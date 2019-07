La Huami Amazfit GTR vient d’être officialisée. La filiale de Xiaomi montre son envie de monter en gamme et promet toujours une grosse autonomie.

Huami est une entreprise intéressante à suivre. Celle-ci peut, en quelque sorte, être considérée comme une filiale de Xiaomi. Ses montres et bracelets connectés sont en tout cas intégrés dans l’écosystème Mi et la firme est surtout connue pour proposer des produits wearable à petit prix. Toutefois, avec la Huami Amazfit GTR fraîchement officialisée, on sent que la volonté ici est de monter en gamme.

L’Amazfit GTR est une montre connectée qui se décline en deux formats de 42 et 47 mm. On retrouve les mêmes fonctionnalités sur les deux modèles, mais toutes les caractéristiques ne sont pas identiques. Jugez plutôt en observant la fiche technique ci-dessous.

Caractéristiques de la Huami Amazfit GTR

L’Amazfit GTR se dote de plusieurs composants pour traquer l’activité de l’utilisateur : cardiofréquencemètre « BioTracker PPG », accéléromètre, capteur géomagnétique, baromètre, capteur de luminosité ambiante, GPS GLONASS… Elle se dote notamment du NFC, du Bluetooth 5.0 et d’une compatibilité avec Android 5.0 et iOS 10 minimum.

47 mm : 47,2 x 47,2 x 10,75 mm écran AMOLED de 1,39 pouce (454 x 454 pixels), Gorilla Glass 3 poids : aluminium : 36 grammes titane : 40 grammes acier : 48 grammes batterie de 410 mAh

42 mm : 42,6 x 42,6 x 9,2 mm écran AMOLED de 1,2 pouce (390 x 390 pixels), Gorilla Glass 3 poids : 25,5 grammes batterie de 195 mAh



En ce qui concerne l’autonomie, Huami promet une endurance de 24 jours en utilisation normale sur la version de 47 mm et de 12 jours pour le format 42 mm. Ces nombres montent respectivement à 74 et 34 jours en activant l’économie d’énergie qui supprime certaines fonctionnalités.

Prix et disponibilité

La Huami Amazfit GTR n’est pour l’instant disponible qu’en Chine au prix de 799 yuans pour la version de 42 mm. Cela équivaut à environ 103 euros HT. La grande sœur de 47 mm elle monte à 999 yuans (aluminium et acier), et 1399 yuans (titane), soit environ 129 et 181 euros HT.

Des éditions limitées Swarovski et Iron Man ont par ailleurs été présentées dans la foulée.