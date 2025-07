Vélo électrique pliant : l’une des marques françaises les plus en vogue fait sa révolution

Souhaitant simplifier son nom et accueillir une gamme mécanique, Eovolt officialise sa transformation et devient UTO lors de l’Eurobike 2025. La marque française présente aussi un nouveau vélo pliant électrique, le PRO20.

Le stand de la marque Eovolt, désormais UTO, à l’Eurobike 2025. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

C’est très rare dans le monde des vélos électriques, mais une des grandes marques françaises change totalement de nom. Fondée en 2016, Eeovolt prend un virage radical, qu’elle présente pour la première fois lors du salon du cycle Eurobike 2025 (Allemagne).

D’Eovolt à UTO

« Le nom paraissait compliqué pour certains, notamment à l’étranger », nous explique la marque tricolore. « Et Eovolt est associé logiquement aux vélos électriques, alors que nous lançons des modèles musculaires« . Eovolt devient donc UTO, acronyme de« “Unidentified Transport Objects » ou « Objets de Transport Non Identifiés » en français.

L’UTO PRO20, ex-Afternoon Pro. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

C’est aussi l’occasion de de redonner un coup de neuf à la gamme. « L’Eovolt Afternoon Pro a été pensé pour la nouvelle ère UTO, qui devient le PRO20« , explique un responsable de la marque. Une nomenclature plus lisible, qui indique icic la taille des roues, sachant que le PRO16 (ex-futur Morning Pro) arrivera très prochainement.

Un nouveau vélo pliant électrique 16 pouces

Avec un peu de retard – nous l’avions découvert sous forme de prototype dès 2023 – pour obtenir un poids plus léger que son comparse 20 pouces, l’UTO PRO16 est bientôt prêt avec un style et un mécanisme de pliage très proche du PRO20. Les roues de 16 pouces chaussent des pneus Schwalbe Big Apple, avec des freins hydrauliques Shimano MT200 pour les accompagner.

Le vélo pliant électrique UTO PRO16, qui devait se nommer Eovolt Morning Pro. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le moteur arrière Bafang développe un couple maximal de 40 Nm, et intègre une boîte automatique 2 vitesses, le tout associé à une transmission par courroie. Le vélo électrique pliant intègre une batterie de capacité 250 Wh, dans le format tube de selle que chérit la firme lyonnaise.

Une fourche carbone pour réduire le poids. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Courroie et boîte auto 2 vitesses pour l’UTO PRO16. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La batterie loge dans le tube de selle. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’UTO PRO20 plié. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

D’une autonomie maximale de 50 km, ce modèle pèse 18,5 kg, grâce à une fourche carbone. La nouvelle conception et ce dernier composant expliquent un écart de prix important avec le précédent Morning, 2 799 euros (vs 1 799 euros).

L’ancienne génération continue, les musculaires débarquent

En parallèle, la génération précédente « Origins » contracte son nom pour des modèles eux aussi chiffrés : OG16 (ex-Morning), OG20 (ex-Afternoon), et OG24 (ex-Evening). Ces VAE auront pour mission de conserver un prix d’accès à la gamme UTO. Une nouvelle version de l’OG20 arrivera également d’ici 2026 pour plus de confort, mais nous en saurons plus dans les prochains mois.

La gamme « Origins » devient OG16 ou encore OG20. // Source : M. Lauraux pour Frandroid les vélos musculaires UTO. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les vélos musculaires, les UTO PRO20 NE et PRO16 NE (Non Electric) sont également au programme. Le lancement officiel de la nouvelle identité UTO est effectif au 1er septembre 2025.