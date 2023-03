On a vu la Xiaomi Redmi Watch 3 : elle ressemble encore plus à une Apple Watch

On connaissait le design de cette smartwatch depuis sa sortie en Chine en décembre 2022, mais on a enfin pu la voir par nous même ! Xiaomi vient de lancer la commercialisation de la nouvelle montre connectée Redmi en France : la Redmi Watch 3. Une troisième génération plus moderne, plus grande, plus lourde… et toujours plus ressemblante à une Apple Watch.

Un nouveau design agréable

Lors de notre prise en main, nous avons pu découvrir le nouveau design de cette Redmi Watch 3 : la conception extérieure de la montre s’éloigne un peu de celle des Redmi Watch et Redmi Watch 2, avec un boitier de 42 x 36 mm aux coins plus arrondis et moins rectangulaires. Il garde toutefois la même épaisseur de 10 mm, mais sa tranche est passée d’un rendu mat à un rendu brillant élégant.

L’unique bouton latéral est par ailleurs toujours placé sur la tranche droite et ne demande pas trop d’effort pour le presser. En dessous, on aperçoit les deux points d’attache pour la recharge ainsi que les capteurs de fréquence cardiaque et de saturation en oxygène dans le sang. Les finitions sont nettes et la montre inspire la solidité.

Xiaomi Redmi Watch 3 // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Watch 3 // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Watch 3 // Source : Frandroid

Si les précédentes Redmi Watch lorgnaient déjà le design de la montre connectée d’Apple, ce modèle est celui qui s’en rapproche le plus à ce jour. Les ressemblances ne s’arrêtent d’ailleurs pas là, puisque le bracelet en plastique TPU au rendu mat présente le même design d’accroche que les bracelets sport de la marque californienne. N’ayant pas eu la possibilité de la porter, il faudra attendre un prochain test pour se prononcer sur son confort.

Un bel écran qui semble familier

Côté écran, la Redmi Watch 3 offre son plus grand écran de la gamme, avec une dalle Amoled de 1,75 pouce aux bordures peu imposantes, aux couleurs pas trop saturées et à la luminosité suffisante… tout du moins en intérieur dans l’espace de prise en main. Il faudra cependant attendre un test complet pour savoir si l’écran est suffisamment lumineux pour consulter ses données en plein soleil. Le tout à un taux de rafraichissement de 60 Hz. Ses bordures restent également assez fines. En se plongeant un peu dans les menus, on contrôle facilement la montre sans retard tactile, bien qu’on perde parfois quelques images par seconde à force d’enchaîner les glissements à droite ou à gauche.

Xiaomi Redmi Watch 3 // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Watch 3 // Source : Frandroid Xiaomi Redmi Watch 3 // Source : Frandroid

Pour le reste, l’interface paraît agréable et intuitive… et pour cause : que ce soit le tiroir d’applications ou le design graphique de cadrans proposés, les codes de l’Apple Watch ne sont jamais bien loin. Xiaomi n’est bien sûr pas la seule, mais ce n’est pas la première fois que la marque d’en inspire.

Prix et disponibilité de la Redmi Watch 3

Un modèle qui coûte toutefois moins cher que le produit d’Apple : la Xiaomi Redmi Watch 3 est disponible dès maintenant pour 150 euros. Deux coloris sont disponibles : noir ou blanc cassé. En plus de ces deux coloris, deux autres bracelets sont également disponibles en vert-mauve et turquoise-orange.



