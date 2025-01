Redmi Watch 5 : on a vu la nouvelle montre accessible de Xiaomi et elle nous rappelle quelque chose

Dotée d’un grand écran et proposée à moins de 150 euros, la Redmi Watch 5 est désormais disponible. Nous avons eu l’occasion de la prendre en main.

La Xiaomi Redmi Watch 5

Quelques mois après son lancement initial en Chine, Xiaomi a annoncé ce vendredi la sortie de sa nouvelle montre connectée de la gamme Redmi en France, la Xiaomi Redmi Watch 5. On a eu l’occasion de la prendre en main.

Une montre aux faux airs d’Apple Watch

Les montres de la gamme Redmi Watch n’ont jamais été particulièrement originales. Le dernier modèle en date, la Redmi Watch 4, adoptait déjà un look assez semblable à celui des Apple Watch avec sa couronne rotative, son format carré, ses bordures arrondies et son attache de bracelet à l’intérieur du boîtier. Néanmoins, pour sa Redmi Watch 5, Xiaomi va un peu plus loin dans les similitudes en proposant un écran avec un légèrement bombé, et non plus complètement plat comme les modèles précédents.

La Xiaomi Redmi Watch 5

La nouvelle Xiaomi Redmi Watch 5 se distingue par ailleurs par son format particulièrement grand. La montre arbore ici une dalle de 2,07 pouces, plus grande encore que celle de l’Apple Watch Ultra et ses 1,93 pouce. Si Xiaomi indique que sa montre peut monter jusqu’à une luminosité de 1500 cd/m², les conditions de luminosité de la prise en main — dans une pièce sans fenêtre — ne nous ont pas permis d’en profiter pleinement. Notons par ailleurs que la montre profite d’un mode d’affichage always-on.

La Xiaomi Redmi Watch 5

Enfin, toujours concernant l’écran, les 2,07 pouces d’affichage de la Redmi Watch 5 sont particulièrement mis en avant par les fines bordures noires autour de la dalle, pour un taux d’occupation de l’écran de 82 %. Contrairement à ce que proposait Xiaomi, il y a encore quelques années, le design de la montre ne fait pas cheap. À ce titre, la marque chinoise est parvenue à proposer un modèle au rapport qualité-prix particulièrement intéressant, à l’instar de sa compatriote Huawei Watch Fit 3.

La Xiaomi Redmi Watch 5

Du côté des mesures proposées, la Xiaomi Redmi Watch 5 intègre un capteur cardio optique, une analyse du taux d’oxygène sanguin et un suivi GPS multi-GNSS — mais pas multibande. Xiaomi promet par ailleurs jusqu’à 24 jours d’utilisation sur une seule charge grâce à sa batterie de 500 mAh.

La Xiaomi Redmi Watch 5

Bien évidemment, il faudra encore patienter pour savoir ce que vaut la Redmi Watch 5 au quotidien, avec un test complet.

Prix et disponibilité de la Redmi Watch 5

D’ici là, la Redmi Watch 5 sera disponible à compter du 15 janvier au prix de 129,99 euros. Elle sera déclinée en deux coloris : noir ou argent.

Les bracelets proposés pour la Xiaomi Redmi Watch 5

Xiaomi propose aussi une collection de bracelets propriétaires pour changer du modèle en silicone fourni avec sa montre.