Présent au salon Eurobike 2025 sous forme de prototype, le nouveau vélo électrique Voltaire Sentier correspond à un futur modèle dérivé du Rivoli. Il cherche à augmenter le confort du cycliste dans le cadre d’une utilisation plus polyvalente.

Cultivant son charme à la française qu’elle veut exporter à l’étranger, la marque Voltaire ne pouvait pas manquer l’édition 2025 du salon Eurobike (Francfort). Surprise en visitant le stand de la marque parisienne : un vélo électrique imprévu est exhibé. Encore sous forme de prototype, le Voltaire Sentier, de son nom, préfigure un futur modèle qui arrivera prochainement dans la gamme.

Un max de confort pour les routes accidentées

Ce vélo de ville électrique se base sur le Voltaire Rivoli au cadre ouvert, mais avec une dose de polyvalence en plus. Le nom Sentier n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard, puisqu’il fait référence à la nouvelle boutique parisienne ouverte dans ce quartier parisien et l’univers plus tout-chemin auquel il aspire.

La principale évolution visuelle du Voltaire Sentier est l’intégration d’une petite suspension en tête de fourche, d’environ 20 mm, de quoi compléter l’amortissement des pneus Schwalbe. Le cycliste sentira aussi davantage la nouvelle selle au volume impressionnant, avec un généreux rembourrage et sur ressorts.

Autre évolution marquante : le porte-bagages arrière est fourni d’office, avec une allure métallisée, supportant jusqu’à 27 kg.

Le Voltaire Sentier conserve le moteur-boîte automatique

Aussi, le Voltaire Sentier conserve le style du Rivoli, avec des roues de 28 pouces, des freins Shimano Alfine, un moteur arrière Bafang à deux vitesses automatiques, une batterie amovible de capacité 540 Wh, et la transmission par courroie.

Si l’on ne connaît pas encore la date de lancement, le prix de ce « presque » VTC électrique est indiqué à 3 199 euros.