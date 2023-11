Test Sony Inzone H5 : une nouvelle recette convaincante

Un peu plus d’un an après la création de la marque, Sony renouvelle sa gamme de casques Inzone avec un nouveau représentant : le H5. Ce nouveau modèle prend la place du H7 passé entre nos mains il y a quelques mois et se veut plus accessible tout en faisant l’impasse sur quelques fonctionnalités.

Le casque gamer Sony Inzone H5 prend la place du Inzone H7 au sein de la gamme du constructeur japonais. Il se positionne comme un casque de jeu sans-fil complet et multiplateforme et conviendra ainsi aussi bien aux joueurs PC que PlayStation. Quasi-jumeau du H7, ce nouveau modèle abandonne le Bluetooth, mais intègre désormais un connecteur jack, pour une utilisation analogique.

Avec quelques évolutions mineures au niveau de sa construction, le H5 gagne de précieux grammes sur la balance et se révèle particulièrement léger (260 g). Il s’intercale entre le H9, très haut de gamme, et le H3, modèle filaire d’entrée de gamme. La suppression de certains attributs du H7 a par ailleurs un effet bénéfique sur le tarif de cette nouvelle référence puisque le Inzone H5 est proposé au prix conseillé de 150 euros.

Sony Inzone H5 Fiche technique

Modèle Sony Inzone H5 Format Casque PC sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 28 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 260 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Sony Inzone H5 Un casque léger et bien construit

Avant même d’être vissé sur le crâne, le casque Inzone H5 étonne par son poids. Avec seulement 260 g sur la balance, la nouvelle référence de Sony se veut plus légère de presque 70 g par rapport au H7 que nous avions testé. Sans être LE plus léger, le H5 reste l’un des modèles les plus légers de son segment, et cela présage un confort appréciable pour les longues sessions de jeu, bien calé au fond de son canapé.

D’autant que Sony semble avoir conservé les bonnes idées de conception qui font la force de la gamme Inzone (et plus globalement de la gamme de casques audio du constructeur). Faisant la part belle au plastique, le H5 ne tombe pas dans les travers habituels et ressemble à tout sauf à un jouet. Nous le testons ici dans une livrée entièrement noire, mais il est également disponible avec les teintes bicolores « PlayStation ».

L’arceau accueille en son centre une généreuse mousse à mémoire de forme parfaitement intégrée. L’ensemble se montre d’ailleurs particulièrement souple et s’adaptera sans difficulté à la morphologie de chacun. Première ombre au tableau : le système d’ajustement de l’amplitude a été modifié et est maintenant parfaitement libre. Il n’y a donc plus de crans pour « verrouiller » la position, et cette dernière a en conséquence tendance à changer légèrement à chaque manipulation.

S’il faut trouver une réelle différence avec le H7, la nouvelle conception des supports des oreillettes est probablement la plus flagrante. Sony s’éloigne ici du WH-1000XM5 et revient à une construction plus classique en fourche. L’ergonomie n’est néanmoins pas affectée puisque l’ensemble permet toujours un ajustement sur les deux axes ainsi qu’un pivot à 90° pour déposer le casque confortablement autour du cou.

Tous ces éléments procurent une excellente sensation de confort et le Inzone H5 se montre agréable à porter, même pendant plusieurs heures. L’excellente mousse à mémoire de forme qui équipe les oreillettes y est aussi pour beaucoup, grâce à son rembourrage généreux et à son revêtement en tissu. Sur un aspect purement « confort », le Inzone H5 est une réussite.

Tout en rondeur, les oreillettes accueillent différents boutons qui permettent de contrôler le fonctionnement du casque. L’oreillette droite se contente d’accueillir le bouton d’alimentation, qui s’accompagne d’un double bouton agissant sur la balance jeu/chat vocal. À gauche, le bouton dédié au Bluetooth disparaît (de même que la liaison associée) et seule la proéminente molette de réglage du volume est présente. Cette dernière, par sa conception, n’est toujours pas très commode à utiliser et résonne par ailleurs énormément dans les oreillettes lorsqu’elle est manipulée.

Sony ne semble pas avoir revu sa copie concernant le microphone intégré. Prenant la forme d’une longue perche pivotante, celui-ci profite d’une conception à mémoire de forme pratique et fonctionnelle. Il intègre toujours la fonction flip to mute, qui coupe automatiquement la captation lorsqu’il est replié vers le haut.

Sony Inzone H5 Plus de Bluetooth et une autonomie revue à la baisse

L’autonomie annoncée par Sony est relativement correcte avec une petite trentaine d’heures loin d’une prise de courant. Sans être exceptionnelle, cette autonomie permet une liberté correcte, d’autant que le casque H5 dispose d’une charge rapide permettant de retrouver trois heures d’écoute avec dix minutes de charge. Ajoutons à cela que le casque pourra également être utilisé en filaire, grâce à sa connectique jack.

Très logiquement, c’est la liaison sans-fil qui sera privilégiée au quotidien. Celle-ci est assurée par un dongle USB A relativement classique et doté d’un commutateur permettant de basculer entre PC et PlayStation. Durant nos essais, la connexion 2,4 GHz n’a montré aucun signe de faiblesse et, tout en ne souffrant d’aucune coupure, autorise à utiliser le casque à plusieurs mètres de la console, voire dans une autre pièce.

Sony Inzone H5 Un rendu sonore qui manque de peps

La prestation sonore du Inzone H5 est semblable à celle du H7 avec un rendu relativement plat, qui manque un peu de punch sur le bas du spectre et avec une légère emphase sur les hautes fréquences. Sur un aspect purement musical, ce nouveau modèle manque donc de chaleur, mais propose un rendu propre et bien défini, qui permet d’appréhender tous les aspects de nos morceaux préférés. Comme avec le H7, un rapide tour dans l’égaliseur permet d’ajuster le rendu à nos préférences sans trop de difficulté.

Avec ses réglages par défaut, la scène sonore manque un peu d’espace, mais l’activation de la spatialisation (disponible sur PC et PlayStation) aide à corriger le tir. On profite alors d’une excellente immersion et on se plonge pleinement dans l’ambiance sonore d’Assassin’s Creed Mirage ou Horizon Forbidden West. Sur ce point, le H5 s’en sort bien avec un traitement audio maîtrisé qui ne dénature pas les sons.

Sony a également fourni des efforts sur le microphone intégré. Le H7 était équipé d’un microphone franchement moyen qui semble avoir ici été remplacé par une capsule bien plus performante. La voix est capturée de façon bien plus claire et avec beaucoup plus de présence. La réduction de bruit est par ailleurs très bonne et profite d’une noise gate très efficace qui évite de capter les bruits environnants.

Sony Inzone H5 Une suite logicielle intéressante sur PC

Sur PC, le casque Inzone H5 est compatible avec le pilote Inzone Hub. Celui-ci n’a pas vraiment évolué depuis notre premier contact il y a quelques mois. L’interface aux couleurs de la marque permet d’ajuster les réglages du casque en quelques clics avec tout d’abord un égaliseur à dix bandes ainsi qu’un contrôle dédié au son spatial.

La personnalisation du rendu spatialisé est toujours présente et se réalise, pour rappel, à l’aide d’une application mobile dédiée qui analyse la forme des oreilles. On retrouve finalement ici les mêmes « artifices » que les casques de la gamme XM.

Si l’on dispose de boutons dédiés directement sur le casque, la balance entre la sortie audio principale et la sortie « chat » peut aussi être ajustée depuis l’application. Enfin, d’autres paramètres sont accessibles depuis un menu secondaire avec la possibilité d’éteindre le casque automatiquement en cas d’inactivité.

Tous les réglages cités précédemment peuvent ensuite être associés à un jeu ou une application grâce à des profils. Similaire à ce que l’on retrouve chez toutes les grandes marques du secteur, cette fonctionnalité permet un ajustement automatique des paramètres en fonction des besoins.

Sony Inzone H5 Prix et disponibilité du casque Sony Inzone H5

Le casque Sony Inzone H5 est disponible au prix conseillé de 150 euros.