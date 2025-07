Call of Duty fait enfin quelque chose pour réduire la taille d’installation du jeu

Call of Duty vient d’annoncer que les jeux Modern Warfare II et III ne font plus partie de l’installation principale du jeu, réduisant drastiquement sa taille pour les joueurs.

La taille des jeux à gros budget est un sujet depuis plusieurs années. Beaucoup d’entre eux nécessitent plus de 100 Go d’espace libre sur votre disque dur ou SSD, alors que certains titres approchent les 200 Go (Stalker 2 et ses 160 Go, on te regarde).

L’un des plus plus gourmands en la matière reste Call of Duty, dont la version complète du jeu peut nécessiter jusqu’à 300 Go d’espace libre. Une installation gargantuesque et franchement superflue alors que les joueurs peuvent sélectionner les modes qui les intéressent depuis le launcher officiel de la franchise.

Aujourd’hui, le compte X de Call of Duty a annoncé faire le ménage dans l’installation principale du jeu, qui devrait drastiquement en réduire la taille.

Activision fait de la place dans son launcher

On peut ainsi lire dans l’annonce que depuis le 29 juillet, les jeux Call of Duty Modern Warfaie II et Modern Warfare III « ont été retirés de l’installation principale de Call of Duty » pour devenir « des téléchargements indépendants ».

📢 Call of Duty #ModernWarfareII | Call of Duty #ModernWarfareIII



On July 29 at 9am PT, Call of Duty: Modern Warfare II and Call of Duty: Modern Warfare III will be moved from the main Call of Duty install and become standalone downloads.



Les jeux viennent en effet d’apparaitre dans le Xbox Game Pass comme deux jeux séparés, indiquant qu’il est désormais possible de les launcher sans avoir à télécharger d’autres versions du jeu.

Désormais, les deux titres sont indiqués comme « suggérés » et ne seront plus téléchargés automatiquement via l’application Call of Duty HQ. Jusqu’à il y a peu, il était encore nécessaire de lancer Modern Warfare 3 pour lancher le mode multijoueur Warzone.

Il semblerait qu’Activision prépare donc le terrain avant la sortie de Black Ops 7 à la fin de l’année. L’annonce précise aussi que tous les contenus « hérités de MWII et MWIII dans l’installation principale de Call of Duty sera automatiquement supprimé le 7 août afin de libérer de l’espace de stockage ».

On imagine maintenant que les différents modes de jeux seront réellement à la carte désormais alors qu’il faudra attendre la rentrée pour en savoir plus sur la taille d’installation de Black Ops 7.