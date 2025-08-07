ChatGPT : vous pouvez essayer GPT-5 sans payer

 
La version gratuite de ChatGPT donne un accès, certes limité, au tout nouveau modèle GPT-5.
L’accès à GPT-5 dépend du forfait ChatGPT choisi // Source : Frandroid

GPT-5 débarque officiellement dans ChatGPT avec tout plein de belles promesses pour des interactions plus fluides et pertinentes.

OpenAI a beaucoup fait monter la sauce pour créer un enthousiasme autour de son modèle de langage le plus abouti jusqu’à présent.

Bonne nouvelle, même les personnes qui n’ont pas souscrit une offre payante de ChatGPT pourront tester GPT-5, mais avec quelques limites.

Nous rendons l’intelligence de pointe accessible à tous. GPT-5 commence à être déployé gratuitement pour tous les utilisateurs, avec pour principale différence les limites d’usage.

Le communiqué d’OpenAI ne détaille pas davantage les limites en question. Cependant, on sait grâce à la FAQ officielle que, jusqu’à présent, les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT pouvaient « utiliser GPT-4o un nombre limité de fois dans un délai de cinq heures ».

La limite se situe aux alentours de 10 messages dans ce laps de temps. Une fois le plafond atteint, ChatGPT vous bascule sur un modèle moins sophistiqué et vous invite à payer un abonnement pour ne plus être limité.

GPT-5 selon le prix de l’abonnement ChatGPT

Voici comment se présente l’usage de GPT-5 selon la formule de ChatGPT choisie.

  • Offre gratuite : accès limité à GPT-5.
  • ChatGPT Plus (23 €/mois) : accès uniquement à GPT-5, mais avec des « limites d’usage nettement supérieures à l’offre gratuite ».
  • ChatGPT Pro (229 €/mois) : accès illimité à GPT-5 auquel s’ajoute un accès à GPT-5 Pro.
  • ChatGPT Team, Entreprise et Edu : GPT-5 devient le modèle par défaut avec un déploiement la semaine prochaine pour les formules Entreprise et Edu.
Omar Belkaab

Rédacteur en chef

