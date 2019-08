Huami, la filiale de Xiaomi dédiée aux objets connectés, vient d’annoncer l’Amazfit GTS, son clone de l’Apple Watch Series 4.

Un peu plus tôt dans le mois, on apprenait que Huami, l’une des filiales de Xiaomi, préparait une nouvelle montre connectée au design très proche de celui de l’Apple Watch Series 4. Deux semaines plus tard, la montre est officialisée en Chine.

La Huami Amazfit GTS est donc une montre connectée dotée d’un écran AMOLED carré de 1,65 pouce d’une résolution de 341 ppp. Malgré son design très ressemblant, elle est néanmoins plus fine et plus légère que l’Apple Watch 4 : seulement 24,8 grammes pour 9,4 mm d’épaisseur contre 48 g et 10,7 mm pour la tocante marquée d’une pomme. Notons par ailleurs qu’elle est étanche à 5 ATM (capable d’être immergée dans l’eau, mais ne supporte pas les plongées profondes). On retrouve également sur le côté un bouton qui rappelle la couronne de l’Apple Watch, mais celui-ci n’est pas équipé de l’ECG qui fait la fierté de la firme de Cupertino.

Elle n’est cependant pas dépourvue de capteurs puisqu’on retrouve à son bord un GPS (avec Glonass), du Bluetooth 5.0 du NFC et d’un bio tracker PPG, le cardiofréquencemètre que l’on retrouve sur les produits connectés de la marque capables de mesurer le rythme cardiaque. Mais le plus intéressant est certainement son autonomie puisque Huami promet que sa batterie de 220 mAh lui permet de tenir jusqu’à 14 jours entre deux recharges. Il s’agit bien sûr de là d’un indicatif maximal : il ne faudra compter « que » sur 25 heures d’autonomie dès que vous activez le GPS.

L’Amazfit GTS est disponible en précommande en Chine au prix de 900 yuans, soit l’équivalent de 115 euros environ (hors taxes).