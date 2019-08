La prochaine montre connectée de Huami, la filiale de Xiaomi, devrait beaucoup ressembler à l’Apple Watch Series 4, mais profiterait d’une meilleure résolution d’écran.

À peine quelques semaines après l’officialisation de l’Amazfit GTR, Huami préparerait déjà une nouvelle montre connectée. La filiale de Xiaomi a en effet teasé son nouveau produit par l’intermédiaire de l’un de ses responsables via Weibo. Le post original semble avoir disparu, mais Gizmochina a quand même pu récupérer l’image.

Et justement, sur cette image, on peut voir une montre au cadran carré avec des angles arrondis. On pourrait presque croire qu’il s’agit d’une cousine de l’Apple Watch Series 4. Notons tout de même que la gamme Amazfit Bip a opté pour une telle esthétique depuis un petit moment déjà et ce nouveau modèle devrait sans doute s’intégrer dans cette famille de produits.

Meilleure densité de pixels

Selon Gizmochina, le représentant de Huami a aussi affirmé que l’écran de cette future montre connectée profiterait d’une meilleure résolution que l’Apple Watch Series 4 avec une densité de pixels de 341 ppp contre 326 ppp du côté de la pomme.

A priori, davantage d’informations devraient être dévoilées le 20 août prochain.