible en France au prix de 69 euros. Elle est déclinée en plusieurs coloris et avec plusieurs bracelets.