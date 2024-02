Test de la Xiaomi Redmi Watch 4 : une montre connectée abordable et efficace

Xiaomi revient avec la Redmi Watch 4, une nouvelle montre connectée, plutôt agréable à l’œil en matière de design et franchement pertinente en matière des données santé qu’elle mesure. Le constructeur signe deux coloris pour son nouvel objet : noir obsidienne et gris argenté. Commercialisée au prix de 99,99 euros, la Redmi Watch 4 se veut abordable. Saura-t-elle se montrer convaincante dans toutes les situations ? La réponse dans ce test.

Xiaomi Redmi Watch 4 Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Watch 4 Dimensions 47,5 mm x 41,1 mm x 10,5 mm Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Définition de l'écran 390 x 450 pixels Dalle AMOLED Poids 31,5 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Inconnu Indice de protection 5ATM Fiche produit

Xiaomi Redmi Watch 4 Un design classique et un bracelet pratique

Avec la Redmi Watch 4, Xiaomi signe une montre résolument design, que l’on pourrait toutefois qualifier « d’inspiré » de la montre iconique d’Apple. Constituée d’un boîtier de 47,5 mm x 41,1 mm x 10,5 mm et d’un bracelet en polyuréthane thermoplastique que l’on trouve particulièrement confortable par sa conception, cette montre connectée conserve une ligne minimaliste. En ce sens, elle n’arbore qu’un unique bouton physique. Plus précisément, il s’agit d’un bouton de type couronne numérique — plus connu sous l’appellation anglophone de Digital Crown — comme le fait la marque à la pomme sur ses Apple Watch.

Étanche à 5 ATM, la Redmi Watch 4 peut se porter sous la douche ainsi que lors d’activités aquatiques peu profondes, comme la natation en piscine. Le boîtier de la montre renferme un haut-parleur de même qu’un microphone, positionnés au dos de l’objet.

Si cette montre connectée se dessine sous des allures modernes, on regrette cependant le choix de certains matériaux. Bien que le boîtier soit conçu en un alliage d’aluminium, une première pour Xiaomi, l’aspect global de la Redmi Watch 4 suit les lignes de l’Apple Watch, mais lésine sur les finitions visuelles. Ce point reste à nuancer en raison de la politique tarifaire pratiquée par Xiaomi pour cette Redmi Watch 4, presque trois fois moins cher que l’Apple Watch SE, la montre la plus abordable de la marque.

Le bracelet fourni d’origine peut être remplacé très facilement. Xiaomi insiste sur sa nouvelle structure conçue pour détacher et changer aisément de bracelet. J’ai souhaité vérifier ce point : le système est effectivement très bien pensé puisqu’il suffit d’appuyer sur un bouton au dos du boîtier pour libérer la boucle. Une simple pression du bracelet sur le boîtier permet ensuite de le réenclencher dessus. Si cette fixation est très commode, elle condamne néanmoins les possesseurs d’une Redmi Watch 4 à l’utilisation de bracelets spécifiquement conçus pour ce système propriétaire.

Xiaomi Redmi Watch 4 Luminosité correcte, personnalisation avancée

Bien qu’il s’agisse mathématiquement d’une forme rectangulaire, l’écran de la Redmi Watch 4 prend la forme d’un carré légèrement allongé. Composé d’une dalle AMOLED de 1,97 pouce, ce généreux écran affiche une résolution de 302 pixels par pouce, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des montres connectées présentes sur le marché.

La montre affiche une luminosité maximale de 600 cd/m², une valeur qui n’est pas exceptionnelle, mais suffisante dans la majeure partie des situations. Un capteur de lumière ambiante permet d’ajuster cette luminosité automatiquement, mais l’on pourra également la régler manuellement si on le souhaite.

Si l’écran est conçu pour s’allumer dès que l’on tourne le poignet, cette fonctionnalité peut être désactivée en mode nocturne. Un point important pour éviter d’être ébloui ou réveillé à chaque mouvement durant le sommeil. Notons par ailleurs la présence d’un mode always-on (toujours allumé) qui affiche un écran de veille sur la montre en permanence.

Xiaomi propose une personnalisation accrue de l’appareil d’un point de vue logiciel : plus de 200 cadrans sont proposés en téléchargement depuis l’application compagnon de la Redmi Watch 4.

Xiaomi Redmi Watch 4 Navigation intuitive, pas d’applications tierces

Pour fonctionner, la Redmi Watch 4 repose sur un système d’exploitation propriétaire de la marque, à savoir Xiaomi HyperOS. Assez fermé par ses caractéristiques, il est impossible d’y installer d’applications tierces à celles prévues nativement.

Naviguer dans les menus de la montre est assez intuitif. Le volet des notifications s’ouvre en glissant le doigt sur l’écran du haut vers le bas, le centre de contrôle des paramètres s’ouvre en un glissement de bas en haut. Faire glisser latéralement de la gauche vers la droite (ou vice versa) permet d’accéder aux widgets.

Une pression sur la couronne numérique permet d’accéder à la page de lancement de toutes les applications présentes (nativement) sur la montre. Cette couronne numérique assure également la navigation par défilement. Elle est dotée d’un retour haptique, qui consiste en de légères vibrations lorsqu’elle est manipulée. Si Xiaomi s’inspire très fortement du système de l’Apple Watch sur cette technologie, force est de constater que la marque à la pomme régit bien mieux son exécution. On regrette une latence largement perceptible entre le mouvement effectué sur la couronne et les vibrations ressenties sur le poignet. À ce stade, il aurait été préférable de ne pas intégrer ce retour haptique, qui détériore l’expérience utilisateur.

La Redmi Watch 4 est en mesure de répliquer les notifications reçues sur le smartphone. Celles-ci sont configurables depuis l’application compagnon Mi Fitness, à télécharger sur les plateformes Android et iOS.

C’est d’ailleurs depuis cette application que l’on peut télécharger de nouveaux cadrans et réorganiser les widgets de la Redmi Watch 4. Toujours dans cette app, on peut consulter l’historique complet des données relatives à la santé, capturées par la montre connectée.

Xiaomi Redmi Watch 4 La précision est de rigueur

La Redmi Watch 4 se montre plutôt complète en matière de fonctionnalités inhérentes à la santé. Si elle dispose évidemment d’un podomètre pour compter le nombre de pas effectués au quotidien, elle est également dotée d’un capteur optique de fréquence cardiaque ainsi que d’un oxymètre de pouls. Toujours dans le rayon des composants embarqués, on note la présence d’un GPS autonome, qui permet de s’affranchir de celui intégré au smartphone. Cette puce est compatible avec les systèmes GNSS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. Grâce à cette large compatibilité, plutôt rare sur des montres d’entrée de gamme, la Redmi Watch 4 devrait réussir à nous positionner correctement. Nous le vérifierons bientôt.

Retournons à notre sujet principal : la santé. Cette montre connectée est capable de mesurer la fréquence cardiaque en continu et lors d’une activité sportive, le taux d’oxygène dans le sang ainsi que d’estimer le VO2Max. Xiaomi propose par ailleurs un suivi du stress : celui-ci se montre assez aléatoire de mon point de vue. Sur ce point, les mesures de la montre connectée Garmin Venu 3 se montraient bien plus pertinentes.

Du côté du sommeil, la Redmi Watch 4 semble correctement suivre les périodes de repos et fournit des rapports graphiques à consulter dans l’application mobile. Il est possible de consulter les données recueillies directement depuis la montre. Les dimensions généreuses de son écran confèrent une bonne lisibilité à cet affichage. Il sera toutefois plus confortable de les consulter depuis le smartphone.

De nombreux sports sont accessibles au poignet. On retrouve parmi eux les plus classiques, comme la course à pied, la marche, la course sur tapis, le vélo, etc. D’autres sports moins fréquemment représentés sur les montres connectées sont présents. On pense notamment à l’ajout du tennis de table par Xiaomi.

Test de précision du capteur de fréquence cardiaque

Nous avons voulu vérifier la fiabilité du capteur de fréquence cardiaque intégré à la Redmi Watch 4. Pour cela, il a été mesuré l’activité cardiaque sur une même séance de sport avec la montre et avec une ceinture cardio de référence : une Garmin HRM Pro Plus.

Comme le montre le graphique obtenu, la courbe de la fréquence cardiaque mesurée par la montre (en rouge) suit celle de notre mesure de référence (en bleu). Bien qu’un léger délai soit constaté et qu’une erreur de la montre apparaisse autour de 17 minutes d’entraînement, les données se montrent cohérentes et exploitables. Cette montre peut convenir à la plupart des sportifs pour l’aspect de la mesure du rythme cardiaque en activité physique.

En revanche, un gros défaut de conception se manifeste lors d’une séance sur tapis de course, par exemple. La position de la couronne numérique fait qu’une pression involontaire sur ce bouton est très vite arrivée lorsque l’on s’appuie sur une barre. Plutôt mal placé, l’appui involontaire sur cette couronne entraîne l’interruption de l’activité. Dans le cadre de ce test, cette situation s’est produite deux fois en séance sportive et une bonne vingtaine de fois dans ma vie quotidienne. Hors séance, une longue pression sur ce bouton permet d’éteindre ou de redémarrer la montre. Un point bien embêtant, mais qui dépend probablement de la morphologie des poignets.

Test de précision du GPS

Nous avons également souhaité vérifier la précision du système de GPS intégré. En l’occurrence GNSS dans notre cas. Pour cela, nous avons comparé le tracé enregistré par un smartphone Google Pixel 7 et les positions récupérées par la montre Redmi Watch 4.

Tracé GPS Redmi Watch 4 Tracé GPS Pixel 7

Ce test fait apparaître l’excellente fiabilité du GPS intégré à la montre connectée de Xiaomi. Les tracés enregistrés sont pertinents, bien que l’on puisse apercevoir quelques rares zigzags en provenance de la Redmi Watch 4.

Xiaomi Redmi Watch 4 Autonomie très généreuse

Dotée d’une capacité de 470 mAh, Xiaomi annonce une durée d’utilisation standard de 20 jours. Nous avons voulu vérifier l’endurance de la Redmi Watch 4.

Pour cela, nous avons activé tous les paramètres de mesures en continu, réglé la luminosité au maximum et activé le mode d’écran toujours allumé (always-on). Au bout de sept jours d’utilisation, la montre de Xiaomi n’a perdu que 60 % de sa charge, soit un reste de 40 % d’autonomie. Une excellente performance, loin devant la plupart de ses concurrentes.

La recharge s’effectue par câble USB, avec un connecteur magnétique propriétaire.

Xiaomi Redmi Watch 4 Appels en Bluetooth, pas de Wi-Fi

La Redmi Watch 4 utilise le Bluetooth pour se synchroniser avec le smartphone. Grâce à son microphone intégré et son haut-parleur, il est possible de l’utiliser pour passer ou recevoir des appels. La qualité du micro est très correcte pour l’interlocuteur, en revanche, on aurait aimé un volume de sortie du haut-parleur plus puissant. La montre reste toutefois largement utilisable en mode appel, de préférence en intérieur dans un environnement calme.

Concernant la connectivité de façon plus générale, on regrette l’absence du Wi-Fi pour la synchronisation. Cela va de pair, aucune intégration de SIM n’est prévue pour cette Redmi Watch 4.

Xiaomi Redmi Watch 4 Prix et disponibilité

La Xiaomi Redmi Watch 4 est disponible en France depuis le 15 janvier 2024. La montre est déclinée en noir ou gris clair au prix de 99 euros.