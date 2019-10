Un teaser de la Xiaomi Mi Watch sous WearOS point vers un design similaire à celui des Apple Watch pour la future montre connectée.

Xiaomi attise la curiosité des fans avec son futur Mi Note 10 qui va bientôt être dévoilé. Toutefois, on sait également que la marque prépare une montre sous Wear OS supposément baptisée Xiaomi Mi Watch.

Un teaser de cette montre connectée a été diffusé sur Weibo et repris par le site allemand WinFuture. Le moins que l’on puisse dire au regard de l’image publiée, c’est que la silhouette qui se dessine reprend les mêmes traits que celle des Apple Watch, notamment la plus récente : la Series 5.

Sur l’affiche, on voit évidemment très bien la forme carrée de la montre qui rappelle l’esthétique adoptée par la marque à la pomme et en plus de cela, sur le côté droit, on peut même distinguer une bague rotative en transparence positionnée au même endroit que sur les Apple Watch.

Sur le plan du design, la Xiaomi Mi Watch devrait vraisemblablement être un clone de l’Apple Watch. La grande différence viendrait ainsi de la partie logicielle avec WearOS. Dans le même temps, le patron de la marque, Lei Jun, a lui aussi partagé des rendus du produit ne laissant pas de place au doute.

Rappelons que Huami, une filiale de Xiaomi, propose également des montres connectées, dont une gamme qui prend également la forme d’un carré aux angles arrondis à l’instar de l’Amazfit GTS. Cependant, ces produits tournent sous un OS fait maison et non sous WearOS. La Mi Watch va être présentée en même temps que le Mi Note 10 — alias Mi CC9 Pro –, le 5 novembre prochain.