Sous le feu des critiques, ChatGPT GPT-5 est déjà modifié par OpenAI

Le lancement de GPT-5 par OpenAI ne se déroule pas parfaitement. Pour répondre rapidement aux critiques, la société a procédé à quelque changements.

OpenAI a officiellement déployé GPT-5 cette semaine. Il est possible d’y accéder sur ChatGPT, mais aussi chez des partenaires comme Perplexity et Kagi.

En quelques jours seulement, la firme a dû faire face à des critiques concernant les changements apportés par GPT-5. Pour rectifier le tir, OpenAI a fait quelques annonces.

Une simplification trop simple

Parmi les critiques les plus répétées, il y avait la trop forte simplification de l’offre. En effet, avec GPT-5, OpenAI ne proposait plus le choix du modèle à ses utilisateurs. C’est l’assistant qui détermine lui-même quel modèle utilisé selon le niveau de raisonnement nécessaire.

Problème, certains utilisateurs, en particulier des abonnés à ChatGPT Plus et Pro, avaient configuré spécifiquement leurs demandes pour des modèles précis.

OpenAI va donc proposer à nouveau un accès à d’anciens modèles, en particulier GPT-4o. Pour cela, il faudra se rendre dans les paramètres de ChatGPT pour forcer l’affichage d’anciens modèles.

Un paramètre permet d’afficher à nouveau les anciens modèles // Source : capture Frandroid

OpenAI n’a clairement pas eu envie de sacrifié la grande simplification opérée avec l’arrivée de GPT-5 et qui aidera sans aucun doute le plus grand nombre.

La firme a également réintroduit une sélection par défaut si l’on souhaite forcer l’utilisation de GPT-5 Pro ou de GPT-5 Thinking.

Plus de crédits pour utiliser GPT-5

Autre critique des utilisateurs payants : l’usage de GPT-5 était trop vite limité. Par exemple, les abonnés ChatGPT Plus étaient limités à 80 messages en 3 heures.

En urgence, OpenAI va doubler les limites pour les abonnés ChatGPT Plus et ChatGPT Team dès ce week-end. À partir de la semaine prochaine, ils seront basculés vers GPT-5 mini ou GPT-5 Thinking mini quand la limite du modèle standard est atteinte.

GPT-5 n’est pas si malin

Un retour sur lequel OpenAI n’a fait aucune promesse pour le moment est la qualité plutôt décevante de GPT-5. OpenAI avait mis en avant la meilleure capacité du modèle à aider à la programmation informatique, mais les retours des utilisateurs concernés sont plutôt mitigés pour le moment.

Sur du raisonnement logique de base, les internautes ont pu aussi tromper une nouvelle fois ChatGPT assez facilement. Par exemple, demander à ChatGPT de compter le nombre de fois où la lettre « b » apparait dans le mot « blueberry » et l’assistant répond trois, au lieu de 2.

"GPT-5 is the first time that it really feels like talking to an expert in any topic, like a PhD-level expert." — Peter Thal Larsen (@petertl.bsky.social) 2025-08-07T22:24:15.523Z

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Bluesky Social.

Même chose quand on lui demande de faire un schéma des derniers présidents américains : les portraits sont mal réalisés et les dates sont fausses.

I thought this had to be a bit, so I asked GPT-5 to do the same thing and… — Ben Raderstorf (@raders.bsky.social) 2025-08-08T19:24:58.352Z

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Bluesky Social.

Lors de l’annonce de GPT-5, Sam Altman avait déclaré que discuter avec la nouvelle version de ChatGPT était semblable à discuter avec « un expert de niveau doctorat ». On semble encore en être loin.