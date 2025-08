Sony joue la carte du multiplateforme sans fil avec son casque gaming Inzone H5 bradé à moins de 100 €

Avec le Sony Inzone H5, Sony propose un bon casque sans-fil, pas Bluetooth, attention, pour jouer sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC avec un confort certain, pour 99,99 euros au lieu de 150 euros.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Pour jouer sur PlayStation, il y a le casque officiel qui va avec la console de Sony, le Pulse 3D, ou, en restant chez Sony, ceux de la gamme Inzone. Le H5 proposé ici est le digne successeur du H7, même si l’ordre décroissant des chiffres peut prêter à confusion. Il reprend de nombreuses caractéristiques de son aîné tout en retirant quelques petites fonctions pour justifier son placement tarifaire. Le Sony Inzone H5 est donc un casque sans-fil confortable et endurant que vous retrouvez à moins de 100 euros sur Boulanger.

Le point fort du Sony Inzone H5

Un design épuré très réussi

Le micro fonctionne très bien pour les parties en ligne

Il est très confortable, même pour les longues sessions

Alors qu’il était vendu 149,99 euros à sa sortie, vous retrouvez le Sony Inzone H5 sur Boulanger pour 99,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony Inzone H5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le Sony Inzone H5 brille à de nombreux niveaux

Avec le Sony Inzone H5, la marque reprend le moule du fameux H7 pour proposer un casque qualitatif capable d’être connecté sur PC, mais aussi sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La différence majeure est l’absence du Bluetooth sur le H5, remplacé par une connexion sans-fil rendue possible via un dongle USB-A 2,4 GHz. Le Sony Inzone H5 propose une connexion filaire 3,5 mm, là où le H7 en est dépourvu.

L’autonomie a aussi été légèrement revue à la baisse, passant de 40 h à 28 h, avec une charge rapide qui permet de retrouver 3 h d’autonomie en seulement 10 minutes. Le H5 est quand même plus léger, il fait 260 g contre 310 g pour le H7. Le micro a fait des progrès avec sa fonction flip-to-mute pratique pour lâcher des jurons de son côté.

Un traitement du son qui n’a rien à envier à la concurrence

Sony a bien fait les choses avec le son sur le Inzone H5. Les haut-parleurs dynamiques de 40 mm proposent un son spatial 360 pour plonger au cœur de vos jeux, surtout sur PC. Avec le logiciel INZONE Hub vous pouvez d’ailleurs personnaliser tout l’audio pour vos parties sur ordinateurs. Ces réglages ne sont pas aussi riches sur consoles, mais le résultat est quand même extrêmement satisfaisant. Pas d’ANC par contre, à la différence des modèles haut de gamme que sont le H7 et le H9.

Le micro est un modèle bidirectionnel pliant qui, lui, propose une réduction de bruit basé sur l’IA qui capte votre voix tout en filtrant les bruits de fond. Pour l’autonomie, vous êtes tranquille puisqu’il promet 28 h en une seule charge et, au cas où, vous avez le câble pour une connexion filaire illimitée. Bref, un casque gaming avec un bon équilibre audio, qui manque un peu de personnalité selon notre test, mais dont le résultat convainc malgré tout.

Vous vous doutez bien que le Sony Inzone H5 a été testé par nos soins et vous pouvez retrouver nos conclusions dans notre test complet.

Autrement, vous avez notre guide d’achat sur les meilleurs casques gamer et écouteurs compatibles avec la PS4 et la PS5 pour geeker dans les meilleures conditions.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.